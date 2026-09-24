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    Incidente con auto de diputada de Cabildo Abierto derivó en un gasto de $ 22.300 y sumario a un funcionario

    Fuentes legislativas aseguraron que el diputado cabildante Álvaro Perrone atacó un auto del Senado el día que se debatía el articulado en la Cámara de Representantes; él lo negó

    Álvaro Perrone, Guido Manini Ríos y Silvana Pérez Bonavita.

    Álvaro Perrone, Guido Manini Ríos y Silvana Pérez Bonavita.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Veintidós mil trescientos pesos. Este monto, por la reparación de una lámina de seguridad de uno de los vidrios de uno de sus vehículos, es lo que le costó al Parlamento “una noche de furia”, dijeron a Búsqueda fuentes del Senado. Fue la que protagonizaron los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, el 19 de agosto.

    Ese día, la Cámara de Representantes debatía el articulado de la Rendición de Cuentas. Luego de intensas negociaciones, el Frente Amplio, que no tiene mayoría en Diputados, había logrado los votos de los dos legisladores de Cabildo Abierto para lograr la media sanción. Durante la sesión, “una secretaria del Partido Colorado” le pidió a Pérez Bonavita, “de una forma un poco atrevida”, que moviera su vehículo en el estacionamiento del anexo del Poder Legislativo, según dijo a la prensa Perrone al día siguiente. Ella se negó, debido a que en ese momento la votación estaba “muy intensa”, añadió su compañero de bancada y expareja.

    Cuando más tarde en la noche Pérez Bonavita se retiró del Parlamento, también según Perrone, “por un tema personal”, encontró su vehículo trancado por un auto del Senado.

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    Según pudo saber Búsqueda por fuentes parlamentarias, ese vehículo fue puesto a propósito en ese lugar por orden de uno de los funcionarios del área de locomoción de la Cámara Alta, ya que el lugar donde estaba estacionado el auto de la legisladora está designado para el uso del Senado. Ese funcionario actualmente está siendo sumariado.

    El bloqueo no quedó ahí. Una crónica de El País del 20 de agosto indicó que Perrone, que había bajado al estacionamiento para intentar resolver la situación, estaba “desacatado” y que “amenazó” con romper los vidrios del Senado. En sus redes, el legislador dijo que le habían cortado “la libertad de circulación a una diputada en el propio Palacio Legislativo”, lo que ocurrió “ante la mirada de policías que no hicieron nada”.

    Un mes después, el martes 22 de setiembre, en declaraciones a Doble click (FM Del Sol), el diputado Perrone dijo que “no hubo ningún auto roto, no pasó absolutamente nada”, y que fue “una situación momentánea”. Repreguntado sobre si no había atacado el vehículo, insistió en su punto: “Totalmente falso, no hay ningún vehículo roto”, más allá de que había visto “algunas publicaciones” y “algunos comentarios al respecto”, que decidió “dejar que pase un poco el tiempo” y que el Poder Legislativo “abrió una investigación administrativa”, cuyo desarrollo dijo no saber “en lo que está hasta ahora”.

    De acuerdo con las fuentes, el vidrio de ese vehículo fue atacado “con una baldosa” por Perrone. Su reparación, a costo del Senado, ascendió a $ 22.300.

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