En el Día del Comité, dirigentes del Frente Amplio advierten a la militancia que el futuro gobierno tendrá “pocos recursos” y habrá que “priorizar”

A diferencia de lo que ocurría otros años, esta vez el FA no hizo pública la grilla de actividades de cada comité del país; solo divulgó las recorridas de la fórmula presidencial, del presidente del partido, Fernando Pereira, y de la vicepresidenta, Verónica Piñeiro. Otros dirigentes optaron por informar en sus redes sociales a qué comités asistirían, mientras varios prefirieron no divulgarlo. La decisión, que algunas fuentes vincularon al contexto electoral, estuvo precedida de algunos inconvenientes en la organización de la jornada debido a la participación desigual de dirigentes y figuras en los comités.

De hecho, en la Mesa Política de la semana pasada el presidente del FA pidió mejorar la distribución de actividades, ya que mientras algunos comités recibirían hasta 12 dirigentes en otros no estaba prevista ninguna visita . El tema se volvió a plantear el mismo domingo 25, esta vez por la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA, Patricia González: “Tenemos un problema de distribución”, admitió durante su participación en el Comité Marcha, de Cordón. Y contó que ese sería el único comité de la zona al que asistiría porque después iría “a uno de la periferia donde no hay compañeros dirigentes”. También desde el interior del país llegaron reclamos por los “pocos dirigentes” que asistirían, agregó.

El responsable de coordinar el plan de gobierno del FA, Ricardo Ehrlich, se refirió por ejemplo a que en un futuro gobierno será necesario tomar “alguna iniciativa impositiva”, porque “los recursos van a ser un tema”. “Alguna (modificación) será para un lado y otra para el otro”, agregó en el Comité Unidad, del barrio Cordón, e insistió en que la “optimización de los recursos” sería un desafío central de la próxima administración. En la misma línea, González sostuvo que el programa del FA enfrenta la “dificultad” de que no habrá recursos suficientes “para implementar todo lo que dice”. Por tanto, habrá que “tomar decisiones y definir prioridades”, sostuvo, y agregó que le preocupaba “cómo” se definirían esas prioridades.

Sobre el mediodía, minutos antes de la intervención de González, el senador socialista José Nunes llamaba a ganar las elecciones y “conseguir las mayorías y utilizarlas para transformar el país”. El legislador dijo que es “escéptico” de los acuerdos políticos nacionales —como los que el propio candidato del FA impulsa en temas como la seguridad— y argumentó que cuando ganó “la derecha” no respetó ninguno. Además, aseguró que es imperioso dar respuesta a la población más necesitada, porque de lo contrario sucederá un “enorme descreimiento” como el vivido en Argentina durante el período de Alberto Fernández. Nunes advirtió que “hacer transformaciones estructurales y afectar intereses de las minorías privilegiadas” conducirá a un “conflicto social” porque “nadie se va a sentar a ver cómo le ajustamos un poquito el cinturón”. Por eso, dijo, la “fuerza no puede ser solo parlamentaria, sino la del pueblo movilizado respaldando los cambios”.

Varios referentes hablaron de la infancia como una prioridad central para la izquierda. González se refirió a la pobreza en la infancia y en los hogares monoparentales encabezados por madres y advirtió que se trata de un problema “que no se va a resolver de forma tan lineal" como imaginan algunos. En tanto, el exministro de Educación identificó a la infancia —en concreto la pobreza infantil y el rezago escolar— como un área de especial preocupación en la que será necesario “poner todos los esfuerzos”.

Minutos después de Ehrlich, la diputada Cristina Lustemberg, que fue viceministra de Salud durante parte del último gobierno del FA, habló sobre los debes en la salud y las políticas sociales y en particular en la infancia. “De verdad que tenemos problemas”, alertó. En algunos indicadores “somos Dinamarca de un lado y África subsahariana del otro. Los promedios nos dan bien pero sabemos que estamos mal”, afirmó.

Luego, Lustemberg volvió sobre la idea de que el FA tendrá mucho trabajo y poco dinero si llega al gobierno: “Vamos a tener que hacer muchas cosas y tenemos pocos recursos”, advirtió. “Vamos a tener que trabajar en conjunto y planificar los recursos que hay, porque son finitos”.

La diputada dijo también que el Frente Amplio “fue tímido en algunas cosas” en el último período de gobierno y enfatizó en que no puede repetir el error de la elección pasada de subestimar a sus rivales. “Subestimamos a la coalición, subestimamos el poder de los medios, subestimamos el poder económico”, reprochó. Por eso, insistió, “hay que trabajar, buscar a la gente que no viene a los comités, salir con acciones concretas a conversar, sin soberbia, con mucha humildad, con las 150.000 que no están acá”.

Ya sobre el cierre de la tarde y aunque apurado por llegar al último comité del día, el senador Andrade no ahorró energía en advertir que el triunfo del Frente Amplio —aunque probable— todavía no está conquistado. También pidió “no subestimar a la derecha” y salir a convencer a los votantes: “En un momento la subestimamos y pensamos que los votos nos venían igual”, dijo ante vecinos del barrio Sur. “No hay que dejar para después la charla con ese indeciso que conocemos todos, que está enojado, por izquierda, por derecha o por apatía”.

Las viviendas “ociosas” y la cartera de tierras como instrumento político

Dia del Comite3.jpg Comité Parque Rodó Ángel Yoldi, durante el día del Comité de Base, en Montevideo Pablo Vignali/adhocFOTOS

Durante la fría jornada del domingo no faltaron el café caliente, las tortas, los alfajores y los clásicos choripanes en la vereda. En el Comité Palermo, mientras los dirigentes se turnaban para hablar, sus integrantes degustaron chocolate, gaseosas y bizcochuelos que repartía la exministra de Desarrollo Social Ana María Vignoli. Ese comité había definido debatir sobre un tema primordial: la vivienda.

El dirigente sindical Pablo Argenzio, del sindicato de la construcción (Sunca), advirtió sobre la especulación inmobiliaria en el país, motivada por los cambios que el gobierno implementó en la Ley de Vivienda Promovida al eliminar el requisito de que sea “de interés social”. Dijo que si bien la ley redunda en más trabajo para su sindicato, alertó que es posible que existan inversiones provenientes del lavado de activos. Por otra parte, tras un intercambio con los integrantes del comité sobre los “retrocesos” del actual gobierno, Argenzio afirmó: “Nosotros por lo menos no estamos de acuerdo con el discurso de la alternancia. Queremos ganar y quedarnos. La alternancia es para otros”. “¡Obviamente!”, coincidió una militante.

El exsecretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda (Fucvam) y hoy candidato a diputado por el Partido Socialista Gustavo González, coincidió en las críticas a la Ley de Vivienda Promovida, que según dijo permitió exonerar 100 millones de dólares al capital de la construcción en el último año. Sostuvo, además, que muchas de las viviendas “están vacías” y advirtió que el fenómeno podría producir una “burbuja inmobiliaria”.

González dijo que el Frente Amplio debería replicar a escala “nacional” el mecanismo de utilizar la cartera de tierras como “instrumento político” para resolver el problema de los “latifundistas urbanos” (dueños de varias propiedades que no las usan), tal como se hizo en la Intendencia de Montevideo. “Existen muchas tierras ociosas y ridículas”, afirmó, y mencionó como ejemplo que “los militares para hacer equitación tienen agua, luz y todos los servicios al lado”, mientras que el Club Naval tiene “vista al mar”. “Todos esos predios nos tienen que interesar, más otros. Sin instrumentos políticos conquistados no hay posibilidad de resolver la vivienda, y uno de esos es la cartera de tierras”, insistió. Finalmente, González planteó “reconstruir” el Fondo Nacional de Vivienda y aumentar sus recursos, porque es el Estado quien “debe financiar la vivienda para aquellos que no tienen capacidad de ahorro”. Para eso, propuso “tomar medidas estructurales para hacerse de la plata”. Minutos antes, Argenzio había planteado como posibles caminos establecer un IRAE por franjas, como el IRPF, y gravar los depósitos de los uruguayos en el exterior.

Luego tomó la palabra el militante de base Daniel Esteves, quien suele moderar las charlas organizadas por el Comité Palermo, y reprochó que los integrantes de la fórmula frenteamplista “no quieren hablar” de temas impositivos, dado que “la estrategia de campaña es no levantar olas”. Si bien dijo que “respeta” la decisión, agregó que si “realmente queremos terminar con la pobreza infantil, tener viviendas y afrontar el tema de salud, vamos a tener que realmente poner las barbas en remojo y decir que de algún lado tiene que salir el dinero”.

Los “pichis”, la batalla cultural y las mayorías parlamentarias

Dia del Comite4.jpg

Otro asunto recurrente en la jornada del domingo fue la importancia de triunfar con mayoría parlamentaria. “Si no tenemos mayoría parlamentaria, va a ser muy muy difícil gobernar”, advirtió la senadora de Fuerza Renovadora Liliam Kechichian. La legisladora contó que recibió el comentario de muchos compañeros que le decían que lo importante no era tanto el triunfo sino la militancia política. “Compañeros..., ¡disculpen pero en octubre hay que ganar con mayoría parlamentaria!”, exclamó.

También Andrade habló de la necesidad de una victoria contundente. “El de la derrota es un escenario que hay que tenerlo ahí. Para evitarlo, para que te den ganas de militar. Para que no nos distraigamos”, insistió. Dijo que el escenario que ve “más probable” es que el Frente gane con mayoría parlamentaria pero que “precise la segunda vuelta”, y también se refirió a las “limitaciones” que tendría triunfar sin mayoría. Es que los partidos de la coalición no les dieron en este período “ni un vaso de agua” y será “muy difícil” acordar para “avanzar en temas estratégicos para el programa del Frente Amplio”, afirmó.

El líder del Espacio 1001 se refirió también a los desafíos que tendrá el próximo gobierno de izquierda. A su juicio, una de las explicaciones de la derrota del FA es que subestimó “la batalla cultural”. Y se explicó: “Un cambio económico no genera un cambio cultural. La inversión social en la infancia no genera que celebremos que haya menos gurises en pata”. Las mejoras sociales también generan críticas, advirtió, y no solo “entre la aristocracia de Punta del Este”, sino también desde una lógica “popular”.

“¡Guarda con la mujer del Mides! Que no se vaya a comprar un chicle. Si viene Pedidos Ya y pide una exoneración millonaria para generar empleo y después echa a 150 trabajadores, no nos indignamos igual”, ilustró. “Pero del pobre, dijera Galeano, sabemos todo. Y es un componente cultural”.

“¿Por qué me quiero detener en esto? Porque para adelante, con nuestro programa, este lío lo vamos a tener, compañeros”, alertó. “Vichen el programa”, dijo Andrade, y mencionó como ejemplo las propuestas en el área de vivienda, que además de duplicar la inversión plantean que las carteras de tierra en la zona céntrica sean prioritarias para sectores de bajos recursos. Porque a diferencia del actual gobierno, explicó, el objetivo del Frente no es “amontonar a los pobres” en barrios de la periferia, sino integrarlos a la ciudad. “Y muchos vamos a estar felices porque esas familias que vivían en el barro y cagando en un balde van a tener casa. Y otro va a decir ‘mirá lo que les dan a estos pichis’”.

En la misma línea el senador mencionó el sistema de becas para estudiantes o los jornales solidarios y planteó que siempre habrá un “entrompado” con este tipo de programas. “¿O pensamos que no vamos a tener esa discusión? La vamos a tener”. Para Andrade, es “central” para la izquierda dar ese debate, y advirtió que, “cuanto más” profundas sean las mejoras, “más desafiantes” serán.

“Ese debate no es técnico, es profundamente político”, planteó Andrade. “Podemos estar festejando (por las mejoras) o podemos estar diciendo ‘¡me trajeron los pichis para el barrio!’. ¿Quién da esa discusión?”.