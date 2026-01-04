El gobierno ratifica su crítica a la operación militar de EE.UU. en Venezuela y pide “solución democrática”

La situación política en Venezuela , como ocurrió una y otra vez en el pasado reciente, dividió al oficialismo y la oposición de Uruguay. Mientras el gobierno de Yamandú Orsi ratificó sus cuestionamientos a la operación militar desarrollada el sábado 3 por Estados Unidos, que incluyó la “captura” de Nicolás Maduro , blancos y colorados plantearon una mirada distinta y no acompañaron el pedido del Frente Amplio de levantar el receso parlamentario para debatir la situación.

El Consejo de Ministros se reunió este domingo, de manera urgente, para discutir acerca de la “grave crisis internacional” desatada tras la incursión militar ordenada por Donald Trump . Al final del encuentro, el presidente uruguayo informó que el gabinete respaldó el comunicado emitido por Cancillería , en el que se cuestionaba la “intervención militar”, y que Uruguay adhirió a una declaración firmada por España, Brasil, Chile, Colombia y México.

En el comunicado conjunto, los países expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano”, las cuales “contravienen principios fundamentales del derecho internacional”. Añadieron que la situación en Venezuela debe resolverse “por vías pacíficas” y con el objetivo de alcanzar una “solución democrática”.

El último punto menciona la “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad, política, económica y social de la región”.

Ese comentario hace referencia indirecta a las declaraciones vertidas por Trump el sábado 3, horas después de la operación militar. En esa oportunidad, aseguró que su país dirigiría los destinos de Venezuela hasta que se consolidara una “transición” pacífica y mencionó varias veces su interés en que empresas norteamericanas controlen la producción petrolera venezolana.

Después de la reunión de su gabinete, Orsi dijo a la prensa que el gobierno es consistente con la “posición histórica” uruguaya de no intervención en los asuntos internos de otros países y de defensa del derecho internacional. Añadió a la lista de “principios” tradicionales la “defensa permanente del Uruguay a la convivencia y a la vida democrática”.

Distintas posturas partidarias

El Frente Amplio intentó llevar la situación de Venezuela al Parlamento, pero no tuvo éxito. El oficialismo propuso levantar el receso parlamentario para discutir el tema este lunes en la mañana, lo que no contó con el respaldo de blancos y colorados, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

Durante las últimas 36 horas, los distintos partidos políticos emitieron declaraciones sobre la crisis, en las que quedan reflejadas sus diferencias.

“La invasión a Venezuela es violatoria del Derecho Internacional y el sistema multilateral que los países se dieron para garantizar la paz”, declaró el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Agregó que “el objetivo de la fuerza agresora es disponer de los recursos estratégicos” venezolanos. Subrayó el carácter “antiimperialista” del Frente Amplio y exhortó a todo el sistema político a “pronunciarse de forma contundente contra estos hechos aberrantes”.

El comunicado del Partido Nacional, divulgado el sábado por la tarde, comienza con una condena al régimen de Maduro. Recuerda la persecución que desplegó contra la disidencia y cuestionó el “fraude electoral” desarrollado tras los comicios de julio de 2024 en los que habría triunfado la oposición.

El Partido Nacional aclaró que no respalda “ninguna intervención militar ni política extranjera alguna que pretenda dirigir el destino venezolano y eliminar su soberanía”. No obstante, sostuvo que el “derecho internacional” y los “organismos internacionales” fueron “insuficientes e indiferentes” para terminar con la dictadura en Venezuela, lo que “ha permitido llegar a esta escalada en extremo peligrosa”.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, en cambio, concentró su comunicado en destacar la “caída del dictador” Maduro, porque abre “una etapa decisiva para que Venezuela inicie una transición democrática real”. Sin mención a la operación militar, los colorados sostuvieron que deben ser Edmundo González, el candidato presidencial opositor que habría ganado las elecciones, y la líder María Corina Machado, quienes estén al frente del cambio de gobierno.

Delcy Rodríguez en el poder

Estados Unidos, sin embargo, ha dejado claro que ni González ni Machado están en sus planes inmediatos para Venezuela. Machado no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país, dijo Trump el sábado. “Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó este domingo que su país seguirá de cerca lo que haga la nueva presidenta a cargo, Delcy Rodríguez, quien hasta ayer era vicepresidenta de Venezuela.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan y vamos a ver qué hacen”, declaró Rubio al programa Face the Nation, de la cadena CBS. “Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”.

El secretario de Estado también mencionó la importancia del petróleo venezolano para su país: “Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo”.