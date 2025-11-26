¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Virgine Bioteau, embajadora de Francia: “Cómo no voy a amar este país con tantas librerías y tantos libros”

Edad: 49 • Ocupación: embajadora de Francia • Señas particulares: su padre le hizo una estantería a medida para sus libros; le encanta decir "divino" pero todavía no le sale el "ta"; lo primero que hizo al llegar fue adoptar un perro, Apolo

Virgine Bioteau, embajadora de Francia

Virgine Bioteau, embajadora de Francia

FOTO

Búsqueda | Rosana Zinola
Por Rosana Zinola
Coordinadora de Sociales

¿Siente presión por ser la primera mujer designada como embajadora de Francia en Uruguay? ¿Más presión? No sé por qué. En Uruguay soy la primera embajadora de Francia y la primera mujer de un país de la Unión Europea, pero en el país somos unas 10 embajadoras, entonces no siento presión, sino más bien siento emoción y orgullo.

¿Qué conocía de Uruguay antes de llegar? Lo gracioso fue que en Kuala Lumpur, donde era jefa de misión adjunta, conocí a Valeria Csukasi (actual vicecanciller, que fue embajadora en Malasia). Ella me preguntó qué iba a hacer después y me alentó: “Tenés que ser embajadora”. Y luego surgió este puesto en Uruguay. Sigo en contacto con ella y la cónsul, Mariela (Machado). Ayer justamente me mandaron una foto de la gente de la Embajada de Uruguay preparando chivitos en una feria gastronómica en Malasia. De hecho, la primera actividad en conjunto entre las embajadas de Francia y Uruguay en ese país fue por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tengo que destacar lo adelantado de Uruguay en legislación en este campo.

Leé además

una merienda con sello michelin en la embajada de italia
Gatronomía

Una merienda con sello Michelin en la Embajada de Italia

Por Katherine Kilian
Embajadora de Francia Virginie Bioteau.
Festejo

Se celebró una nueva edición de la Noche del Idioma Francés

Por Felipe Barbeito
Edificio Mercosur en la rambla de Montevideo.
Video
Comercio

La UE busca aprobar el acuerdo con el Mercosur antes de fin de año mientras Francia se opone

Por France 24

¿Y qué acciones implementará en temas de género? En el marco de la IV Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas, publicamos una columna sobre el tema. Además, trabajamos con otras embajadoras y también con las mujeres en empresas para compartir miradas para progresar juntas. Por otro lado, he tenido reuniones con algunas organizaciones como Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres), y el último punto sería la cooperación científica entre Francia y Uruguay, que es de altísimo nivel. En la ciencia también podemos empujar a las mujeres y entender por qué son pocas. Las chicas y los chicos tienen los mismos dones, pero luego pasa algo en la enseñanza y las mujeres pierden la confianza.

En redes sociales de la embajada publican bastantes videos suyos, ¿los ensaya? Bueno, salen muy natural porque básicamente soy espontánea y natural. Si Ricardo (Rius, agregado de prensa) da su visto bueno, salen así, con viento en la cara o lo que sea. Luego también hago un trabajo que es importante en la diplomacia. No todo es un juego, la diplomacia es crear puentes y, si quieres llegar a acuerdos, tiene que haber un poco de sutileza para entender al otro. Ser diplomático no quiere decir ser falso, el lenguaje diplomático no es vacío, es cauto. Además, la palabra no es tu propia palabra, sino que representa la palabra de tu país. Entonces hay que tener aún más cuidado en lo que vas a decir.

¿Cómo llevan la vida diplomática sus dos hijos? Algunas cosas les cuestan más que otras. Cuando llegamos a España, mi hijo Antoine tenía tres años, fue un poco duro porque no entendía nada, se quedaba calladito, pero a los seis meses le encantó y ahora con 18 años vive allá, estudia Arquitectura. Recuerdo que cuando dejamos México, mi hija Émilie la pasó mal, pero como es muy madura lo gestionó pidiéndome ver a un psicólogo para decirle todo lo que pensaba y sentía. Ahora ella está en el Liceo Francés y ya fue a su primera fiesta de 15, está empezando a hacer amigos.

¿México fue el destino que más la marcó? Sí, porque fue el último. Desde que estoy en Uruguay, todavía no me sale el “ta”, pero prometo que voy a intentar usarlo. Decir “divino” me encanta. Al terminar los cuatro años veremos qué tan uruguaya soy.

¿Aprendió a cocinar platos locales? La verdad es que me gusta cocinar para amigos, pero me gusta seguir la receta. Tengo muchos libros de cocina y los traje todos. ¿Qué receta te podría compartir? Las berenjenas con salsa de tomate. Es una receta más italiana que francesa porque mi abuela era italiana. También me enseñó a hacer ñoquis de papa. Y aquí probé un flan de calabaza, en un restaurante en la Ciudad Vieja, muy muy bueno. También me encanta hacer sopas, me sale muy bien la sopa fría de arvejas con menta y la de zanahoria con un poco de naranja. Luego, hemos hecho platos de cocina asiática por vivir en Malasia tres años.

Es una gran lectora. ¿Qué está leyendo? Todo lo que puedo. De los que me traje, empecé por El auto de Carlos Rehermann, traducido al francés, y luego unos amigos me recomendaron Las cartas que no llegaron de (Mauricio) Rosencof, que me emocionó mucho. También estoy leyendo Los cantos de Maldoror en la traducción rioplatense y Mugre rosa, de Fernanda Trías, que me encantó. Ahora cambié un poco a libros de historia de acá, La agonía de una democracia (de Julio María Sanguinetti) y La vieja trenza (de Sergio Abreu). Visito librerías, Escaramuza, la del Cultural Alfabeta y Linardi Risso, que me encantó. Entonces, cómo no voy a amar este país con tantas librerías y tantos libros. De niña desaparecía y mi mamá me preguntaba “¿dónde estabas?”. Una vez que estoy leyendo, me olvido de todo; de repente, levanto la cabeza y pasaron dos horas. Esta pasión la comparto con mi hijo, que lee mucho desde pequeño y, además, en cualquier posición, tenemos fotos muy divertidas.

¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó a Montevideo? Ir a buscar a Apolo, nuestro perro. Te cuento, mis hijos llevaban mucho tiempo pidiendo una mascota. En México habíamos adoptado un conejo, que resultó ser coneja. Se llamaba Piñata. Y cuando nos íbamos nos enteramos de que las compañías aéreas no permitían conejos. Entonces la tuvimos que dejar con unos amigos, pues ya ni modo. Mis hijos fueron a un refugio y me mandaron una foto de un labrador negro de 8 años y me dijeron: “Nos lo queremos llevar, es un amor”. Y así llegó Apolo. Es como tener otro hijo, cuando sales con él, no tienes que olvidarte del agua, de las galletitas, de limpiarle las patas después de la playa. Pero Apolo es un amor.

Selección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Maru Botana.
Video

Maru Botana: “Me voy a morir con un batidor en la mano”

Por Clementina Delacroix Cardeza
Jennifer Aniston aprovechó para reivindicar el trabajo de los creadores en medio de las transformaciones por la IA.
Video

Jennifer Aniston cuestionó la IA y Chase Infiniti fue la revelación en la gala Women in Hollywood

Por Redacción Galería
Presidente de la República Yamandú Orsi.
Video

Orsi: “Me encanta que piensen que yo no mando: si pongo un equipo, es para que trabaje”

Por  Felipe Barbeito  y Belén Riguetti Aparicio
Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Por Gabriela Pallares