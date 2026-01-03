El presidente Orsi convoca al gabinete para una reunión especial por “grave crisis” en Venezuela

Mientras crecen las voces críticas desde la izquierda uruguaya por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela , que incluyó la “captura” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el presidente Yamandú Orsi convocó a su gabinete a una reunión de urgencia para analizar la “grave crisis internacional” desatada este sábado. El anuncio del mandatario se produjo una hora antes de que el presidente estadounidense Donald Trump brindara una conferencia de prensa en la que aseguró que su país dirigirá los destinos de Venezuela hasta consolidar un proceso de “transición”.

Al mediodía Orsi divulgó en su cuenta de X un breve mensaje sobre la situación y anunció su decisión de reunir al gabinete mañana, domingo 4, para analizar la situación en Venezuela. “Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su Cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana”, escribió. “El fin no puede justificar los medios”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había emitido un comunicado horas antes en el que informaba que el gobierno “está siguiendo con atención y seria preocupación, los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, sostiene.

Entre el comunicado y el mensaje de Orsi algunas organizaciones de izquierda comenzaron a fijar posición. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio aprobó una declaración en la que “repudia” la agresión de Estados Unidos y se solidariza “con el pueblo de Venezuela ante este hecho que constituye un antes y un después en la región”.

Venezuela Fuerte Tiuna Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, visto a distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. AFP

“La invasión a Venezuela es violatoria del Derecho Internacional y el sistema multilateral que los países se dieron para garantizar la paz”, dice, y agrega que “el objetivo de la fuerza agresora es disponer de los recursos estratégicos” venezolanos. El Secretariado Ejecutivo subrayó el carácter “antiimperialista” del Frente Amplio y exhortó a todo el sistema político a “pronunciarse de forma contundente contra estos hechos aberrantes”.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), mayoritario dentro del Frente Amplio y sector del presidente Orsi, sostuvo en un comunicado que Estados Unidos “ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano”. Atribuyó la operación militar a una “obsesión por hacerse del petróleo” venezolano. “Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y derramamiento de sangre llevado a cabo por los EEUU, violando todo derecho internacional, y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente”, afirmó el MPP.

El PIT-CNT también cuestionó a Estados Unidos. “Esta agresión responde a una política histórica de intervención imperialista cuyo objetivo es el control de los recursos estratégicos del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y los minerales”. Las autoridades de la central sindical se reunirán de manera urgente para dar seguimiento a la crisis y convocaron a una movilización este sábado a las 18 horas en la Plaza Libertad.

Trump: “Vamos a dirigir el país”

El presidente Trump brindó una conferencia de prensa para dar detalles de la operación militar desarrollada por Estados Unidos y anunciar los próximos pasos que dará su país.

Donald Trump conferencia Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026. JIM WATSON/AFP

Trump informó que Maduro será trasladado a Nueva York, donde enfrentará un juicio por narcotráfico. Sobre el futuro político de Venezuela, afirmó: “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, apropiada y juiciosa”.

Aseguró que, con operaciones como la de este sábado 3, su administración está haciendo que Estados Unidos recupere su lugar y su poder en la región. Con la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada por su gobierno, añadió, “el dominio de Estados Unidos en la región no será cuestionado otra vez”.

“Maduro finalmente se ha ido y en Venezuela las personas son libres al fin” y Estados Unidos es un país más “seguro” y orgulloso de sí mismo, dijo.

Trump no respaldó la idea de que la líder opositora María Corina Machado o el excandidato presidencial Edmundo González asuman el poder. Machado, que ganó el premio Nobel de la Paz semanas atrás, había divulgado una carta en la que aseguró que están prontos para liderar Venezuela y celebró la operación militar desarrollada por Estados Unidos.