La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Montevideo y se reunirá con Yamandú Orsi

Este 2026 presenta algunos números redondos en las relaciones de Uruguay con el Fondo Monetario Internacional (FMI): se cumplen 80 años de membresía en el organismo y 20 desde que, en el primer gobierno del Frente Amplio, el país canceló toda su deuda y dejó de vincularse a través de “cartas de intención” que condicionaban préstamos.

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Con esos aniversarios como telón de fondo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva , visitará Montevideo el próximo jueves 30, en el marco de una agenda que incluirá una reunión con el presidente, Yamandú Orsi . También tiene previstos encuentros con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y con el titular del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, quien además es gobernador por Uruguay ante el FMI.

La agenda de la directora gerente incluye, además, su participación en las Jornadas Anuales de Economía del BCU —en su edición ampliada de este año, del 27 al 30 de julio—, así como reuniones con representantes del sector privado.

El Ministerio de Economía (MEF) informó este jueves 9 que la jefa del FMI llegará “invitada por las autoridades uruguayas”.

La anterior visita de un director gerente del Fondo ocurrió en 2011, también en un gobierno frenteamplista; el alemán Dominique Strauss-Kahn se reunió entonces con presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del BCU, Mario Bergara. Al irse destacó el “progreso económico notable” que, dijo, había logrado el país en la última década.

El vínculo con el Fondo

Uruguay integra el FMI desde 1946. En las primeras décadas de esa membresía su vínculo fue mediante acuerdos plasmados a través de “cartas de intención” que habilitaban desembolsos de crédito atados al cumplimiento de objetivos macroeconómicos o de reformas. En 2006, durante el primer gobierno del Frente Amplio, el país canceló toda su deuda con el organismo y desde entonces prescindió de sus préstamos.

Actualmente Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales, entre otras áreas.

De manera anual, el país se somete a una revisión -prevista en el artículo cuarto del convenio constitutivo del FMI- sobre la marcha de su economía que se inicia con la visita de una misión técnica del organismo. El último examen concluyó en octubre de 2025 y destacó la “resiliencia” de Uruguay y, al mismo tiempo, varios “cuellos de botella” para el desarrollo.

La entonces ministra Azucena Arbeleche y Georgieva, en el marco de una asamblea del FMI en Washington, en 2021. MEF

En las asambleas semestrales del FMI, los contactos directos entre autoridades uruguayas y altos funcionarios así como técnicos del organismo son habituales.

Según indicó el MEF en un comunicado de hoy, los encuentros que mantendrá durante su visita la jefa del organismo multilateral “constituirán una valiosa oportunidad para profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo”.