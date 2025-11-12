  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    Caso Cardama: informe de servicios del BROU asegura que la entidad se apegó a los procedimientos

    El banco estatal intervino en el cuestionado proceso y emitió una carta de crédito a solicitud del Ministerio de Defensa para la compra de las patrullas oceánicas al astillero español

    El presidente Yamandú Orsi y el titular del BROU, Álvaro García.

    El presidente Yamandú Orsi y el titular del BROU, Álvaro García.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco República (BROU) se vio salpicado porque, a solicitud del Ministerio de Defensa, emitió una carta de crédito para que, a medida que se fueran documentando determinados “hitos” en la construcción de las OPV por parte de la empresa Astilleros y Varaderos Francisco Cardama S.A., realizara los pagos correspondientes. En la conferencia de prensa del 22 de octubre, cuando la cúpula del Poder Ejecutivo anunció la decisión de rescindir el contrato con ese astillero español, también se comunicó que se pediría al BROU realizar una investigación administrativa sobre su intervención.

    Así ocurrió, y los servicios técnicos del banco estatal presentaron la semana pasada al directorio un informe sobre esa carta de crédito. Dicho informe señala que la institución estatal actuó conforme a las normas internas vigentes y a las prácticas bancarias internacionales aplicables en materia de transferencias y créditos documentales, dijo a Búsqueda una fuente de la entidad. En esta operación —subrayó— el BROU se apegó a los controles previstos y a las autorizaciones necesarias, y se verificaron los documentos correspondientes conforme a lo establecido en los procedimientos.

    Luego de su consideración en el directorio, el informe técnico fue enviado por el presidente del BROU, Álvaro García, al mandatario Yamandú Orsi.

    La carta de crédito y los pagos

    Durante la transición de gobierno, en febrero de este año, el Ministerio de Defensa le solicitó al BROU que abriera una carta de crédito en el marco de su acuerdo comercial con Cardama por las patrullas oceánicas.

    Según lo reportado por los servicios del BROU en el informe, en cada uno de los hitos previstos en esa carta de crédito se comprobó que la documentación estaba acorde a lo que se tenía que presentar y que, por tanto, el banco debía cumplir con la orden de pago. En función de eso, el República desembolsó a favor del astillero español 8.227.000 euros en abril y otros 12.340.500 euros en junio.

    De acuerdo con la fuente, el informe elaborado por los servicios es “muy detallado de cada una de las fechas en que se recibió la documentación” y sobre los intercambios que hubo para poder validar estos “hitos”. Deutsche Bank de Madrid actuó como corresponsal para la carta de crédito.

    Otro hito todavía pendiente, que se debe documentar antes del 15 de enero, es la recepción de los motores para las OPV de las Armada uruguaya por parte del astillero. De ocurrir eso, el BROU pagará a Cardama a nombre del Ministerio de Defensa otros 8.227.000 euros. Ese sería el último pago respaldado por esta carta de crédito.

    El BROU no intervino en el proceso por el cual Defensa aceptó, en noviembre del año pasado, las dos garantías presentadas por Cardama, una de ellas en el centro de la sospecha de fraude.

