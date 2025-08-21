  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    Exvicecanciller Nicolás Albertoni se suma al CED

    El exsubsecretario coordinará el Observatorio de Inserción Internacional del think tank

    Exvicecanciller Nicolás Albertoni.

    Exvicecanciller Nicolás Albertoni.

    FOTO

    Mauricio Zina/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El exvicecanciller Nicolás Albertoni coordinará el Observatorio de Inserción Internacional del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), con el objetivo de profundizar “el seguimiento de los temas vinculados” a la apertura comercial y la política exterior uruguayas. El anuncio fue realizado en el marco de la difusión del Índice de Vulnerabilidad Comercial (IVC).

    Albertoni, quien asumió el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores a mediados del período pasado, se suma así a la larga lista de exjerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou que se vinculan al CED. El propio expresidente de la República es senior fellow en el think tank, donde lidera un Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, mientras que otros integrantes de primera línea de su gobierno son docentes en ese curso.

    Con datos cerrados de 2024, el IVC concluye que el “Mercosur continúa rezagado en materia de inserción internacional, con valores elevados de vulnerabilidad debido a la escasa red de acuerdos comerciales” que posee. “En términos anuales específicamente, para el IVC 2025, en Uruguay, a pesar del buen desempeño exportador, se incrementa la vulnerabilidad por la concentración de ventas en mercados con los que no existen acuerdos (especialmente China)”.

    El documento sostiene que la política exterior de Estados Unidos, bajo Donald Trump, con el aumento de aranceles, supone un desafío extra para Uruguay, que enfrenta un arancel general de 10%. Añade, no obstante, que hay oportunidades para el país, dado que el “redireccionamiento de flujos globales” podría ubicar a Uruguay como un “proveedor alternativo en varios mercados”.

