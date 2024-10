El desplome de Cabildo Abierto deja afectado a Manini Ríos, que asume la “responsabilidad” de la mala votación

Guido Manini Ríos , el ex comandante en jefe del Ejército devenido en uno de los políticos más conocidos de Uruguay como senador, líder y presidenciable de Cabildo Abierto , atraviesa horas críticas tras la baja votación de su partido en las elecciones nacionales de este domingo 27 .

Sus palabras y sus gestos, mezcla de desazón y hastío, no dejaron espacio a dudas al recibir por la noche los resultados de las proyecciones de escrutinio de las encuestadoras, en el Hotel Dazzler de Punta Carreras, donde siguió el recuento de votos.

“Decía Napoleón que las victorias tienen mil padres, pero que las derrotas son huérfanas. En este caso, la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana. Yo soy el principal responsable de la magra votación, en la medida que soy el principal referente”, afirmó contundente sobre un resultado que deja en una posición comprometida a su partido.

Manini ya tenía asumido que su colectividad política no revalidaría las tres bancas en el Senado y las 11 bancas en Diputados, como proyectaban las encuestas de los últimos meses. Empero, no esperaba una caída “tan acentuada”, según dijeron varios dirigentes cabildantes a Búsqueda.

Manini_Votando_Adhoc.jpg

Manini Ríos: “He cometido errores”

En Cabildo Abierto hay prisa por pasar página y olvidar que en cinco años se perdió “mucho espacio” en favor de otras expresiones partidarias.

Manini reconoció la expresión popular en las urnas y dijo que la autocrítica no se debe dejar pasar. “He cometido errores, errores políticos, personales, que han llevado a este descenso de la votación. No supe evitar o minimizar una división interna basada en muchos cuestionamientos a mi liderazgo”, asumió. Y prometió un “profundo análisis” y una “autocrítica seria” en las próximas semanas para explorar “las bases para el refortalecimiento del partido”, que sorprendió en 2019, pero no pudo revalidar en 2024.

De todos modos, Manini ratificó la continuidad de Cabildo Abierto en una eventual reedición de gobierno de la llamada coalición republicana, que también integran el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y felicitó a los candidatos Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Álvaro Delgado (Partido Nacional), quienes competirán por la presidencia en el balotaje del 24 de noviembre.

Tras su comparecencia ante los medios, flanqueado por varios dirigentes de confianza —su compañera de fórmula, Lorena Quintana, el senador Guillermo Domenech y el diputado Álvaro Perrone—, Manini salió a arengar a un grupo de seguidores congregados en el hotel. Ante ellos, reconoció estar sorprendido por el resultado electoral y dijo, con mayor énfasis que ante la prensa, que está dispuesto a seguir dando pelea.

Desde el entorno de Manini indicaron a Búsqueda que hubo “fuga” de votos cabildantes hacia colectividades como la del sector representado por el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), al grupo de Gustavo Salle (Identidad Soberana) y al del exdiputado cabildante Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista).

20241027PV_0063.jpg Guido Manini Ríos tras votar en el Centro de Montevideo este domingo 27 Pablo Vignali / adhocFOTOS

Campaña “muy pobre”

Al mediodía, cuando acudió a votar a una escuela del Centro, Manini intentó darle una inyección de energía a su segunda comparecencia electoral como candidato a presidente por Cabildo, aunque lejos de la expectativa y euforia de 2019.

Al hablar con los medios, empezó a preparar el terreno, anticipando cualquier resultado que obtuviera en estas circunstancias como un logro, dada la escasa movilización del electorado por culpa de una campaña que consideró “muy pobre”.

“El balance de esta campaña indudablemente deja sabor a poco por la falta de debates sobre ideas y propuestas” entre los candidatos, comentó Manini a Búsqueda. “Esta fue una campaña muy pobre, porque se centró en cosas laterales, superficiales y frívolas”, lamentó el militar retirado, que después de su paso por la comandancia del Ejército dio el salto a la política abanderado con la causa de la seguridad pública, bajo el eslógan “se acabó el recreo”.

Si bien la estrategia de Cabildo volvió a centrarse en la seguridad pública, por considerarlo “el principal problema de los uruguayos”, también hizo hincapié en otros temas, como la lucha contra la adicción a las drogas, el endeudamiento de las familias, el estímulo al trabajo nacional, la defensa a las micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción de la natalidad y la defensa de la familia y la vida “desde la concepción hasta la muerte”.

El partido de Manini afrontará el segundo congreso del año, previsto para diciembre próximo, con la incógnita sobre el papel futuro de esta colectividad y el desafío, en el horizonte, de asumir una nueva etapa en un momento de redefinición, según indicaron las fuentes cabildantes.