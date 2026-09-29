Diputado de Cabildo Abierto pidió información sobre uso de autos oficiales en el Senado

El legislador Álvaro Perrone protagonizó un incidente con un vehículo del Senado en agosto, mientras se votaba la Rendición de Cuentas

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone elevó este martes 29 un pedido de informes a la Cámara Alta para obtener información sobre “el uso de los vehículos oficiales del Senado por parte de funcionarios del Poder Legislativo”, según el documento al que accedió Búsqueda.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El motivo esgrimido para esa solicitud, indicó el diputado en la nota, fue un artículo publicado por Búsqueda el jueves 24 sobre el uso de los autos oficiales del Senado. En su solicitud, el diputado Perrone pide saber sobre “traslados, motivos de viajes, nombres de quienes usan los vehículos, cargos que ocupan, si los vehículos son utilizados para ir a buscar a funcionarios a su domicilio, si se lleva registros de uso de los vehículos por parte de los funcionarios, (y) cantidad de choferes que están a disposición de los funcionarios”.

Consultado por Búsqueda, el legislador dijo que también envió una solicitud de información similar a la Cámara de Diputados. “Solo veo los funcionarios subir y bajar de los vehículos en el garaje”, afirmó. También está interesado en conocer los montos “por horas extra” que cobran los choferes por los traslados.

El diputado Perrone protagonizó un incidente con un vehículo del Senado en la noche del 19 de agosto. Ese día, en el que se discutía el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, uno de los coches de la flota oficial bloqueó en el estacionamiento del anexo al Palacio Legislativo la salida del auto de la otra diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita.