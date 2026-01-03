  • Cotizaciones
    domingo 04 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela: el gobierno uruguayo sigue los acontecimientos con “seria preocupación” y “rechaza” intervención militar

    Dirigentes de la oposición celebraron la operación militar de Estados Unidos y la “captura” de Nicolás Maduro

    Efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela en la entrada del Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande del país.

    Efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela en la entrada del Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande del país.

    FOTO

    Federico Parra/AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno de Uruguay expresó su “seria preocupación” por la situación en Venezuela y su “rechazo” a la intervención militar desarrollada por Estados Unidos en ese país, mientras que desde la oposición algunos dirigentes celebraron la operación ordenada por el presidente Donald Trump.

    Leé además

    En México, miembros de organizaciones sociales protestan contra Donald Trump.
    Nicolás Maduro

    De Venezuela a Rusia: así reacciona el mundo a la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en EE. UU.

    Por France 24
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.
    Nicolás Maduro

    EEUU gobernará Venezuela hasta transición ‘pacífica’, dijo Trump

    Por RFI

    El gobierno de Uruguay “está siguiendo con atención y seria preocupación, los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”, dice el comunicado.

    “Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, sostiene.

    “Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, cierra el comunicado.

    El presidente Trump anunció la “captura” de Maduro en la mañana. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, informó en X que el venezolano será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y posesión de armas. “Pronto enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, escribió.

    Embed

    Parte de la oposición celebra

    En la mañana de este sábado, varios dirigentes del oficialismo y la oposición usaron las redes sociales para fijar posición sobre la operación militar desarrollada por Estados Unidos.

    “Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida Venezuela libre, democrática y en paz”, escribió el senador del Partido Nacional Javier García en su cuenta de X.

    Embed

    Maduro estaba al frente del gobierno de Venezuela tras unas elecciones plagadas de irregularidades y cuyo resultado no fue reconocido por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de la región, entre ellos Uruguay.

    El diputado colorado Felipe Schipani celebró la captura de Maduro y calificó de “patético” el comunicado del gobierno uruguayo, porque lo consideró una muestra de “complicidad” con el régimen venezolano.

    El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, recurrió a sus redes para dar un mensaje de apoyo a los dirigentes opositores de Venezuela que están en el exilio.

    Para el senador frenteamplista Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular), en cambio, lo que sucedió en Venezuela fue un “ataque militar al pueblo” de una “hermana república”. El dirigente posteó en X que los principios de “autodeterminación y no intervención” son ejes de la política exterior del país, por lo que todos los uruguayos “sin importar partido político o ideología”, deberían “condenar esta agresión bélica” de Trump.

    Selección semanal
    Alerta temprana

    Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

    Por Nicolás Delgado
    Sistema Nacional de Salud

    Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

    Por Redacción Búsqueda
    Concurso de acreedores

    En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

    Por Ana Morales
    Entrevista a Sebastián da Silva

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    En México, miembros de organizaciones sociales protestan contra Donald Trump.

    De Venezuela a Rusia: así reacciona el mundo a la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en EE. UU.

    Por France 24
    Esta imagen publicada en la cuenta Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra a Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima después de que el ejército estadounidense lo capturara el 3 de enero de 2026.

    El presidente Orsi convoca al gabinete para una reunión especial por “grave crisis” en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.

    EEUU gobernará Venezuela hasta transición ‘pacífica’, dijo Trump

    Por RFI
    Nicolás Maduro.
    Video

    Perfil: Maduro, el heredero improbable del chavismo, “capturado” tras 12 años en el poder

    Por France 24