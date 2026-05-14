La división en el Partido Colorado llegó a los ‘think tanks’

Este miércoles 13 en la sede del Partido Colorado se realizó un evento sobre movilidad en Montevideo. Lo organizaba el Instituto Joaquín Suárez, el think tank creado en 2020 dentro de la orgánica del lema, en el que predomina el sector Unir para Crecer, liderado por el senador Andrés Ojeda, uno de los oradores. Un panel de expertos debatía sobre “propuestas y soluciones concretas”.

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El lunes 4, en el Ateneo, se realizó otro evento sobre movilidad en la capital. Lo organizaba SEDE Montevideo, un think tank que hacía su presentación en sociedad, dirigido por Virginia Cáceres, dirigente colorada del sector Vamos Uruguay. Se define como “abierto” y ajeno a toda estructura, aunque su vinculación al grupo liderado por el senador Pedro Bordaberry, presente en el acto, es inocultable. Un panel de expertos buscaba “generar ideas y promover proyectos”.

“Quizá quieran su impronta propia. Solo espero que Vamos Uruguay y Cáceres no lo planteen en términos de competencia”, dijo a Búsqueda el presidente del Instituto Joaquín Suárez, Gonzalo Arias. Este surgió dentro de la órbita del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo y “con la nueva planificación estratégica” busca expandirse al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado. Desde las elecciones internas de 2024 ambos organismos están encabezados y dominados por el sector de Ojeda, también secretario general del partido.

Anclaje

SEDE, llamado así por Saberes, Experiencias, Diálogo y Evidencia, es un derivado del Centro de Estudios de Montevideo que Cáceres había anunciado que quería impulsar luego de su campaña para las elecciones departamentales de 2025, en la que fue candidata a la intendencia de Montevideo bajo el lema Coalición Republicana.

“Es un anclaje bien de Montevideo y para Montevideo. Queremos pensar, discutir y generar agenda para los temas de la ciudad. El diferencial con otros espacios de pensamiento es que no quiere tener un perfil academicista, más allá de que esté integrado por técnicos. Quiero que sea un espacio donde la creación de la política pública tenga la mirada de todos, técnicos, ciudadanos y comerciantes”, dijo a Búsqueda Cáceres, actualmente prosecretaria de la Cámara de Diputados.

Cáceres subrayó que es un centro sin sede fija, abierto y por fuera de la orgánica partidaria. La presencia este lunes de la actual representante de la oposición en el directorio de Antel, la blanca Laura Raffo, exprecandidata a la presidencia por el Partido Nacional y excandidata a la intendencia de Montevideo en 2020, del diputado Pablo Abdala y del senador Martín Lema le dan la razón. Sin embargo, también fueron notorias las figuras de Vamos Uruguay. Además de Bordaberry, asistieron los diputados Adrián Juri y Walter Verri, así como los dirigentes Matías Barreto y Carlos Benítez. Otros integrantes de ese sector, como Joaquina Pérez, también tienen una estrecha vinculación.

Dentro y fuera del partido no son pocas las voces que afirman que SEDE es una versión colorada del Centro de Estudios Metropolitanos (Cemet) que preside Raffo. Son las mismas voces que aseguran que más allá de su proclamada función de think tank, el objetivo es posicionar a Cáceres como un nombre para las próximas elecciones departamentales. En la experiencia de 2025 logró 41.459 votos, el 11,9% de la Coalición Republicana y el 4,8% del total de votos en Montevideo. La suya fue una campaña difícil, en la cual su nombre fue designado por el Partido Colorado a último momento, con poco tiempo para hacerse conocida y en medio de la disputa entre Vamos Uruguay y Unir para Crecer.

“El perfil que tenemos es el de generar insumos, no solo para hacer propuestas, sino para que Montevideo tenga una agenda política propia, que se licúa mucho con la nacional. Si eso luego termina siendo base para una plataforma electoral, fantástico”, afirmó Cáceres.

684233357_18104756950788874_8770933165064371930_n Inauguración de SEDE Montevideo. sede.mvd (Instagram)

Reojo

Si bien públicamente optaron por el silencio y la mesura, la creación de una entidad con similares objetivos y actividades al Instituto Joaquín Suárez estuvo lejos de caer simpática en el entorno del último candidato colorado a la presidencia. Conceptos como calco, invento y cortarse solos se repitieron en distintos integrantes de ese círculo consultados por Búsqueda. De hecho, algunos ironizaron con el hecho de que es un “remedo” del Cemet, que a Raffo “no le trajo mucha suerte”.

“De afuera, SEDE parece un Instituto Joaquín Suárez de Vamos Uruguay”, resumió Diego Riveiro, dirigente muy cercano a Ojeda e integrante del CEN. “A mí me parece válido posicionar a una candidata, aunque suele haber problemas cuando creás algo para una sola persona. Yo prefiero respaldar a lo que tenga vínculos con todo el partido y donde trabaje gente de todos los sectores. Eso sí, el Joaquín Suárez ahora es una entidad que trabaja pensando en todo el país”.

También aquí hay otra realidad espejo. Cáceres reconoció que la denominación SEDE Montevideo implica que “probablemente” este espacio se replique en otros departamentos.

Desde SEDE también hay quien cuestiona qué tan amplio dentro del Partido Colorado es el Instituto Joaquín Suárez. Al ser parte de la orgánica, el predominio de Unir para Crecer es evidente. Además del presidente Arias, están la vicepresidenta Raquel Bardesio, que pertenece al sector del senador Gustavo Zubía, y el director académico Darío Peña, que es asesor de Ojeda.

Peña fue invitado a la presentación de SEDE y asistió. “Fui a apoyar a Virginia. No sé si vamos a trabajar coordinadamente, pero los canales están abiertos”, afirmó a Búsqueda. Al edil Federico Paganini, la única presencia colorada en la Junta Departamental de Montevideo, de Unir para Crecer, también se lo participó: “El partido trabaja orgánicamente con su propio centro de estudios, pero no vamos a criticar a nadie que tenga otra mirada”. También primó la diplomacia en las palabras que escogió la secretaria general del CED Montevideo, María Eugenia Roselló: “Todo aporte que ayude a mejorar Montevideo es bienvenido”.

Roselló, legisladora suplente y una de las principales dirigentes del sector Crece, del senador Robert Silva, además de ser la principal autoridad orgánica colorada de Montevideo, no fue invitada a la presentación de SEDE.