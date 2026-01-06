Crisis en Venezuela: Uruguay propuso que la OEA colabore con “los esfuerzos para una transición democrática”
El representante uruguayo subrayó que la operación militar fue una “flagrante violación” del derecho internacional, recordó que Uruguay no reconoció el triunfo de Maduro en las elecciones de 2024 y pidió la liberación de todos los presos políticos
Simpatizantes y opositores a Nicolás Maduro se manifestaron el lunes ante el juzgado de Nueva York donde comenzó el juicio al exlíder venezolano.
Tras cuestionar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y recordar que Uruguay no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, el gobierno propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA), con la “anuencia de los venezolanos”, se ofrezca para cooperar en los esfuerzos para llevar adelante una “transición democrática”.
“Nuestra postura ha sido clara y reiterada, respecto del no reconocimiento de los resultados de las elecciones nacionales en Venezuela del 28 de julio de 2024 y la existencia de graves violaciones a los derechos humanos constatadas por organismos internacionales. Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de señalar una flagrante violación del Derecho Internacional y de los Principios básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la carta de la OEA”, dijo el representante uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, al comienzo de su intervención en la sesión extraordinaria que se desarrolla este martes 6 al mediodía.
La sesión fue convocada a pedido de Brasil, Colombia, México, Uruguay, Chile y Guatemala para discutir la situación en Venezuela, después de que el sábado 3 Estados Unidos desarrollara una operación militar en Caracas. Esa operación terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora están en una cárcel de Nueva York y enfrentan acusaciones por narcotráfico.
Lanza sostuvo que las acciones militares como la del sábado 3 “constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y la seguridad internacionales, ponen en riesgo a la población civil y afectan la estabilidad regional”.
El representante reiteró la posición uruguaya de que la salida a la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos”. Aseguró que solo un “proceso político inclusivo”, que incluya la liberación de todos los “presos políticos”, puede llevar al “restablecimiento del orden democrático de manera sostenible.”
Lanza recordó el llamado del presidente Yamandú Orsi a que Naciones Unidas, la OEA y “otros esfuerzos diplomáticos” lleven adelante sus “buenos oficios” para desescalar las tensiones en Venezuela.
“Con la anuencia de los venezolanos, la OEA tiene el marco jurídico y las capacidades institucionales para ofrecer su cooperación y sumarse a los esfuerzos para una transición democrática, con respeto a los derechos humanos”, dijo Lanza.