El Frente Amplio ve espacio de coincidencias en políticas educativas

En el oficialismo, llamó la atención que Orsi, pese a observar la urgencia de esos problemas, dijera que no se proponía hacer “ninguna gran reforma” en educación. “Decir eso suena mucho a períodos del Frente Amplio en los que primaba no hacer olas, o cambios cosméticos, con discusiones eternas de congresos vinculantes que al final no conducen a ningún cambio significativo. ¿Y el sentido de urgencia dónde está?”, planteó a Búsqueda el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gonzalo Baroni, integrante del equipo del candidato del Partido Nacional.