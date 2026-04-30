ASSE investiga a Jorge Curbelo, un gestor de alto perfil y cuestionada dirección en el Hemocentro de Maldonado

El cesado director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, será recibido por los cinco diputados de ese departamento este jueves a las 13.00 en la Junta Departamental fernandina. Esta instancia ya estaba pedida desde antes de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) decidiera su remoción , el jueves 23. “Él mantiene el interés en el encuentro”, dijo a Búsqueda el nacionalista Federico Casaretto, uno de los legisladores que participará de la reunión.

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Curbelo fue fundador del hemocentro, al que dirigió desde sus inicios, en 2009. La decisión impactó mucho en ese departamento, ya que era considerado el principal impulsor de ese centro, dependiente del Servicio Nacional de Sangre (SNS), de ASSE. Sin embargo, desde el prestador público cuestionaron mucho su gestión. Su presidente, Álvaro Danza, señaló en rueda de prensa que este es un “cargo de confianza” y que se va a realizar “un procedimiento administrativo” —luego habló de “auditoría”— en cuyo interín Curbelo no estará al frente de esa institución.

Según un documento interno de ASSE, la gestión de Curbelo al frente del hemocentro se caracterizó “por un desconocimiento sistemático hacia la autoridad del SNS y un manejo de la unidad como si fuera un ente autónomo, ajeno al marco normativo y administrativo” del prestador. Esto incluyó contrataciones de personal “fuera del marco legal”, incumplimiento en el pago de salarios, “designaciones arbitrarias” e informes técnicos que alertan sobre la necesidad de intervenir “para garantizar un trato de respeto hacia el personal”.

Fuentes médicas del departamento dijeron a Búsqueda que si bien Curbelo era considerado un “buen gestor”, siempre buscaba “su lucimiento personal”, que manejaba el hemocentro como “su reino” y que “no era querido por el personal”. El director de ASSE en representación de los funcionarios, Gustavo Gianre, añadió: “Hubo que ir tres o cuatro veces (desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública) a hablar con él porque los compañeros estaban cansados de sufrir malos tratos”.

En materia financiera, ASSE indicó en ese documento que Curbelo había “ignorado de manera sistemática” las directivas de racionalización de gasto, uso discrecional de fondos y viáticos excesivos. En las jornadas de recolección de sangre a través del llamado Hemobús, una unidad móvil de recolección de sangre, se actuó fuera de la región Este “sin comunicación ni autorización previa”, donde se constató “auspicios inconvenientes”, como el de bebidas alcohólicas. También se le cuestiona su “autonomía comunicacional” no coordinada con ASSE y que había avanzado en un proyecto de ampliación edilicia “e implementación de un banco de leche” sin consultar al SNS ni presentar estudios previos de ningún tipo.

Fuentes médicas señalaron que Curbelo tenía llegada a empresarios muy vinculados a Maldonado, como Sergio Grosskopf, de Fendi Château, y que se había “pegado mucho” al anterior gobierno del blanco Luis Lacalle Pou, pese a lo cual había estado al frente del hemocentro durante todo el período de José Mujica y el segundo de Tabaré Vázquez, ambos del Frente Amplio. “No podemos hablar por administraciones anteriores”, dijeron desde ASSE cuando se les consultó por qué recién ahora se cesó ese cargo considerado “de confianza”. “Ahora sí se le perdió la confianza”, añadieron.

Embed - “Me están sacando como a un delincuente”: Curbelo rompió el silencio tras el cese resuelto por ASSE

En una conferencia de prensa realizada este miércoles 29 en la Junta Departamental de Maldonado, Curbelo —sin poder contener la emoción— no apuntó al Directorio de ASSE, pero sí al SNS y en particular a su directora, Lilia López, por la decisión. Habló de que le habían planteado “un recorte presupuestal del 50%” sin que hubiera “instancias de diálogo” con las autoridades de esa unidad ejecutora. “Esto es una película de terror”, señaló sobre la “injusticia” que dijo estar padeciendo.

Sobre los “problemas financieros y sobregiros presupuestales” que señaló ASSE, Curbelo expresó: “Que vengan todos los auditores que quieran. No tenemos nada que ocultar. Ya fuimos auditados en 2022 y salió todo correcto (…). Yo no me llevé nada para mi casa. Todo lo que se hizo está a la vista”.

“Si hay cosas que no se ajustaron estrictamente a los procedimientos, lo asumo”, reconoció. “Pero también digo que sin eso no hubiéramos podido sostener el funcionamiento”, concluyó.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez, uno de los cinco representantes de Maldonado que se reunirán este jueves con Curbelo, presentó este miércoles 29 un pedido de informes a ASSE y al Ministerio de Salud Pública “para que se aclare el proceder administrativo” seguido, ya que tiene serias dudas sobre el proceder transparente de la administración”.