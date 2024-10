Frases de la semana

“Si yo me moría ahí adentro, estaban todos contentos. Aguanté todo. Todas las judeadas que me hicieron eran para matarme o dejarme loco. Me iban a ver médicos para empastillarme y yo no tomé nada. (...) En breve voy a ir a un acto de Delgado y se lo voy a decir delante de todo el mundo. Que me mire a los ojos y me diga cosas que yo le quiero preguntar”. (Exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, Montevideo Portal, martes 1º)