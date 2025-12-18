El desgaste blanco: una autocrítica “no aprobada” e “impersonal” que dejó molestias en la dirigencia nacionalista

Había algunas cuestiones sobre este proceso de autocrítica que la dirigencia blanca ya sabía de antemano que iban a ser complicadas, polémicas, difíciles de digerir. Pero igual se las dejó correr. Se sabía que acaso no era lo más conveniente que quien encabezara la gira por los departamentos, que el que estuviera a cargo de la logística y los informes finales fuera la cara misma de la derrota electoral, el presidente del Directorio del Partido Nacional , Álvaro Delgado . Se decía que quizás hubiera sido suficiente una sola convención, con los 500 convencionales juntos con micrófono en mano en una sola jornada: rápida, furiosa, catártica.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sin embargo, ocurrió así como fue. Delgado estuvo en la primera fila en todas las instancias de reflexión colectiva en cinco regiones del país, aguantó el temporal de cuestionamientos a sus decisiones personales en la campaña, presentó un informe elaborado por la empresa Opción Consultores que hizo un análisis cuantitativo sobre las posibles oportunidades y desventajas para retener el gobierno; se señaló una coyuntura demográfica adversa, se habló de expectativas no cumplidas en cuanto a la seguridad pública, se anotó la caída electoral del socio Cabildo Abierto, la baja retención territorial en departamentos claves.

El lunes 15, Delgado presentó en la última reunión del año en la sede blanca un informe final de esta gira de autocrítica. Se trata de un documento de 13 páginas en el que, más allá de las conclusiones y el análisis sobre lo que se hizo mal durante el gobierno y la campaña, se presentan algunas ideas para el futuro como “oportunidades de mejora”. Hubo una conferencia de prensa posterior, donde el presidente del directorio destacó la participación de más de mil personas de la estructura partidaria en las cinco instancias regionales. Delgado subrayó también lo “histórico” del proceso y la “humildad” para escuchar las críticas. En sus palabras quedó flotando la idea de que ya era un asunto laudado. Se cerraba en las últimas semanas de diciembre después de varios meses de gira por el interior y con planes de acción profesional y política para el primer trimestre de 2026: “Mejoras en la comunicación, de escucha, cercanía, de descentralización, ensanchar la base del partido, vincularse a las organizaciones sociales”.

Pero fueron pasando las horas de ese lunes y emergió un sentimiento de molestia —en el mejor de los casos— y de irritación con cómo se procesó todo. “Ya no se disimula la calentura que hay con Delgado”, dijo a Búsqueda uno de los dirigentes de primera plana del Partido Nacional. Los cuestionamientos apuntaron a una intención de “sacarse rápidamente” el tema de encima con un informe “impersonal” en el que no se señalan responsables con nombre y apellido. Traducción: no aparece el nombre de Álvaro Delgado.

En un punto central de la campaña, como la elección de la fórmula presidencial, el documento señala: “El equipo de campaña evaluó que se necesitaba, en un escenario muy disputado, una opción disruptiva que cumpliera algunos objetivos estratégicos: abrir el partido, tender puentes con nuevos sectores, reforzando sensibilidad social. Allí surgió el nombre de Valeria Ripoll”. Una fuente nacionalista cuestionó: “‘¿El equipo de campaña?’, la decisión fue solo de Delgado. Y, además, nos deja a los blancos como personas sin sensibilidad social, que hay que buscarla afuera del partido”.

El texto no se sometió a una votación para aprobarlo o no. “Nadie avaló este informe”, agregó la fuente, que además señaló que se trata de un documento “muy lavado” que “deja bien parado” a Delgado y “echa sombras” sobre el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou.

Es verdad que no hubo votación, pero, según pudo saber Búsqueda, algunos miembros del directorio —sobre todo los afines al sector del senador Javier García y los dirigentes del Herrerismo— no levantaron la mano para que esto ocurra. En la Comisión de Asuntos Políticos dijeron explícitamente que no iban a votarlo. El exsenador Luis Alberto Heber fue uno de ellos. Y entonces había dos caminos: o se recibía así como estaba, sin cambiarle un punto ni una coma, o se le hincaba el diente al documento, se lo desmenuzaba parte por parte, se lo cuestionaba y se lo corregía. Ocurrió lo primero.

Y entonces fueron apareciendo voces críticas y molestas que horas después terminaron, en realidad, un poco hastiadas. El concepto era que Delgado había pasado sin mucha consulta en la última reunión de diciembre un documento que tenía que haber tenido otra discusión. Ganó el hastío de fin de año, porque el documento tuvo la firma del presidente y los secretarios del directorio y quedó como un documento con el sello del Partido Nacional. “Pero no es un informe aprobado por el Directorio del Partido Nacional, es un informe presentado por Delgado”, insistió uno de los miembros del directorio en diálogo con Búsqueda.

¿Y entonces la autocrítica es tema laudado? La mayoría de los dirigentes consultados por Búsqueda entienden que sí, que ya está. “No se puede seguir haciendo el análisis del análisis, el informe del informe”, dijo a Búsqueda el diputado Juan Martín Rodríguez, quien además es presidente de la Convención Nacional.

En esa misma línea fue el senador Sebastián Da Silva. “Yo no estoy conforme ni con la forma del documento ni con el contenido en muchas partes. Hay que ir más allá, y tengo una decisión de pasar rápidamente de página y mirar para adelante, porque enroscarnos en el documento que se dio a conocer es una actividad flagelante. Hay enorme cantidad de cosas con las que no estoy de acuerdo”, señaló en declaraciones a La mañana en Cadena, de la radio Cadena del Mar.

Y advirtió: “Si todos manifestáramos con sinceridad lo que pensamos de ese informe que salió, vamos a partir el partido, y los únicos que ganan son Yamandú Orsi y su Barakutanga” y concluyó que esta “calistenia de autocrítica” ya no lleva “a ningún lado”.

“Me parece que, si vamos por ese camino, vamos a continuar en el error", opinó, por su parte, el senador Sergio Botana sobre el documento, según declaró a la diaria; a su juicio, parte del problema está en que el Partido Nacional se convirtió en “un partido costero, de dirigentes costeros que hablan en lenguaje costero”.