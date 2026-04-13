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    Perú: hacia una segunda vuelta entre Fujimori y López Aliaga

    La presidenciable Keiko Fujimori celebró el lunes los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones del Perú, que la dan como favorita para un balotaje en junio sobre el “enemigo" de izquierda. Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, se perfila como su rival en el balotaje tras unos comicios marcados por incidentes

    La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una rueda de prensa este lunes 13, en Lima (Perú).

    La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una rueda de prensa este lunes 13, en Lima (Perú).

    FOTO

    EFE/ Renato Pajuelo
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La presidencia del Perú se definirá en una segunda vuelta el 7 de junio. Según un conteo rápido al cien por ciento, sería entre Keiko Fujimori, que gana con 16,8%, y el también ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, segundo con 12,9%. Tercero queda el centrista Jorge Nieto con 11,6%.

    La diferencia entre López Aliaga y Nieto es estrecha, pero mayor al margen de error señalado del 1%.

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    La hija del fallecido dictador Alberto Fujimori pasa por cuarta vez consecutiva al balotaje. Las tres anteriores perdió.

    Este resultado, si se confirma, pone a los peruanos entre dos opciones autoritarias ultraconservadoras. Conocido el resultado, Keiko dijo que su enemigo es la izquierda, no López Aliaga.

    “Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda”, dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (19990-2000) en un corto discurso.

    Embed - Elecciones Perú: la preocupación de los votantes por la situación económica del país

    La derecha crece con un discurso de mano dura frente al incremento de la delincuencia. El bajo apoyo a todos los candidatos refleja la crisis de representatividad política.

    Las elecciones se extendieron a este lunes para que voten los 52 mil que no lo hicieron porque no llegó a tiempo el material electoral. El total de electores es 27 millones.

    FUENTE:RFI

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