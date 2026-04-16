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    Con “los que se ensuciaron las manos” del MLN “hay un diálogo, nos entendemos, hablamos de soldado a soldado”, dice el coronel retirado Eduardo Ferro

    Condenado por crímenes de lesa humanidad, Ferro asegura que con ciertos sectores del Frente Amplio tiene más diálogo que con los partidos tradicionales, critica a Luis Lacalle Pou y a Javier García, y opina que Guido Manini Ríos “tiene el uniforme puesto” pero “no terminó de convencer” como político

    Bandera del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) durante un acto el año pasado en Montevideo.&nbsp;

    Bandera del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) durante un acto el año pasado en Montevideo. 

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    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Victoria Fernández y Juan Francisco Pittaluga

    A lo largo de su carrera militar, Eduardo Ferro cumplió funciones en diversos departamentos de inteligencia. Este trabajo derivó en su condena por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985) y también en el relacionamiento con dirigentes políticos de distintos partidos, con algunos de los cuales, dice, ha mantenido contacto.

    Parte de esa comunicación gira en torno a lo que él considera condenas injustas. En prisión por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977, fue también procesado como presunto autor responsable de cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravados y dos delitos de violencia privada especialmente agravados, dentro de la causa por el secuestro, en 1978 en Brasil, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y de dos de sus hijos.

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    “Tengo contacto con ellos como puente de diálogo: ‘Mirá, está pasando tal cosa, ¿qué hacemos?, ¿por qué no comunicás tal cosa?, ¿qué te parece?’. Con el MLN viejo, los que se ensuciaron las manos, hay más diálogo. No con todos, porque hay cada cabeza de termo, como los tenemos nosotros también, ¡cada cabeza de termo! Pero hay un diálogo, por lo menos nos entendemos. Y a ellos les gusta sentirse de soldado a soldado, esa es la verdad. Y de soldado a soldado hablamos”, dijo.

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    Javier García y Luis Lacalle Pou en un acto oficial de 2023, como ministro de Defensa Nacional y presidente de la República, respectivamente.

    Javier García y Luis Lacalle Pou en un acto oficial de 2023, como ministro de Defensa Nacional y presidente de la República, respectivamente.

    Ferro habló con Búsqueda en la prisión de Domingo Arena, donde cumple su condena. Dijo que parte del entendimiento con el MLN se debe al carácter castrense que forjaron sus integrantes, similar al de los militares, y también a una raíz nacionalista compartida. “Desde el punto de vista filosófico, el MLN era un movimiento de liberación nacional, bancado por Cuba y hasta ahí no más, porque eran nacionalistas. Y en nosotros hay una parte del nacionalismo que vale bastante. Entonces ahí hay un puente de diálogo”, explicó el coronel retirado del Ejército Nacional.

    Sus cuestionamientos apuntan a otros grupos de izquierda en los que ve “resentimiento y odio” hacia su figura y la de otros militares presos por delitos como secuestro, tortura y asesinato. “No estoy hablando del MLN, no estoy hablando del MPP —aunque puede haber alguno—, no estoy hablando del Partido Comunista… Estoy hablando del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), de la Federación Anarquista Uruguaya, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Fundación Mario Benedetti, del Observatorio Luz Ibarburu...”.

    “A Cabildo Abierto había que matarlo”

    Ferro fue condenado en 2021, durante el gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou. Aunque dirigentes y sectores del Frente Amplio han acusado a los partidos tradicionales de ser menos proactivos en la búsqueda de justicia y en el hallazgo de los restos de detenidos desaparecidos, para Ferro, la situación es más ambigua.

    “Hay un sector de la coalición republicana que se ha vanagloriado públicamente de haber mandado más militares presos que el Frente Amplio. No lo interpreto como maldad, sino como una chicana política, creo que la intención es decir: ‘nosotros somos los que más luchamos por los derechos humanos’”, sostuvo.

    Dijo, incluso, que dirigentes de primera línea del gobierno anterior, como el presidente y el ministro de Defensa Nacional, les prometieron durante la campaña electoral de 2019 algo muy distinto a militares retirados preocupados por condenas que consideran injustas o desmedidas.

    “Estuvo invitado en el cuarto piso del Centro Militar. Comiendo asado, tomando vino, la barra le preguntó y él respondió: ‘esto se termina, llegamos al gobierno y se termina’”, señaló en referencia a Luis Lacalle Pou. En cuanto a Javier García, según Ferro, en dos ocasiones se reunió con militares en clubes de Ciudad de la Costa y planteó algo parecido: “llegamos al gobierno y se termina”.

    “Entonces, ¿es un juego hipócrita o son objetivos no alcanzados?”, preguntó.

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    Guido Manini Ríos, durante un acto de campaña electoral en 2024.

    Guido Manini Ríos, durante un acto de campaña electoral en 2024.

    Más allá de las discusiones sobre las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, a nivel general Ferro considera que “los partidos políticos tradicionales no entienden nada” porque “no le llegan a la gente, no toman un ómnibus”, lo que a él personalmente le impide respetar a sus dirigentes salvo casos puntuales, como los de Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Gustavo Zubía (Partido Colorado) o Pablo Abdala (Partido Nacional).

    En cuanto a Cabildo Abierto —partido liderado por un excomandante en jefe del Ejército, integrado originalmente por varios militares retirados y con amplio respaldo entre miembros y familiares de las Fuerzas Armadas—, Ferro sostuvo que pagó el precio de haber captado el apoyo popular de los partidos más importantes: “Su fracaso es porque le robó votos al Partido Colorado, al Partido Nacional y algo al Frente Amplio. Entonces había que matarlo”.

    Aunque se siente identificado con las ideas de Guido Manini Ríos y lo valora como camarada —“tiene el uniforme puesto”—, no lo “terminó de convencer” en su rol de político y parlamentario. “Un teniente general de político es como que me ponga a mí mañana en esa función: yo soy milico, no soy legislador, no tengo las atribuciones que tiene que tener un legislador”.

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