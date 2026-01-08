Crisis en Venezuela expone diferencias entre la posición del Ejecutivo, el Frente Amplio y sus legisladores

El menos hasta hace un mes, en el gobierno uruguayo predominaba la mirada de que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no era una opción real. Esa hipótesis estaba equivocada. El domingo 4 de enero el Consejo de Ministros debió reunirse de manera urgente para discutir sobre la operación que habían desarrollado las Fuerzas Armadas estadounidenses en Caracas un día antes, que incluyó la “captura” de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Tras la reacción inicial, que incluyó un comunicado de Cancillería que se concentraba en la violación al derecho internacional cometida por Estados Unidos, la posición uruguaya evolucionó hasta incluir críticas explícitas al régimen de Maduro. Ese movimiento, sin embargo, no estuvo acompasado con el resto de los pronunciamientos del oficialismo, al punto de que ayer miércoles el Frente Amplio aprobó una resolución en la Comisión Permanente del Poder Legislativo en la que no hay menciones a la situación política interna de Venezuela y que solo se enfoca en Estados Unidos.

Mientras las noticias sobre lo ocurrido en Caracas en la madrugada del sábado 3 comenzaban a llegar, el Ministerio de Relaciones trabajó en la redacción de una comunicación que sería difundida cerca del mediodía. Expresaba la preocupación por la “intervención militar” de Estados Unidos y subrayaba la importancia de “respetar el Derecho Internacional”. El presidente Yamandú Orsi recurrió a su cuenta de X para informar que había convocado a su gabinete para el día siguiente.

El mandatario contactó a analistas internacionales para conocer de primera mano su opinión acerca del asunto. También mantuvo varias conversaciones telefónicas con otros presidentes, como el español Pedro Sánchez y el chileno Gabriel Boric. Brasil, Colombia, Chile, México y España negociaban una declaración conjunta sobre el tema y habían invitado a Uruguay a sumarse. Hubo varias versiones del documento, una de ellas presentada por el gobierno de Chile que incluía críticas a Maduro, pero no fue aceptada por el resto, reconstruyó Búsqueda . Al final del sábado 3, el deadline inicial fijado para su difusión, Uruguay informó que no estaba en condiciones de acompañar el texto y que esperaría a la reunión del gabinete del día siguiente para definir.

El domingo por la mañana, el gabinete lo abrió el propio Orsi, quien recordó la postura que había tenido Uruguay, 60 años atrás, cuando intervino en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y criticó la invasión de Estados Unidos a República Dominicana, reconstruyó Búsqueda . El encuentro siguió con intervenciones extensas del canciller Mario Lubetkin y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que ahondaron sobre el posicionamiento de Uruguay en la situación. Luego siguió la ronda, con la intervención de la mayoría de los integrantes del gabinete. El prosecretario Jorge Díaz analizó la situación crítica que viven las organizaciones internacionales, mientras que el ministro del Interior, Carlos Negro, hizo un racconto de lo sucedido en las dos manifestaciones que se produjeron en Uruguay; por un lado, festejos por la captura de Maduro y, por el otro, marchas contra la operación de Estados Unidos. La vicepresidenta Carolina Cosse también tomó la palabra y criticó al gobierno estadounidense.

En la reunión, un integrante del gabinete recurrió a la misma imagen que en junio usó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, para describir la resiliencia de Uruguay: “la aldea de Ásterix”, el personaje de historietas creado por el francés René Goscinny, cuyo pueblo se resistía a ser considerado por los romanos. En este caso, sin embargo, la metáfora buscaba advertir sobre el riesgo para el país de quedar aislado en la región si en las elecciones de este año Brasil y Colombia cambian de color político.

A la salida del gabinete, Orsi declaró a la prensa que su gobierno mantiene la postura histórica uruguaya de defender el derecho internacional. A esa posición, “le agregamos, en el día de hoy, la defensa permanente de Uruguay a la convivencia y a la vida democrática de los países”.

El presidente dijo que Uruguay adhirió a una “definición” que le llegó de “algunos países” para manifestar su posición sobre la no intervención “en cada” instancia donde se discuta la situación de Venezuela. El texto cuestionaba la intervención estadounidense y recordaba que solo un “proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática” de la crisis.

Ese comunicado conjunto fue mejor evaluado por algunos sectores del Frente Amplio que el primero de la Cancillería, dijeron fuentes del oficialismo.

La evolución de la posición

El mismo domingo 4, durante su intervención en la cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el canciller Lubetkin recordó que Uruguay no reconoció los resultados de las elecciones de Venezuela del 28 de julio de 2024, en la que Maduro se adjudicó una victoria electoral. A su vez, dijo que “lo que sucedió ayer en territorio venezolano fue una violación del Derecho Internacional y de los Principios más básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas”.

Dos días después, el martes 6, el representante uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, dio un paso más y, además de recordar el no reconocimiento a ese acto eleccionario, abogó por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Sostuvo que la transición hacia la democracia es un proceso que debe ser “liderado por las y los venezolanos” y “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo” y “la negociación”.

Uruguay fue el único país del bloque “progresista” que mencionó el tema de los presos políticos, señalaron a Búsqueda fuentes diplomáticas.

Críticas a Estados Unidos desde el Parlamento

La intervención militar desarrollada por Estados Unidos el sábado 3 ambientó acuerdos básicos en la interna del Frente Amplio, donde persisten miradas diversas sobre el chavismo.

La facilidad en alcanzar dichos acuerdos radicó en que el hecho no ameritaba, al menos a priori, pronunciarse sobre la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, sino sobre las consecuencias prácticas de la acción estadounidense. Así, el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política no tuvo demasiados problemas en coordinar vía WhatsApp para aprobar el mismo sábado 3 una declaración que “repudia” la “invasión” en Venezuela, en la medida que “constituye una amenaza para la paz en toda nuestra región”.

En el plano político, el Frente Amplio no modificó su posición, como sí lo hizo el Poder Ejecutivo en sus sucesivas intervenciones. Ayer miércoles, con votos del oficialismo, la Comisión Permanente aprobó una declaración que expresa el rechazo a la “intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”. Además, insta a la comunidad internacional a garantizar que los venezolanos puedan ejercer “su voluntad libre y soberana sin injerencia extranjera”, con gestiones diplomáticas y multilaterales en el marco de las Naciones Unidas y otros foros internacionales que favorezcan el diálogo y la paz.

Los legisladores frenteamplistas entendieron que la situación interna de Venezuela “no estaba en discusión” en esta oportunidad, por lo cual no era necesario mencionar la controversia electoral del 2024 ni otros cuestionamientos a Maduro, dijeron fuentes consultadas.