El día después de la autocrítica blanca: varios asuntos pendientes y la idea de “fortalecer” la “marca coalición”

Entre los socios de la coalición republicana hay consenso en “fortalecer” la “marca” y dar “pasos” hacia un esquema electoral que amplíe su base de votos en la primera vuelta

Para el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue misión cumplida. Ordenó un estudio independiente para tener insumos técnicos y científicos que ayuden a explicar la última derrota electoral, se embarcó en la gira de la autocrítica, recorrió cinco regiones departamentales del Uruguay y cerró el primer año al frente del directorio con un informe con diagnósticos, reflexiones, conclusiones y asuntos pendientes: oportunidades de mejora. Así se bajó la cortina hasta 2026.

Y si bien todo este proceso, así ejecutado, generó más resistencias que unanimidades, ya se entendió entre los dirigentes blancos que hasta acá se llegó con la autocrítica. Ese fue el concepto que predominó: que no fue la mejor, ni la más profunda, ni exhaustiva, ni la debidamente liderada. Pero el primer año de la derrota termina con un informe institucional que lleva la firma del presidente y los secretarios de los blancos y que está repleto de buenas intenciones: “Este documento no busca explicar una derrota; busca preparar una victoria”, dice en un tramo del texto, que además menciona la necesidad de “reconectar con el alma del país, comprender su tiempo, hablar su lenguaje y representar sus aspiraciones más genuinas”. Y cierra con un mensaje cargado de esperanza: “Es tiempo de reconstruirnos desde una nueva mayoría cultural que brinde respaldo y se traduzca en mayoría electoral. Es tiempo de volver, y volver mejor”.

Lo que sigue ahora es bajar a tierra estas palabras, empezar a concretar las intenciones. Hay asuntos pendientes. Delgado dijo a Búsqueda que el informe ya fue entregado a la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional y que, en los primeros días de enero, habrá reuniones para encarar este y otros asuntos tildados como prioritarios. Para el dirigente Santiago Gutiérrez Silva, uno de los miembros del directorio, aún no está planteado cómo seguir. “Lo que sí es que para atrás no miramos más”, dijo a Búsqueda. ¿Y para adelante? “Creo que al partido le falta contenido de ideas. El partido hoy en día se rige por la agenda, y la agenda en sus errores y aciertos, la marca el gobierno. El Partido Nacional mayoritariamente no ha logrado mostrar que tiene una postura de ideas o con un marco intelectual, aunque sea por temas de agenda. Entonces, creo que hay que volver a trabajar sobre eso”, insistió. “El Partido Nacional tiene que volver a tener su propio contenido, su propio sueño de país”, subrayó. Además, advirtió que se debe “trabajar mucho más profesionalmente y modernamente en la comunicación. Lo mismo con el manejo y análisis de datos y procesamiento de información en general”.

En varios tramos del documento se habla de la necesidad de modernizar al partido, justo en un año en el que celebra su 190 aniversario. Según el informe, se tiene que “reivindicar” la “identidad cultural, ideológica y simbólica” de los blancos. “No podemos dejar que se nos defina desde afuera. Nuestra historia es de lucha por la libertad, por la justicia, por la descentralización, por el desarrollo nacional. Esa historia debe ser parte del presente”, señala el documento. Y avisa que la “hegemonía cultural de la izquierda no es natural”, sino fruto de “décadas de trabajo”. “El Partido Nacional debe relanzarse como proyecto político-cultural alternativo, con pensamiento propio y arraigo social. Esa batalla se da en los medios, en las redes, en los barrios, en el cara a cara”.

La marca coalición Uno de los objetivos estratégicos marcados en el informe es priorizar la mejora del primer piso electoral, la primera vuelta. “La evidencia es contundente: sin un 49% en primera vuelta la fidelización, por muy buena que sea, puede resultar insuficiente”, se argumenta. “La estrategia debe enfocarse en ampliar base antes de octubre”. Para eso, la coalición republicana “necesita introducirse en políticas de largo plazo para reducir el sesgo generacional (programas, comunicación y perfiles que conecten con jóvenes)”.