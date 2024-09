Fiscal archiva la causa sobre el pasaporte de Marset, lo que abre paso a la investigación sobre la destrucción de un documento en Presidencia

“Sería bueno que esto se dilucidara después de la elección porque afectaría demasiado el normal desarrollo”, aseguró Ojeda, quien como abogado ha asesorado a Lafluf de manera informal sobre este tema, según supo Búsqueda.

Archivo del caso

La investigación que archivó Machado tuvo su origen en agosto de 2022, cuando la Cámara de Senadores interpeló a los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y del Interior, Luis Alberto Heber, sobre la expedición de un pasaporte a Marset, quien estaba preso en Emiratos Árabes Unidos. A raíz de esta interpelación, el exfiscal de Corte Juan Gómez remitió la versión taquigráfica de la sesión a la Fiscalía General de la Nación para su análisis.

Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, durante la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior por el pasaporte a Sebastián Marset Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, durante la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior por el pasaporte otorgado a Sebastián Marset

El fiscal concluyó, el lunes 2, que los jerarcas que comparecieron en el Parlamento “faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía”. Como ejemplo, cita las conversaciones que mantuvieron el exsubsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel y la exvicecanciller Carolina Ache, “en las cuales se daba cuenta que Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado”.

Cuando la diaria divulgó el contenido de esos mensajes, obtenidos por senadores de la oposición mediante un pedido de acceso a la información, Ache fue forzada a renunciar. El resto de los jerarcas continuó en sus cargos casi un año.

El fiscal consideró ese accionar como “reprochable”, pero concluyó que “no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones. Machado consideró que el Poder Ejecutivo no tenía otra alternativa que entregar el pasaporte, en línea con uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno.

Para Heber, una “victoria”

En rueda de prensa el lunes 2, Heber consideró que está “muy conforme” con el archivo de la causa y que lo toma como una “victoria”.

“No es el primer archivo. Ya fui blanco de ataques del Frente Amplio en mi gestión tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como en el Ministerio del Interior. Ahora viene este caso, en el que se había dicho que había delito. Y muy claramente el fiscal dice que no hay delito y se archiva”, dijo el exministro del Interior.

El senador nacionalista consideró: “Han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior y ninguna me ha tocado. Ni rozado”. Y agregó: “Salgo como entré, limpio”.

En relación con las mentiras a las que hizo referencia el fiscal en la resolución del archivo, Heber afirmó que “no hubo ocultamiento” y “no hubo mentiras”. Sostuvo que en la interpelación “no se habló de los chats porque no se preguntó” y “en todo caso hay una omisión de quienes interpelaban”.

Bergara: “Confabularon para mentirle al Parlamento”

El senador del Frente Amplio Mario Bergara dijo que se archivó una investigación que se inició de oficio y no por una denuncia de la oposición. “El tema no era que hubiera un delito, sino que había opciones, (...) que no había por qué enviarle a Marset el famoso pasaporte que le permitió salir de la cárcel de Dubái y estar hoy prófugo de la Justicia”, dijo Bergara.

“Ahora bien, confirma esta investigación que los ministros confabularon para mentirle al Parlamento. Confirma que se le ocultó información a la Justicia, actos absolutamente reprochables”, agregó el senador.

Consideró que tienen que “seguir trabajando para que ese ocultamiento y esa mentira al Parlamento tengan consecuencias, más allá de las políticas que tuvo”, porque renunciaron los ministros.

Un informe elaborado por un penalista para los senadores frenteamplistas, al que accedió Búsqueda, sostiene que el dictamen muestra que para el fiscal tanto en Interior como en Cancillería “los funcionarios realizaron actos excepcionales algunos, informales y fuera del procedimiento en otros casos, pero que no habría responsabilidad penal porque ese tipo de acciones se realizan en otras oportunidades”. Destaca que Machado no pidió “diligencias probatorias tendientes a determinar el pago de sumas de dinero a los funcionarios investigados, como ser el pedido de levantamiento del secreto bancario”.