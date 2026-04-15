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    Perú: López Aliaga pide la “nulidad” de las presidenciales en Perú por “fraude”

    El candidato ultraconservador a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, reunió el martes a cientos de sus simpatizantes en Lima y dio 24 horas a las autoridades electorales para anular por supuesto “fraude” las caóticas elecciones del domingo, cuyo escrutinio avanza lentamente

    Simpatizantes del partido Renovación Popular participan en una manifestación convocada por el candidato presidencial peruano ultraconservador Rafael López Aliaga este martes, en Lima (Perú).

    Simpatizantes del partido Renovación Popular participan en una manifestación convocada por el candidato presidencial peruano ultraconservador Rafael López Aliaga este martes, en Lima (Perú).

    FOTO

    EFE/ John Reyes
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los comicios se vieron empañados por problemas en la entrega de papeletas de votación y ánforas que generaron retrasos. Unos 50.000 votantes en Lima se quedaron sin sufragar y la jornada tuvo que extenderse para ellos el lunes 13.

    Con poco más del 80% de las actas contabilizadas, la derechista Keiko Fujimori de 50 años alcanza un 17% de los votos válidos.

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    Perú: hacia una segunda vuelta entre Fujimori y López Aliaga

    Por RFI

    López Aliaga es uno de los más votados en la primera vuelta del domingo, junto con el socialdemocráta Jorge Nieto y el izquierdista Roberto Sánchez. Los tres se disputan un cupo en el balotaje y con el paso de las horas las diferencias entre ellos se han estrechado.

    “Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral”, dijo el exalcalde de Lima frente a la sede del máximo tribunal electoral. “Si mañana no se declara nulo, los convoco a nivel nacional”, pidió a sus seguidores, a quienes horas antes ya había pedido protestar.

    Embed - Informe desde Lima: Congreso investiga fallas electorales en las elecciones presidenciales

    Con carteles y al grito de “fraude” y “queremos nuevas elecciones”, cientos de sus fieles acudieron al llamado.

    “Me encuentro indignada ante este fraude asqueroso. Somos demócratas, debemos hacer valer nuestro voto”, declaró a la AFP Jennifer Jiménez de 38 años.

    En una entrevista con la AFP este martes, el candidato Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pidió que se “respete el voto popular”.

    “Uno puede vencer o ser derrotado. Y eso se tiene que aceptar porque así son las reglas del juego”, dijo.

    Caos

    El caos en la organización de estos comicios añade un elemento más a la fuerte inestabilidad política en este país rico en recursos minerales y azotado por la criminalidad.

    En la última década ha tenido ocho mandatarios, la mitad destituidos por el Congreso.

    Esta elección “ha sido un fracaso rotundo de la democracia”, dice a la AFP Luis Gómez, trabajador independiente de 60 años en un distrito del sur de Lima.

    La jefa de la misión de la Unión Europea, Annalisa Corrado, informó a la prensa este martes que no se encontraron “elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos” para alegar su existencia.

    El Jurado Nacional de Elecciones denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por delitos contra el derecho al sufragio. Uno de ellos fue detenido.

    Policías y fiscales intervinieron las oficinas de la ONPE el domingo para recabar documentación sobre la contratación de la empresa encargada del reparto de los materiales.

    “Es muy grave lo que ha pasado”, dijo a la AFP el politólogo Eduardo Dargent. “Le ha dado armas en el peor momento a un montón de gente que, al no estar contenta con el resultado, va a gritar 'fraude' o cosas peores”, advirtió.

    Embed - Informe desde Lima: denuncias de "fraude" mientras se extiende la jornada electoral en Perú

    “Prudencia”

    El conteo de votos avanza lentamente mientras los electores permanecen a la expectativa, tras una presidencial con récord de 35 candidatos.

    “Las cifras están bien cortas entre cada candidato. Lo que hay que hacer es esperar con prudencia”, señaló la lideresa de Fuerza Popular este martes a periodistas, al salir de su vivienda.

    Un día antes había celebrado una supuesta derrota de la izquierda, a la que llamó “el enemigo”. Pero los avances en el escrutinio no descartan su participación en un balotaje.

    Los homicidios se duplicaron y las denuncias de extorsión aumentaron ocho veces entre 2018 y 2025, según datos oficiales.

    El domingo los peruanos también eligieron por primera vez desde 1990 diputados y senadores, tras más de tres décadas de un Congreso unicameral.

    FUENTE:RFI

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