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    El futuro de la coalición republicana

    Parece haber llegado el momento de al menos discutir en serio la posibilidad de crear un lema común bajo el paraguas de la coalición republicana

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    Por Editorial

    Hace ya un tiempo que está flotando la idea de que se oficialice como partido político la coalición republicana. Primero fueron algunos dirigentes intermedios los que lo plantearon públicamente, pero luego se les sumaron unos cuantos más, incluso de primera línea. El punto de quiebre ocurrió en las últimas elecciones nacionales, debido a que en esa instancia la oposición al actual gobierno habría obtenido mayoría parlamentaria en ambas cámaras si se hubiera presentado bajo el mismo lema.

    Semanas atrás, el encargado de reflotar el asunto fue el senador del Partido Nacional Javier García. En un acto del sector Alianza País de esa colectividad política, García se refirió a la posibilidad de que la actual oposición vaya a las urnas en octubre de 2029 bajo el partido Coalición Republicana. “Déjense de embromar y júntense”, contó que le dice la gente por la calle. “Nosotros tenemos la obligación política de hacer todos los esfuerzos y dejarnos de embromar para votar unidos quienes tenemos que votar unidos”, postuló.

    La propuesta de García recibió el respaldo de varios dirigentes blancos y de algunos colorados, aunque también provocó la resistencia de otros. En especial desde el Partido Colorado, que se muestra más dividido al respecto. Por más que el secretario general de esa colectividad, Andrés Ojeda, se define como “coalicionista” y siempre destaca la importancia de trabajar codo a codo con los blancos, otros prefieren seguir manteniendo la distancia. Por ejemplo, uno de los que ya se había manifestado más de una vez en contra de esa posibilidad es el expresidente Julio Sanguinetti.

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    Por otra parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a la diaria estar a favor de oficializar la coalición republicana como único lema, pero reclamó que previamente se realicen una serie de acuerdos programáticos. Tiene sentido lo que plantea. Sería muy importante darle un contenido político y no solo electoral a la discusión.

    Más allá de este chisporroteo, parece haber llegado el momento de al menos discutir en serio la posibilidad de crear un lema común bajo el paraguas de la coalición republicana. Faltan más de tres años para las próximas elecciones, estamos muy lejos de los tiempos electorales, y por eso mismo es ahora el momento oportuno de analizar una propuesta de este tipo. Cuanto más lejos de las urnas se pueda discutir, mejores serán los intercambios y más sólidos los resultados. Con las proyecciones electorales de las encuestas en los primeros lugares de la agenda pública, todo se hará mucho más entreverado.

    Además, sería asumir de una buena vez por todas una realidad que es evidente. A muchos les cuesta decirlo, pero ya es un hecho que blancos, colorados e independientes pertenecen a la misma familia ideológica y comparten una base programática como para comparecer juntos. A esta altura nadie lo pone en duda.

    El problema es que algunos temen que, si se da ese paso, se pierdan las identidades históricas de los partidos fundacionales del Uruguay. Es un argumento de peso, hay que tenerlo en cuenta. Pero el tema a analizar es si esas tradiciones no se irán perdiendo igual, paulatinamente, por más que decidan no comparecer juntos en la próxima instancia electoral. Porque no hay forma de evitar el desgaste de los siglos ni hay manera de que las nuevas generaciones hagan suyas disputas que no forman parte de su presente.

    Lo que tiene que quedar del pasado histórico de blancos y colorados, quedará y estará a disposición para los que así lo quieran. Pero, paralelamente, crear un nuevo lema puede dar más vigor y competitividad a cada uno de esos partidos con tanta historia. Porque lo mejor para mantener esas viejas ideas y tradiciones es acceder al poder y para eso parece importante que terminen de unirse en un lema común.

    El actual sistema electoral ayuda. Podrían ir a las elecciones internas con candidatos presidenciales de todos los partidos y que de allí salga la fórmula competidora. Después, que cada cual promueva sus propias listas e identidades, pero todos con el objetivo común de ganar las elecciones.

    Seguir negándose a esa posibilidad es disminuir las posibilidades de volver al poder. Más teniendo en cuenta lo que ocurrió en las últimas elecciones nacionales. Salvo que algunos piensen que la próxima elección ya la tienen ganada, lo cual sería un grave error y podría implicar tropezar dos veces con la misma piedra.

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