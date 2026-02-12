Aire Fresco tuvo su primera reunión tras la fractura interna con un mensaje: “No estamos ausentes”

“Sentimientos encontrados”. Así definió el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, su estado de ánimo al cerrar el congreso de Aire Fresco, el sector que cobijó su candidatura a la presidencia en las internas nacionalistas y el que obtuvo una aplastante victoria sobre el resto de las agrupaciones en aquel junio de 2024. Pasó agua por debajo del puente. Delgado dijo que, un año atrás, en ese mismo escenario, le hablaba a los suyos en una de sus primeras apariciones públicas después de la derrota en el balotaje. Y que ahora lo hacía en su condición de “presidente de todos los blancos” y con el “respeto” que requiere su investidura. “Tenemos que tener claro que la diversidad es necesaria, pero la unidad es una obligación”.
En este tiempo nuevo para los blancos tras abandonar el gobierno, el mapa interno ha sufrido cambios. En junio de 2024, Aire Fresco obtuvo el 75% de los votos y ostentó una hegemonía inédita en la historia reciente del partido. Pero, desde entonces, las idas y vueltas de la dirigencia han sido moneda corriente. Alianza País, gracias a distintos acuerdos y estrategias políticas, se posicionó en las elecciones nacionales de octubre como el sector más votado. Y Aire Fresco empezó a tambalear en su estructura original. En agosto de 2025, el senador Martín Lema, uno de los fundadores del sector, abandonó el espacio y se llevó a sus dirigentes más cercanos. Quedó en evidencia una fractura en una agrupación que supo ser definida como el “pulmón” del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou. Y que ahora como dirigentes más visibles y notorios tiene, más allá de Delgado, al exministro de Transporte, el senador José Luis Falero, y a la senadora Graciela Bianchi. Los tres estuvieron sentados en la primera fila del congreso que se hizo el sábado 7 en Punta del Este.
En su discurso en la reunión de Aire Fresco, Delgado apeló a esa “unidad” que entiende como “obligación” dentro de los blancos, “más allá de que cada uno pueda tener su corazón”. Y en diálogo con Búsqueda se preocupó en aclarar que sus palabras al cierre del evento fueron en calidad de presidente del directorio. Sin embargo, otros dirigentes blancos subrayaron que, en anteriores encuentros sectoriales, Delgado no habló o directamente no concurrió. Y que, entonces, no queda claro cuál es el criterio para definir su protagonismo en estos espacios.
En el último fin de semana de enero, otras agrupaciones blancas tuvieron sus clásicos encuentros estivales. A la reunión del Herrerismo, en La Paloma, Delgado no concurrió. Consultado por Búsqueda, dijo que fue por “problemas personales”. Desde ese sector dijeron a Búsqueda que no se le cursó una invitación formal. Y en el congreso de Alianza País, en Atlántida, el presidente del directorio telefoneó al líder del sector, el senador Javier García, para avisarle que pasaría a saludar. No hizo uso de la palabra en esa reunión. Una fuente del Partido Nacional señaló a Búsqueda que debería haber un “criterio fijo” sobre la participación del presidente del directorio en los actos de los distintos sectores. Y argumentó que, desde el momento en que el cargo dejó de ser honorario y es pago por todo el partido, debería mantener una posición “neutral”.
Delgado afirmó que en el congreso de Aire Fresco hizo un “discurso partidario” porque lo “invitaron” a hacerlo. Y que esa es su postura: “Voy a todos los actos de todos los sectores. Y donde me invitan a hablar, hablo. En Aire Fresco me invitaron y no hice ninguna alusión al sector”.
“No estamos ausentes”
Es evidente la reconfiguración del sector Aire Fresco, que en su encuentro anual tuvo a un centenar de representantes de todos los departamentos de Uruguay. Falero, principal lugarteniente de Delgado en Aire Fresco, señaló que la reunión les dio “un impulso enorme” para que “todos los dirigentes entiendan que no estamos ausentes”. “Por el contrario”, dijo. “Estamos analizando lo que está pasando en el país para poder proponer al actual gobierno, pero también para ser muy críticos cuando vemos que hay errores”, señaló Falero en rueda de prensa.
El “año desperdiciado”: un discurso de campaña
En un discurso que duró unos 25 minutos, Delgado evitó referencias internas y procuró hablar en nombre de todo el Partido Nacional. El excandidato a la presidencia tuvo en su oratoria pasajes que recordaron el fervor de plena campaña electoral. Destacó que los blancos tienen una presencia territorial, con 14 intendencias y más de 90 alcaldías, que los obliga a ser “responsables”. Y luego arremetió contra el gobierno. Dijo que en estos primeros meses de gestión se “pasó en modo avión, deslizándose”. “Es un año desperdiciado, que pasó desapercibido”, señaló. Y cuestionó que el claim de esta administración, “la revolución de los cosas simples”, fue “una coartada discursiva de las cosas que hay que hacer”. “El gobierno mintió para ganar”, criticó, y aludió a “un ajuste fiscal encubierto” con la creación de “cinco nuevos impuestos”.
“El gobierno no tiene rumbo y está condicionado por una interna ideológica que le impide avanzar. Sin hacer cosas nuevas se dedicó a desmontar cosas que hizo el gobierno anterior, con espíritu refundacional”.
También en tono de campaña anticipada, Delgado pidió que se vaya a buscar al frenteamplista desencantado. “No podemos quedarnos solamente en hablarles a los blancos. Tenemos que hablarles a los ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado. O no han visto a muchos de los que votaron a (Yamandú) Orsi que hoy se sienten arrepentidos. Tenemos que generar la opción”, dijo.
También dijo que, como presidente del directorio, tiene por delante el desafío de empezar a pensar la coalición republicana como una herramienta necesaria para volver al gobierno. Pero pidió pensarla “a la inversa: para qué queremos la coalición”. “Y cuando estemos coordinados y convencidos vamos a ver cuál es el instrumento jurídico” para presentarse en las próximas elecciones.