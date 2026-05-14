  • Cotizaciones
    jueves 14 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La división en el Partido Colorado llegó a los ‘think tanks’

    El Instituto Joaquín Suárez nació en 2020 y es parte de la orgánica partidaria, dominada por Unir para Crecer; SEDE Montevideo fue creado este mes, lo dirige Virginia Cáceres y tiene la impronta de Vamos Uruguay

    Senadores colorados Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda.

    Senadores colorados Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda.

    FOTO

    Javier Calvelo, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Este miércoles 13 en la sede del Partido Colorado se realizó un evento sobre movilidad en Montevideo. Lo organizaba el Instituto Joaquín Suárez, el think tank creado en 2020 dentro de la orgánica del lema, en el que predomina el sector Unir para Crecer, liderado por el senador Andrés Ojeda, uno de los oradores. Un panel de expertos debatía sobre “propuestas y soluciones concretas”.

    El lunes 4, en el Ateneo, se realizó otro evento sobre movilidad en la capital. Lo organizaba SEDE Montevideo, un think tank que hacía su presentación en sociedad, dirigido por Virginia Cáceres, dirigente colorada del sector Vamos Uruguay. Se define como “abierto” y ajeno a toda estructura, aunque su vinculación al grupo liderado por el senador Pedro Bordaberry, presente en el acto, es inocultable. Un panel de expertos buscaba “generar ideas y promover proyectos”.

    Leé además

    Diego Sanjurjo.
    Criminalidad

    Diego Sanjurjo, foco de una nueva interna en el Partido Colorado

    Por Leonel García
    Marcelo Malaquina, excandidato de la Coalición Republicana a la intendencia de Salto.
    Oposición

    Salto: el único gobierno de la Coalición Republicana enfrenta su primera crisis con la partida de líder colorado

    Por Leonel García

    “Quizá quieran su impronta propia. Solo espero que Vamos Uruguay y Cáceres no lo planteen en términos de competencia”, dijo a Búsqueda el presidente del Instituto Joaquín Suárez, Gonzalo Arias. Este surgió dentro de la órbita del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo y “con la nueva planificación estratégica” busca expandirse al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado. Desde las elecciones internas de 2024 ambos organismos están encabezados y dominados por el sector de Ojeda, también secretario general del partido.

    WhatsApp Image 2026-05-13 at 20.48.55
    Evento del Instituto Joaquín Suárez, el miércoles 13.

    Evento del Instituto Joaquín Suárez, el miércoles 13.

    Anclaje

    SEDE, llamado así por Saberes, Experiencias, Diálogo y Evidencia, es un derivado del Centro de Estudios de Montevideo que Cáceres había anunciado que quería impulsar luego de su campaña para las elecciones departamentales de 2025, en la que fue candidata a la intendencia de Montevideo bajo el lema Coalición Republicana.

    “Es un anclaje bien de Montevideo y para Montevideo. Queremos pensar, discutir y generar agenda para los temas de la ciudad. El diferencial con otros espacios de pensamiento es que no quiere tener un perfil academicista, más allá de que esté integrado por técnicos. Quiero que sea un espacio donde la creación de la política pública tenga la mirada de todos, técnicos, ciudadanos y comerciantes”, dijo a Búsqueda Cáceres, actualmente prosecretaria de la Cámara de Diputados.

    Cáceres subrayó que es un centro sin sede fija, abierto y por fuera de la orgánica partidaria. La presencia este lunes de la actual representante de la oposición en el directorio de Antel, la blanca Laura Raffo, exprecandidata a la presidencia por el Partido Nacional y excandidata a la intendencia de Montevideo en 2020, del diputado Pablo Abdala y del senador Martín Lema le dan la razón. Sin embargo, también fueron notorias las figuras de Vamos Uruguay. Además de Bordaberry, asistieron los diputados Adrián Juri y Walter Verri, así como los dirigentes Matías Barreto y Carlos Benítez. Otros integrantes de ese sector, como Joaquina Pérez, también tienen una estrecha vinculación.

    Dentro y fuera del partido no son pocas las voces que afirman que SEDE es una versión colorada del Centro de Estudios Metropolitanos (Cemet) que preside Raffo. Son las mismas voces que aseguran que más allá de su proclamada función de think tank, el objetivo es posicionar a Cáceres como un nombre para las próximas elecciones departamentales. En la experiencia de 2025 logró 41.459 votos, el 11,9% de la Coalición Republicana y el 4,8% del total de votos en Montevideo. La suya fue una campaña difícil, en la cual su nombre fue designado por el Partido Colorado a último momento, con poco tiempo para hacerse conocida y en medio de la disputa entre Vamos Uruguay y Unir para Crecer.

    “El perfil que tenemos es el de generar insumos, no solo para hacer propuestas, sino para que Montevideo tenga una agenda política propia, que se licúa mucho con la nacional. Si eso luego termina siendo base para una plataforma electoral, fantástico”, afirmó Cáceres.

    684233357_18104756950788874_8770933165064371930_n
    Inauguración de SEDE Montevideo.

    Inauguración de SEDE Montevideo.

    Reojo

    Si bien públicamente optaron por el silencio y la mesura, la creación de una entidad con similares objetivos y actividades al Instituto Joaquín Suárez estuvo lejos de caer simpática en el entorno del último candidato colorado a la presidencia. Conceptos como calco, invento y cortarse solos se repitieron en distintos integrantes de ese círculo consultados por Búsqueda. De hecho, algunos ironizaron con el hecho de que es un “remedo” del Cemet, que a Raffo “no le trajo mucha suerte”.

    “De afuera, SEDE parece un Instituto Joaquín Suárez de Vamos Uruguay”, resumió Diego Riveiro, dirigente muy cercano a Ojeda e integrante del CEN. “A mí me parece válido posicionar a una candidata, aunque suele haber problemas cuando creás algo para una sola persona. Yo prefiero respaldar a lo que tenga vínculos con todo el partido y donde trabaje gente de todos los sectores. Eso sí, el Joaquín Suárez ahora es una entidad que trabaja pensando en todo el país”.

    También aquí hay otra realidad espejo. Cáceres reconoció que la denominación SEDE Montevideo implica que “probablemente” este espacio se replique en otros departamentos.

    Desde SEDE también hay quien cuestiona qué tan amplio dentro del Partido Colorado es el Instituto Joaquín Suárez. Al ser parte de la orgánica, el predominio de Unir para Crecer es evidente. Además del presidente Arias, están la vicepresidenta Raquel Bardesio, que pertenece al sector del senador Gustavo Zubía, y el director académico Darío Peña, que es asesor de Ojeda.

    Peña fue invitado a la presentación de SEDE y asistió. “Fui a apoyar a Virginia. No sé si vamos a trabajar coordinadamente, pero los canales están abiertos”, afirmó a Búsqueda. Al edil Federico Paganini, la única presencia colorada en la Junta Departamental de Montevideo, de Unir para Crecer, también se lo participó: “El partido trabaja orgánicamente con su propio centro de estudios, pero no vamos a criticar a nadie que tenga otra mirada”. También primó la diplomacia en las palabras que escogió la secretaria general del CED Montevideo, María Eugenia Roselló: “Todo aporte que ayude a mejorar Montevideo es bienvenido”.

    Roselló, legisladora suplente y una de las principales dirigentes del sector Crece, del senador Robert Silva, además de ser la principal autoridad orgánica colorada de Montevideo, no fue invitada a la presentación de SEDE.

    Selección semanal
    Salud mental

    Cátedra de Psiquiatría amenaza con renunciar porque no se designó a directora del Vilardebó como grado 4

    Por Leonel García
    Oficialismo

    El Frente admite que hay militantes “disconformes” y busca que el gobierno “no se aísle en la gestión”

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay; en el gobierno consideran que carece de fundamentos

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

    Por Redacción Búsqueda
    La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.

    Colonización rescindió contrato con el exintendente Pablo Caram, que deberá entregar tierras en Artigas

    Por Mauro Florentín
    Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional. 

    Defensa sostiene que pago de jubilaciones y pensiones a exmilitares prófugos en el exterior se ajusta a la normativa

    Por Macarena Saavedra
    Plano con la ubicación proyectada por la Dinacia para el aeropuerto internacional de Rocha.

    Proyectan nuevo aeropuerto en Rocha entre dos lagunas y ministerio prevé “impactos ambientales significativos”

    Por Nicolás Delgado