Cristina Lustemberg y el costo “muy alto” que pagan las mujeres políticas

—Nunca me voy a quedar conforme en todo lo relacionado con la paridad. Uruguay tiene un tema estructural vinculado a la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión política y el Frente Amplio no está exento de esa dificultad. Ahora hay designaciones en entes, en otros lugares, habrá que seguir buscando… Mi sector es feminista, liderado por una mujer, tenemos mujeres con altísima formación técnica capaces de liderar muchos de los procesos. Las inequidades en Uruguay todavía son un tema a resolver. Somos pocas las mujeres en el Uruguay que lideramos sectores políticos, el costo de las mujeres estando en la actividad política es muy alto, sinceramente. Hay preguntas que a los varones en política no se les hace, a las mujeres sí.