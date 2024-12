Erradicar los asentamientos llevará al menos 15 años, dice la futura ministra de Vivienda, que reprocha al actual gobierno haber empezado “tarde”

“Ser y parecer”, dice la designada ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo , para sintetizar la impronta que tendrá su gestión. La futura jerarca quiere promover la “austeridad”, al punto que no usará el auto oficial y visitará los asentamientos con la misma camioneta que tiene hoy: “Quiero que en los barrios cuando me ven llegar, vean que soy la misma”.

La próxima jerarca llega al Ministerio de Vivienda con una mirada realista: dice que en cinco años “ni loca” puede lograr erradicar los asentamientos. La tarea llevará, por lo menos, 15 años, avisa. Mientras tanto, no reniega del trabajo de organizaciones por fuera del Estado, como Techo o Piso Digno: “Si llegan ellos, es porque todavía no llegaste vos. El día que lleguemos a todos, lo podremos discutir. Mientras tanto, la gente necesita respuesta”.

Lo que sigue es una resumen de la entrevista con Búsqueda.

—Usted fue muy crítica de la actuación de la exministra Moreira debido a la adjudicación discrecional de viviendas y al hecho de que el ministerio posteriormente cargara la responsabilidad sobre algunos funcionarios. ¿Piensa llevar adelante una nueva investigación sobre el tema?

—Ellos hicieron una investigación administrativa de la que tenemos los resultados. Hablaba de sancionar a algunos de los funcionarios, pero el ministro optó por no hacerlo. Estoy pensando en lo que se viene: qué hacer para cambiar la realidad de vivienda, más que en el pasado.

—¿El accionar de Moreira ameritaría una denuncia penal?

—No lo estamos manejando. No estoy enfocada en eso. Lo que estamos pensando como equipo, y fue lo que hablamos el (pasado) sábado durante la reunión del futuro gabinete, es qué hacemos de acá para adelante y cómo cumplimos con las esperanzas que la gente tiene.

—En el programa del Frente Amplio se habla de fortalecer el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Tiene estimado cuánto será ese refuerzo?

—Estamos esperando el informe económico. Los compañeros se reunieron con las autoridades actuales. Estamos viendo en qué situación está el país, cuál es el grado de endeudamiento, cómo vamos a terminar con el déficit fiscal. Hay temas muy importantes que hay que terminar de arreglar, inclusive lo que está pasando en Brasil (la devaluación), que es preocupante. Es verdad que nosotros pensamos potenciar el Fondo Nacional de Vivienda, es una de las prioridades, pero todavía no sabemos de qué manera.

—Se quitaron los topes de precios y se flexibilizaron las regulaciones de la Ley de Vivienda Promovida, lo que generó que la inversión en inmuebles tuviera más desarrollo. Usted ha dicho que piensa que hay que revisar esa norma. ¿Qué ajustes piensa hacerle?

—En el estudio que habíamos hecho en el período pasado había dos componentes que eran muy importantes y que se cambiaron: el tope de $ 17.000 de alquiler para quien quisiera tener el 100% de las exoneraciones del Ministerio de Economía, y que tuviéramos derecho a un cupo que el Ministerio de Vivienda pudiera destinar a la población objetivo de la cartera. Esas dos cosas se sacaron. Así que vamos a retomar eso y volverlo a discutir. A su vez, ver si hay alguna otra medida que pueda servir para que no haya tantas viviendas vacías y que no sea solamente inversión, sino que también haya un derrame en la sociedad.

—¿Qué posición tiene sobre los barrios privados? El programa del Frente Amplio dice que tiene que evitarse su instalación.

—En Uruguay no hay barrios privados. En el origen, el barrio privado que sí estaba pensado y que me pareció que no debíamos concederlo era en Zonamerica, que iba a tener la escuela, el liceo, el supermercado; todos los servicios. Eso es un barrio privado, una isla en el medio de la ciudad. Lo que pasa hoy, y a lo que en Uruguay se le llama barrio privado en Canelones o en Montevideo, en realidad son semiprivados, porque tenés la garita que te pregunta a dónde vas, pero podés pasar. No te están trancando la entrada. Está cercado, está cuidado, tiene servicio privado de seguridad, pero para mí eso no es un barrio privado. También hay cooperativas de vivienda en las que no podés pasar si no tenés quien te abra. Si te hago recorrer Montevideo está lleno. Porque la gente se terminó cercando por distintas razones, inclusive de seguridad. No tienen la garita, pero sí está todo cerrado y tiene que venir alguien a abrirte.

—¿O sea que para usted La Tahona no es un barrio privado?

—Para mí, no es un barrio privado. Yo insisto.

—Y por lo que dice, esos barrios cerrados no le parecen problemáticos...

—No. Tienen todos los servicios, en el sentido de que tienen un tajamar y patitos, pero no es el barrio privado que se desvincula totalmente del resto de la ciudad porque tienen que salir de ahí a trabajar, a comprar, a llevar a los gurises al liceo. O sea que una interacción con la ciudad tenés. Vos me preguntás: ¿es lo mejor? No. Tampoco es lo mejor que las cooperativas se encierren.

—Y la instalación de barrios “semiprivados” ¿debe desestimularse, promoverse, o dejarlo librado a la demanda del mercado?

—Hay que estudiar cada una de las propuestas y ver si puede tener un impacto complicado en el territorio. Es un tema de ordenamiento territorial. A priori no soy una negativa de todo, pero sí hay que estudiarlo con técnicos.

—¿El programa refiere entonces a evitar la construcción de barrios privados como enclaves “cerrados”?

—A que se tenderá a evitar que la gente se termine encerrando. También es en las cooperativas y en todos lados. No estoy de acuerdo con terminar cercándote vos y dejando una parte del barrio afuera. Pero creo que hay varias causas. Algunas veces son por tu tranquilidad y por un estatus, y en las otras por la seguridad. Pero en cualquier caso no dejás de encerrarte del barrio y eso es preocupante. Las razones son distintas, pero en los hechos terminan siendo barrios cerrados.

—¿Qué planea hacer con el Plan Avanzar?

—La Dinisu (Dirección Nacional de Integración Social y Urbana) juntó todos los programas de precariedad. Eso tiene que seguir porque nosotros lo votamos y estamos de acuerdo. Ahora hay que ver cuánto dinero tiene hoy. Estamos esperando los datos que nos tiene que dar el ministerio: cuántas licitaciones están preparadas, cuántas están en curso y a su vez cuántos barrios están involucrados y en cuántos van a intervenir. Esa información la voy a consultar con el ministro para ver de qué punto partimos para adelante.

—¿Ya tiene prevista una reunión con el ministro?

—El viernes 20 nos entregaron un pendrive en la reunión con todo el gabinete. Ese pendrive ya lo estuve mirando. Y ahora estamos trabajando en elaborar un montón de preguntas, porque obviamente me surgieron preguntas del informe. El ministro, el mismo día que fui designada, me llamó. Le dije que esperaba su primer informe para ir con algo más claro para que la reunión sea más productiva. Eso ya me lo mandó. Voy a mandarle las preguntas, pero también lo voy a llamar para juntarnos. El 13 de enero tenemos que arrancar con todo, ponernos los championes y correr, dejar la piel en la estaca en estos cinco años.

—El gobierno actual ha dicho que la política de regularización de asentamientos y la inversión en esta área no tiene precedentes. ¿Qué análisis tiene de la política que se hizo?

—Este gobierno no cambió ninguno de los programas que había. El Plan Avanzar funciona con programas que tenía el ministerio. Lo que hizo fue juntarlos en la Dinisu. El monto de dinero que tiene la Dinisu es más o menos parecido al que tuvimos nosotros, porque ellos además pusieron ahí los préstamos BID, que son los que trabajan sobre el programa de mejoramiento de barrios. Ellos plantean que este fideicomiso puede ir hasta US$ 480 millones. Cuando pedimos información en abril, los US$ 480 millones todavía no estaban destinados. Quizás ahora sí, esa es una de las informaciones que preciso. Lo cierto es que están interviniendo en asentamientos con los programas ya existentes. Así que lo que vamos a revisar es cómo está funcionando. La crítica más grande que tengo con este gobierno es que empezó tarde. El movimiento real de vivienda empezó este último año y a finales del pasado. Eso significa que no van a poder construir todo lo que esperan. Para construir una vivienda precisás dos años, dos años y medio. El tiempo lo perdieron cuando suspendieron, enlentecieron o no empezaron a ejecutar licitaciones aprobadas, porque las retomaron dos años y medio después, y ese es tiempo que no tuviste ejecución de vivienda. El Plan Avanzar puso el acelerador en otros barrios que no estaban previstos, pero llega tarde. Lo que hay que hacer es ver cuántos están, cuántos están licitados, cuántos están en cartera, cuántos proyectos están firmados o en ejecución, y a partir de ahí ver qué monto nos queda y cómo seguimos. La crítica no es —a no ser por lo de Moreira— a cómo se adjudicó, tampoco es a los programas, sino al no haber avanzado como se debía desde el principio del gobierno. Si vos perdés un año o dos en vivienda, perdiste el período. Es así.

—¿Y tiene metas concretas de a cuánta gente o a cuántas familias le gustaría alcanzar?

—No voy a discutir números hasta que no tenga claro los números que tiene el ministerio, porque sería una irresponsabilidad.

—¿Es posible pensar en el objetivo de “asentamiento cero”?

—Hay que tender a resolver la regularización de los asentamientos existentes y prevenir la creación de nuevos asentamientos. Pero lo cierto es que, si vos me preguntás si en cinco años se puede llegar al “asentamiento cero”, ni loca. No lo pensaba cuando lo dijo el presidente (Luis Lacalle Pou) ni lo pienso ahora. Esto es un proceso largo que seguramente lleve 15 años. Lo que sí hay que tender a que no existan nuevos, y trabajar sobre los que existen.

—El censo reveló que el 20% de las viviendas están desocupadas. ¿Cree que deberían tomarse medidas para desestimular la tenencia de casas vacías o rehabitarlas

—Si quien encabeza la cantidad de viviendas desocupadas es Maldonado, te hacés una idea de que son viviendas de verano. El segundo es Canelones, y no necesito ser muy inteligente para imaginarme que son segundas viviendas. El problema es en los otros departamentos. Hay que saber cuáles son, en qué situación jurídica están. Si son una herencia o una sucesión no terminada. Es un trabajo complicadísimo, jurídicamente hablando. Hemos logrado sacar terrenos así, pero lleva tiempo. Sobre la propiedad privada no podés jugar; creo que, legalmente, es más importante que si mataste a alguien. Tiene todas las protecciones. Entonces, para poder quedarte con ella son procesos larguísimos. No digo que hay que decir que no, pero tiene muchas complejidades. Hay alguna intendencia que cobra multa si vos no cuidás ese patrimonio. Hay un incentivo que pensamos, que consiste en ofrecerle al propietario que tiene una casa que no está usando, pero que está en malas condiciones, la recuperación de esa vivienda para que la ponga en alquiler y que sea el ministerio quien ayude a esa familia que alquila.

—¿Qué opina del trabajo de organizaciones sociales como Techo?

—Cumplen una función social. Vos me decís Techo, yo te digo el Gordo Verde, te digo Piso Digno… Todas las que trabajan socialmente en los barrios son una expresión de solidaridad que me parece notable. Y si llegan ellos, es porque todavía no llegaste vos. El día que lleguemos a todos, lo podremos discutir. Mientras tanto, la gente necesita respuesta.

—¿Se está pensando en alguna medida para abaratar el costo del metro cuadrado de construcción?

—La ministra Moreira estuvo trabajando en eso y era una de sus metas. Yo le dije que era muy difícil. Hay que trabajar, seguir intentando, pero está difícil bajar el costo si la materia prima y quienes elaboran el trabajo ya de por sí tienen un costo elevado. Cobran buenos salarios y yo me alegro mucho, pero para bajar el costo de la construcción es difícil.

inf-cairo-adhoc-jcalvelo2.jpg Cecilia Cairo, en la sede del MPP Javier Calvelo/ adhocFOTOS

—¿Le gustó cómo quedó conformado el gabinete? ¿Cómo evalúa el asunto de la incumplida paridad de género?

—Lindo. Los conozco a casi todos. Me parece que vamos a armar un buen equipo. El presidente trató, me consta, de que la paridad estuviera. No es tan sencillo como parece. Nosotros, como organización política, definimos que de los cinco ministros cuatro fueran mujeres, pero también los sectores y los partidos tienen que tomar la decisión de proponer una mujer. Mi organización política lo hizo. Después, cada uno elige cuál es el mejor compañero. No lo estoy cuestionando. Hay que tender a que eso pase. Igual somos muchísimas mujeres.

—¿Cree que en el Parlamento el Frente Amplio tiene la suficiente experiencia y peso para la legislatura que se viene? Hay inquietud por cierto debilitamiento del Parlamento debido al armado del gabinete.

—Son compañeros que van a hacer su mejor esfuerzo. Hay otros compañeros que quedan, que van a ayudar a los que recién llegaron, como me ayudaron a mí en el quinquenio pasado. Y tenemos asesores que nos ayudan, que nos van guiando. Cuando llegás, estás un poco asustado. Al año me di cuenta de que no era tanto como parecía y vas aprendiendo. Y después agarraste cancha y ya está. No nos preocupa. Lo importante es trabajar coordinados con la bancada, para tener los mejores legisladores. Sobre todo porque tenemos una bancada en frente que va a estar fuerte, y eso hay que reconocerlo.

—Respecto a las recientes declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky respecto a que hubo personas que mintieron ante la Justicia para lograr condenas sobre crímenes ocurridos durante la dictadura, ¿le consta que eso ocurrió?

—A mí no me consta nada. Tenía 14 años en la dictadura, ¿qué me puede constar? Me fui para Europa y volví a los 29. No estuve metida en eso. Nosotros nos exiliamos pero mi madre estuvo solo tres días presa. No podría decirte nada de eso.

—Dijo que le faltaba contexto para entender las declaraciones de Topolansky; ¿habló con ella?

—No, no he estado con ella.

—¿Le incomoda el vínculo de José Mujica con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos? ¿Cree que sus declaraciones, cuando respaldó lo dicho por Topolansky, pudieron tener que ver con las conversaciones entre ellos?

—Eso son especulaciones. No me consta. Pepe tiene vínculo con todo el mundo y recuerden que en el gobierno de Pepe, Manini era el comandante en jefe y el Ñato (Fernández Huidobro) era el ministro de Defensa. Así que el vínculo no es nuevo. Simplemente pasa que en este momento llama la atención. Y lo que pide Manini de que se atienda (a los presos de edad avanzada) tampoco es nuevo. Y la posición que tiene Pepe con respecto a eso tampoco es nueva. Entonces, para mí, no hay novedad. Se repite lo que ya sabíamos hace mucho tiempo.

—Pero ahora se da en el contexto de que en Diputados hay dos votos cabildantes que valen para el Frente Amplio.

—Estuve cinco años en el Parlamento. Cabildo votó con nosotros una sola vez. Negocia, negocia, pero no pasa nada. Nosotros vamos a negociar con todos, con el que se descuide, con los blancos, con los colorados, con Manini, con Salle —que va a ser muy divertido—, con el Partido Independiente, como lo hemos hecho siempre. Ahora obligados, además. No me preocupa. Creo que le hace bien a la democracia.

—Este gobierno tuvo varias situaciones de presunta corrupción… ¿El Frente Amplio puede asegurar que esas situaciones no ocurrirán en su gobierno?

—Hay una frase de Tabaré (Vázquez) que siempre me quedó grabada: “Al que meta la mano en la lata, hay que cortarle la mano”. Eso es lo que creo. Con eso hay que ser implacables. Aprendí con la vida, y ya tengo 60 años, de todo lo que uno cree que el ser humano hay cosas que sería incapaz de hacer, pero muchas veces te equivocás y algunos pueden hacerlo. El problema es cómo reaccionás a eso. Confío plenamente en todos los compañeros, pero lo cierto es que si llega a pasar algo, hay que matarlo, figuradamente hablando. Hay que ser y parecer.