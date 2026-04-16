Eduardo Ferro sobre el nuevo rol de militares en frontera: “Dentro de 50 años, ¿van a estar acá en Domingo Arena?"
El coronel retirado, preso por violaciones a los derechos humanos, aseguró que el sistema político deslindará responsabilidades tras aumentar las potestades de las Fuerzas Armadas. “Lo que pasó en el 72 va a pasar igual ahora con el narcotráfico. Nos van a mandar a la guerra, vamos a neutralizar la amenaza y después todo el mundo: ‘ah, yo no sé, no vi’”
Militares del Ejército Nacional durante un control de rutina en la frontera entre Uruguay y Brasil.
“El combate tiene sus reglas”, dice Eduardo Ferro. Coronel retirado, con más de tres décadas de carrera en el Ejército Nacional y una trayectoria especializada en inteligencia, integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), una de las estructuras centrales del aparato represivo durante la dictadura cívico-militar (1973–1985). Desde 2021 está recluido en la unidad Domingo Arena, donde cumple condena junto a otros militares procesados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.
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En entrevista con Búsqueda, Ferro habló sobre sus condiciones de reclusión, su estado de salud y sus cuestionamientos a las decisiones judiciales que derivaron en su condena. También abordó la coyuntura política y algunos aspectos de la seguridad pública, uno de los ámbitos que más conoce.
Cuestionó, específicamente, las iniciativas del Plan Nacional de Seguridad Pública que darán más potestades al Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya en la lucha contra el narcotráfico. Presentado el mes pasado por el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, el plan ampliará las competencias de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el control de fronteras y creará un Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico del cual las FFAA formarán parte.
“El Ejército no es para andar con balas de goma. Es una organización letal que actúa para neutralizar y eliminar a una amenaza, vamos a no ponerle nombres lindos. Eso es el Ejército”, aseguró Ferro sobre el riesgo de que los militares aumenten su acción en los puntos fronterizos.
Hoy, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea patrullan una franja de hasta 20 kilómetros desde los límites del país, pero pueden intervenir solo en casos de delito flagrante, dando aviso inmediato a la Policía o a la Fiscalía. La intención es permitir a los militares las detenciones fuera de la zona fronteriza en ciertos casos y actuar según algunos de los parámetros de la Ley 18.315 sobre procedimiento policial, que establece que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera, mediante la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo para tal fin”.
“¿Está pensando el poder político lo que está poniendo ahí?”, cuestionó Ferro, para quien la propuesta “teóricamente está bárbara” pero tiene muchas complejidades prácticas. “Pregunto, con total brutalidad profesional: mañana, cuando un soldado esté persiguiendo a alguien por una carretera y le dé la voz de alto y el soldado tire y lo mate, ¿qué va a pasar?”, planteó.
Ferro también utilizó como ejemplo al narcotraficante Sebastián Marset. Dijo que, bajo el nuevo esquema planteado por el gobierno, un militar no va a preguntarle amablemente a una persona como Marset dónde se encuentra una boca de venta de droga, porque está entrenado para actuar de otra manera.
En esa línea, sostuvo que la atribución de ampliar las potestades de las Fuerzas Armadas recae en el mando político, que —a su juicio— debe “tener el cuidado de cuándo y cómo aplicar esas nuevas facultades”. Sin embargo, expresó dudas sobre que esa responsabilidad sea asumida, al trazar un paralelo con los años previos a la dictadura, cuando, según su visión, el sistema político impulsó la intervención militar para enfrentar al movimiento tupamaro y luego se desentendió de sus consecuencias.
“El culpable es el factor político, que nos mandan a la guerra y después se lavan las manos. Es lo que va a pasar ahora con el narcotráfico. De vuelta, lo que pasó en el 72 va a pasar igual ahora con el narcotráfico: nos van a mandar a la guerra. Vamos a neutralizar o eliminar la amenaza con los métodos horribles y después todo el mundo: ‘ah, yo no sé, no vi’”, ironizó. “¿Van a sacar una norma? ¿O los que están actuando hoy mañana, dentro de 50 años, van a estar acá en Domingo Arena?”, concluyó.