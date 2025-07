Cancillería mantiene “diálogo” con Marruecos en busca de un acercamiento

Su presencia no pasó desapercibida en el ámbito político y diplomático. Es que Uruguay es uno de los aproximadamente 40 países que hoy reconocen a la RASD como Estado y que reivindican el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el Sahara Occidental. La soberanía de ese territorio, una franja de desierto sobre el océano Atlántico rica en yacimientos de fosfato que fue hasta 1974 colonia española, está desde hace casi 50 años en disputa entre Marruecos —que hoy controla gran parte de la zona— y el Frente Polisario, que encabeza el movimiento independentista saharaui.

El asunto ha embretado a las Naciones Unidas, que lo considera un territorio no autónomo; en 1991 negoció un alto al fuego e instaló una misión de paz (Minurso) con el objetivo —nunca concretado— de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. En los últimos años, tras una intensa campaña diplomática, Marruecos logró sumar apoyos a su posición. Un momento clave fue el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump en 2020, al que siguieron países como España, Francia y más recientemente Reino Unido, que abandonaron su posición de neutralidad y se pronunciaron a favor de un sistema autonómico bajo soberanía marroquí.

Uruguay no es ajeno a estos movimientos y, pese a la postura histórica del gobernante Frente Amplio —que reivindica el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui—, desde Cancillería admiten que están explorando un “acercamiento” con los marroquíes.

“Estamos dialogando”, dijo a Búsqueda una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es “acercarnos más en nuestras relaciones hacia el futuro”, añadió, aunque aclaró que “de momento eso no implica” cambiar la postura uruguaya sobre la soberanía del Sahara Occidental. “Diálogo es exactamente eso: diálogo”, afirmó. Para Rabat, no obstante, este tema es determinante para profundizar el vínculo con Uruguay. Marruecos, de hecho, no tiene embajada en Montevideo y pide una visa a los uruguayos para viajar allí.