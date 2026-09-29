Diputado de Cabildo Abierto pidió información sobre uso de autos oficiales en el Senado

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone elevó este martes 29 un pedido de informes a la Cámara Alta para obtener información sobre “el uso de los vehículos oficiales del Senado por parte de funcionarios del Poder Legislativo”, según el documento al que accedió Búsqueda.
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El motivo esgrimido para esa solicitud, indicó el diputado en la nota, fue un artículo publicado por Búsqueda el jueves 24 sobre el uso de los autos oficiales del Senado. En su solicitud, el diputado Perrone pide saber sobre “traslados, motivos de viajes, nombres de quienes usan los vehículos, cargos que ocupan, si los vehículos son utilizados para ir a buscar a funcionarios a su domicilio, si se lleva registros de uso de los vehículos por parte de los funcionarios, (y) cantidad de choferes que están a disposición de los funcionarios”.
Consultado por Búsqueda, el legislador dijo que también envió una solicitud de información similar a la Cámara de Diputados. “Solo veo los funcionarios subir y bajar de los vehículos en el garaje”, afirmó. También está interesado en conocer los montos “por horas extra” que cobran los choferes por los traslados.
El episodio terminó con la lámina de seguridad de uno de los vidrios de ese vehículo del Senado roto —según fuentes de la Cámara Alta, la rotura fue provocada por el propio Perrone—, cuya reparación costó $ 22.300, además del inicio de un sumario a un funcionario del Palacio.