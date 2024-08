Blanca Rodríguez reivindica su mirada de madre, feminista y cristiana en su llegada a la política

Rodríguez afirmó que llega a la política "convencida" y prometió trabajar con "altura" y "lealtad": "Nunca me van a ver en el agravio ni en la mentira".

Reivindicó su perfil de "independiente" dentro del Frente Amplio, y agradeció a los dirigentes de la 609 el espacio que le ofrecieron. "Fue en mi condición de independiente que Pepe y Lucía me fueron a buscar", afirmó.

Embed - Presentación de Blanca Rodríguez como candidata al Senado por la lista 609

La comunicadora habló de la impronta que tendrá su trabajo en la política, inspirada en su condición de "mujer", "madre", "feminista", "cristiana de izquierda" e "hija de inmigrantes". Enfatizó su preocupación por lo "social y lo cultural", habló de recuperar el respeto, de la importancia de "no dar a nadie por perdido", y aseguró que defenderá la "agenda de derechos" y la lucha por la "verdad y Justicia".

"Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas, ahora me voy a dedicar a encontrar las respuestas", cerró.

Sentado a su lado, Mujica tomó el micrófono. Aunque hoy en la mañana debió ser internado en el Casmu debido a lo frágil de su salud, se negó a perderse el evento: "Tenía que estar", dijo.

"Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo", afirmó el exmandatario. Pero "la lucha continúa, tiene que sobrevivir". Y por eso, dijo, fue a buscar a una "señora de origen cristiano", para dejar "una figura importante" para los próximos "20 o 30 años". Aseguró que la periodista "va a servir para enriquecer" la política con "su auténtico feminismo sin grosería".

"La vida nos enseñó que si tú quieres cosechar es bueno que aprendas a sembrar", concluyó Mujica.

Ya sobre el final, Rodríguez dijo que se dedicará a recorrer el país para encontrarse "cara a cara" con la gente. Y con la canción A redoblar sonando de fondo, empezó a practicar esa "cercanía" recibiendo los saludos y abrazos de militantes, dirigentes y simpatizantes que se empujaban para llegar hasta ella.