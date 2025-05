Convención del Partido Nacional: sin fecha, con autocrítica pendiente y atada a los resultados municipales

No hay fecha. Las caras de incertidumbre son las que más se repiten ante la misma pregunta. En el Partido Nacional se posterga todo lo que se pueda la próxima convención para elegir a las nuevas autoridades del directorio blanco y también para la temida autocrítica sobre las elecciones pasadas: ¿qué pasó?, ¿por qué se perdió?, ¿qué se hizo mal?

Ni bien quedó atrás el proceso electoral y se empezaba a asimilar el golpe de la derrota en el balotaje, hubo dos corrientes de pensamiento. Una reclamaba autocrítica urgente. Y otra pedía prudencia, que se calmen las aguas, que cicatricen heridas y se vuelva a barajar y dar de nuevo tras las elecciones departamentales de mayo. Quedó para después. Se pateó para adelante. Pero las elecciones son el domingo 11 y no hay convención en el horizonte. Unos dicen que será en junio y otros que se hará en agosto, que es la fecha límite para citar a los convencionales.

Lo que sí hay son especulaciones y pretensiones sobre esa discusión partidaria. Algunos dirigentes reclaman que no haya contemplaciones ni se barra debajo de la alfombra. Buscan firmeza en la revisión de errores. Otros piden que sea un encuentro honesto pero fraterno. El excandidato presidencial y actual senador, Álvaro Delgado , ha dicho en distintos medios que tiene un documento de autocrítica que preparó junto con su equipo técnico y político. Y cuando fue consultado en el programa Arriba gente (Canal 10) sobre si ahí en esas hojas se incluyen las razones por las que eligió a Valeria Ripoll como compañera de fórmula, respondió: “Está todo incluido”.

La elección de Ripoll como candidata a vicepresidenta emerge sistemáticamente como un asunto de conflicto, un incordio. La senadora Graciela Bianchi dijo en declaraciones a Se arregla el mundo (Fipo TV) que no pretende “pasar facturas ni buscar culpables”. “Hay que buscar las propias responsabilidades para no volver a cometer los mismos errores”, dijo. Y agregó que históricamente los blancos “se pelean y se pelean para afuera, a las cuchillas, y eso es lo que el Partido Nacional tiene que corregir”.

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou tuvo un tono similar en su reciente visita a la sede blanca en la plaza Matriz. El exmandatario bajó unos cuantos mensajes durante su oratoria. Y uno de ellos estuvo vinculado a la próxima convención. De alguna manera pidió que no corriera sangre en esa revisión de lo que se hizo en la campaña y en las razones por las que no se pudo retener el gobierno. Habló de ser “fraternos” en la discusión. Y, dijo, si al momento de elegir a las nuevas autoridades del partido no se llega a un consenso o a un candidato de unidad, que haya una “competencia sana” entre los sectores que aspiran a conducir el Partido Nacional.