Venezuela: el gobierno uruguayo sigue los acontecimientos con “seria preocupación” y “rechaza” intervención militar

El gobierno de Uruguay expresó su “seria preocupación” por la situación en Venezuela y su “rechazo” a la intervención militar desarrollada por Estados Unidos en ese país, mientras que desde la oposición algunos dirigentes celebraron la operación ordenada por el presidente Donald Trump .

En un comunicado emitido horas después de los bombardeos en Caracas y la “captura” del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, la Cancillería uruguaya reafirmó la importancia del respeto al derecho internacional.

El gobierno de Uruguay “está siguiendo con atención y seria preocupación, los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”, dice el comunicado.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, sostiene.

“Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, cierra el comunicado.

El presidente Trump anunció la “captura” de Maduro en la mañana. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, informó en X que el venezolano será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y posesión de armas. “Pronto enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, escribió.

Embed Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Parte de la oposición celebra

En la mañana de este sábado, varios dirigentes del oficialismo y la oposición usaron las redes sociales para fijar posición sobre la operación militar desarrollada por Estados Unidos.

“Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida Venezuela libre, democrática y en paz”, escribió el senador del Partido Nacional Javier García en su cuenta de X.

Embed Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida Venezuela libre, democrática y en paz. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) January 3, 2026

Maduro estaba al frente del gobierno de Venezuela tras unas elecciones plagadas de irregularidades y cuyo resultado no fue reconocido por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de la región, entre ellos Uruguay.

El diputado colorado Felipe Schipani celebró la captura de Maduro y calificó de “patético” el comunicado del gobierno uruguayo, porque lo consideró una muestra de “complicidad” con el régimen venezolano.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, recurrió a sus redes para dar un mensaje de apoyo a los dirigentes opositores de Venezuela que están en el exilio.

Para el senador frenteamplista Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular), en cambio, lo que sucedió en Venezuela fue un “ataque militar al pueblo” de una “hermana república”. El dirigente posteó en X que los principios de “autodeterminación y no intervención” son ejes de la política exterior del país, por lo que todos los uruguayos “sin importar partido político o ideología”, deberían “condenar esta agresión bélica” de Trump.