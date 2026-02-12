Aire Fresco tuvo su primera reunión tras la fractura interna con un mensaje: “No estamos ausentes”

El cierre del evento estuvo a cargo del presidente del directorio, Álvaro Delgado; blancos reclaman que defina un “criterio” para su participación en los eventos sectoriales del partido

“Sentimientos encontrados”. Así definió el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, su estado de ánimo al cerrar el congreso de Aire Fresco, el sector que cobijó su candidatura a la presidencia en las internas nacionalistas y el que obtuvo una aplastante victoria sobre el resto de las agrupaciones en aquel junio de 2024. Pasó agua por debajo del puente. Delgado dijo que, un año atrás, en ese mismo escenario, le hablaba a los suyos en una de sus primeras apariciones públicas después de la derrota en el balotaje. Y que ahora lo hacía en su condición de “presidente de todos los blancos” y con el “respeto” que requiere su investidura. “Tenemos que tener claro que la diversidad es necesaria, pero la unidad es una obligación”.

En este tiempo nuevo para los blancos tras abandonar el gobierno, el mapa interno ha sufrido cambios. En junio de 2024, Aire Fresco obtuvo el 75% de los votos y ostentó una hegemonía inédita en la historia reciente del partido. Pero, desde entonces, las idas y vueltas de la dirigencia han sido moneda corriente. Alianza País, gracias a distintos acuerdos y estrategias políticas, se posicionó en las elecciones nacionales de octubre como el sector más votado. Y Aire Fresco empezó a tambalear en su estructura original. En agosto de 2025, el senador Martín Lema, uno de los fundadores del sector, abandonó el espacio y se llevó a sus dirigentes más cercanos. Quedó en evidencia una fractura en una agrupación que supo ser definida como el “pulmón” del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou. Y que ahora como dirigentes más visibles y notorios tiene, más allá de Delgado, al exministro de Transporte, el senador José Luis Falero, y a la senadora Graciela Bianchi. Los tres estuvieron sentados en la primera fila del congreso que se hizo el sábado 7 en Punta del Este.

En su discurso en la reunión de Aire Fresco, Delgado apeló a esa “unidad” que entiende como “obligación” dentro de los blancos, “más allá de que cada uno pueda tener su corazón”. Y en diálogo con Búsqueda se preocupó en aclarar que sus palabras al cierre del evento fueron en calidad de presidente del directorio. Sin embargo, otros dirigentes blancos subrayaron que, en anteriores encuentros sectoriales, Delgado no habló o directamente no concurrió. Y que, entonces, no queda claro cuál es el criterio para definir su protagonismo en estos espacios.

En el último fin de semana de enero, otras agrupaciones blancas tuvieron sus clásicos encuentros estivales. A la reunión del Herrerismo, en La Paloma, Delgado no concurrió. Consultado por Búsqueda, dijo que fue por “problemas personales”. Desde ese sector dijeron a Búsqueda que no se le cursó una invitación formal. Y en el congreso de Alianza País, en Atlántida, el presidente del directorio telefoneó al líder del sector, el senador Javier García, para avisarle que pasaría a saludar. No hizo uso de la palabra en esa reunión. Una fuente del Partido Nacional señaló a Búsqueda que debería haber un “criterio fijo” sobre la participación del presidente del directorio en los actos de los distintos sectores. Y argumentó que, desde el momento en que el cargo dejó de ser honorario y es pago por todo el partido, debería mantener una posición “neutral”.

Delgado afirmó que en el congreso de Aire Fresco hizo un “discurso partidario” porque lo “invitaron” a hacerlo. Y que esa es su postura: “Voy a todos los actos de todos los sectores. Y donde me invitan a hablar, hablo. En Aire Fresco me invitaron y no hice ninguna alusión al sector”.