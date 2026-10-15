MPP se opone a crear comisión de jóvenes en el Frente Amplio, pero evalúa apoyarlo para mantener la unidad en el congreso

El Frente Amplio (FA) realiza entre el viernes 16 y el domingo 17 el VIII Congreso Ordinario Compañero José Pepe Mujica en el Palacio Peñarol. En la primera jornada habrá un homenaje al “eterno referente”, como lo define la fuerza política, y en las siguientes unos 2.000 congresales definirán la reelección de Fernando Pereira como presidente del partido de gobierno, tal como acordaron los sectores. Además, analizarán una serie de mociones sobre cuatro capítulos. Uno de los asuntos centrales es la forma orgánica que se le dará a la juventud partidaria. En la tardecita de este miércoles 14, referentes de las juventudes buscaban en la Huella de Seregni una fórmula de consenso.

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El último balotaje prendió luces amarillas. Los más jóvenes, que votaron mayoritariamente al Frente Amplio durante las últimas décadas, cambiaron su preferencia, en línea con las tendencias regionales. A pesar de que Yamandú Orsi y Carolina Cosse lograron el 49,8% de los votos, mientras que Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, el 45,9%, la fórmula frenteamplista no logró la mayor cantidad de adhesiones entre los nacidos en este siglo: 49% votó por los blancos y 38% lo hizo por Orsi y Cosse. El dato surge de un análisis de los politólogos Diego Luján y Daniela Vairo publicado en el libro Elecciones y comportamiento electoral en una democracia de partidos. Ciclo electoral 2024 en Uruguay.

“Nuestra estructura partidaria está envejecida”, alertó Juan Martín Fernández, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social y presidente del Partido Demócrata Cristiano. “Los jóvenes nos siguen votando… por ahora”, dijo el viernes 9 en la Huella de Seregni, en un encuentro de Seregnistas preparatorio del congreso. Una de las referentes de la juventud de Seregnistas, Ema Wilkins, agregó que no puede tomarlos “desprevenidos” que a nivel internacional hay “ un avance de la ultraderecha y un proceso de adhesión de los jóvenes, y en especial de los jóvenes varones, a los procesos de ultraderecha”. En ese contexto, las juventudes de varios sectores y partidos reflotaron la idea de crear una comisión nacional de jóvenes dentro de la estructura del Frente Amplio, un partido que hoy cuenta con 14 comisiones.

La propuesta está en el documento aprobado en el Plenario Nacional del FA del 8 de agosto y cuenta con el apoyo de la Unión de la Juventud Comunista, la Juventud Socialista del Uruguay y las juventudes de Seregnistas y la Vertiente Artiguista, informó a Búsqueda Lucas Silveira, integrante de Gurises MPP, el grupo juvenil del sector hegemónico del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular (MPP) se ha opuesto históricamente a que se cree una comisión de jóvenes porque considera que la militancia debe darse de forma intergeneracional, en espacios compartidos por jóvenes y adultos, como sucede en la interna del movimiento.

Eugenia Godoy, directora del Instituto Nacional de la Juventud, integrante del Ejecutivo del MPP y una de las responsables de Gurises MPP, dijo a Búsqueda que a los integrantes del movimiento les cuesta “pensar en dejar a los jóvenes en otro lugar” porque entienden que “las discusiones se pueden dar en el mismo nivel”.

La moción de crear una comisión nacional de jóvenes fue analizada por la comisión encargada de estudiar el rol de la fuerza política. Allí el MPP presentó sus reparos, pero, al quedar en minoría, definió en las últimas horas que sus congresistas apoyen el planteo para evitar romper con la unidad del Frente Amplio. “Estamos buscando los más amplios consensos en un congreso particular, que lleva el nombre del compañero Pepe; por eso se acompañará la moción”, explicó Godoy, quien aclaró que los representantes del sector “probablemente” explicarán cuál es la postura “histórica” del MPP.

Una de las alternativas analizadas por la comisión fue crear “un espacio orgánico de referencia para la juventud frenteamplista” en lugar de una comisión con un referente institucional.

La juventud del Frente Amplio, a diferencia de la del Partido Nacional y el Partido Colorado, no tiene autoridades ni elecciones. Hoy hay un espacio de coordinación, Jota FA, en el que articulan las juventudes sectoriales y las departamentales, pero no funciona con una periodicidad regular.

Entre los sectores y los partidos que integran el Frente Amplio también hay diferencias. Mientras que el MPP promueve lo intergeneracional y organiza a su juventud en Gurises MPP, un espacio que no integra orgánicamente el movimiento, las juventudes del Partido Comunista y el Partido Socialista tienen sus secretarios generales.

Los sectores, de todas maneras, no serán los protagonistas del congreso, sino las bases. Se estima que unos 2.000 delegados de los comités participarán con voz y voto. A ellos se sumarán, también con voz y voto, los integrantes del Plenario Nacional del FA: el presidente y la vicepresidenta del Frente Amplio, 85 representantes de los grupos políticos que integran la coalición de izquierda, 41 representantes de las coordinadoras de Montevideo, 41 representantes de las departamentales del interior, y tres representantes de las coordinadoras y los comités del exterior. Todos los cargos electos por la fuerza política podrán participar como invitados.

Bases y dirigencia

Desde la perspectiva de la dirigencia frenteamplista, el gobierno alineó en los últimos días tres noticias positivas: la baja de la pobreza monetaria, el anuncio de que enviará esta semana al Parlamento un proyecto de ley que habilita jubilarse a los 60 años a quienes tienen 30 años de aportes, y la firma de un acuerdo con una empresa española para desarrollar un centro de datos y parques fotovoltaicos. La inversión prevista es de US$ 5.700 millones, se presentó como la mayor que recibirá Uruguay en su historia y permitirá crear 3.100 puestos de empleo temporales y 1.500 permanentes.

“El barco se está enderezando”, dijo un senador oficialista a Búsqueda, al describir el optimismo que provocaron los recientes anuncios en el Frente Amplio.

Este escenario ha apagado el temor de que los ataques al gobierno primen en el congreso. Si bien en la dirigencia asumen que el pedido de que se grave al 1% más rico de la población estará presente, al no ser un congreso programático, dirigentes consultados estiman que se podrá postergar el tema y evitar tomar una definición ahora.

La base de la discusión del congreso será el documento aprobado por el Plenario del FA en agosto, que se estructura en cuatro capítulos: El escenario global y regional, Balance a partir del Congreso 50 Años de Unidad (que se realizó en 2021 y se enfocó en la autocrítica tras la pérdida del gobierno nacional), Estrategia política y línea programática para el ciclo progresista, y Rol de la fuerza política. Sobre estos cuatro capítulos, los congresistas presentaron centenares de mociones que han sido analizadas por comisiones.

Entre esas mociones presentadas hay críticas al gobierno. El Comité El Galpón, que integra la Coordinadora B del Frente Amplio, participará del congreso con 12 delegados. Uno de ellos, Pablo González, organizador de Frenteamplistas: Tenemos que Hablar, dijo a Búsqueda que difundirá un documento que sintetiza los cuestionamientos a la política económica y de relaciones exteriores. La conducción del canciller Mario Lubetkin ”reafirma la pertenencia del país al bloque proimperial”, expresa el texto. Además, alerta que el gobierno “evade la reunión con el alcalde de New York, mientras se reúne con el nazi Kast y con el CEO de Praxis, esa secta de millonarios que idean construir una ciudad tecnológica en Colonia”, lo que ”sorprende e indigna” a los congresistas que firman el documento.