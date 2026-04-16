Eduardo Ferro sobre el nuevo rol de militares en frontera: “Dentro de 50 años, ¿van a estar acá en Domingo Arena?"

El coronel retirado, preso por violaciones a los derechos humanos, aseguró que el sistema político deslindará responsabilidades tras aumentar las potestades de las Fuerzas Armadas. “Lo que pasó en el 72 va a pasar igual ahora con el narcotráfico. Nos van a mandar a la guerra, vamos a neutralizar la amenaza y después todo el mundo: ‘ah, yo no sé, no vi’”

Militares del Ejército Nacional durante un control de rutina en la frontera entre Uruguay y Brasil.

“El combate tiene sus reglas”, dice Eduardo Ferro. Coronel retirado, con más de tres décadas de carrera en el Ejército Nacional y una trayectoria especializada en inteligencia, integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), una de las estructuras centrales del aparato represivo durante la dictadura cívico-militar (1973–1985). Desde 2021 está recluido en la unidad Domingo Arena, donde cumple condena junto a otros militares procesados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En entrevista con Búsqueda, Ferro habló sobre sus condiciones de reclusión, su estado de salud y sus cuestionamientos a las decisiones judiciales que derivaron en su condena. También abordó la coyuntura política y algunos aspectos de la seguridad pública, uno de los ámbitos que más conoce.

Cuestionó, específicamente, las iniciativas del Plan Nacional de Seguridad Pública que darán más potestades al Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya en la lucha contra el narcotráfico. Presentado el mes pasado por el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, el plan ampliará las competencias de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el control de fronteras y creará un Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico del cual las FFAA formarán parte.

Información-Negro-Orsi-Presentación Plan Seguridad-2026-Zina-adhoc Carlos Negro y Yamandú Orsi, durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública. Mauricio Zina/adhocFOTOS “El Ejército no es para andar con balas de goma. Es una organización letal que actúa para neutralizar y eliminar a una amenaza, vamos a no ponerle nombres lindos. Eso es el Ejército”, aseguró Ferro sobre el riesgo de que los militares aumenten su acción en los puntos fronterizos.

Hoy, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea patrullan una franja de hasta 20 kilómetros desde los límites del país, pero pueden intervenir solo en casos de delito flagrante, dando aviso inmediato a la Policía o a la Fiscalía. La intención es permitir a los militares las detenciones fuera de la zona fronteriza en ciertos casos y actuar según algunos de los parámetros de la Ley 18.315 sobre procedimiento policial, que establece que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera, mediante la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo para tal fin”.