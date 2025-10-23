Frases de la semana

“Yo soy cristiano. Tengo derecho a morir de otra manera. Pero que a los que no piensan como yo se les quite la libertad por un credo es un pecado imperdonable, y hacer política desde la Iglesia diciendo que hay que mirar qué se vota en esa ley para ver qué se vota en la elección nacional es algo que jamás Sturla debería haber hecho”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en una rueda de prensa en el 105° aniversario del Partido Comunista del Uruguay, domingo 19)

“La biblioteca del hoy tiene que reinventarse y en eso estamos trabajando”. (Directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra, durante una conferencia de prensa en la que el gobierno presentó el plan de trabajo para esa institución, lunes 20)

Ministerio de Defensa El gobierno considera que hay “fuertes indicios” de que el Estado fue víctima de un “fraude” por parte de Cardama

“No sabés nada de esto, jovencita, están luchando por su vida. No es que beneficie a Argentina, es que están luchando por su vida. ¿Entendés lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Luchan con todas sus fuerzas por sobrevivir”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa sobre el swap con Argentina, luego de que una periodista mencionara que los agricultores estadounidenses perciben que el acuerdo beneficia más a los argentinos que a ellos, lunes 20)

“El caso Danza a esta altura ya superó todos los límites, es inmoral”. (Senador del Partido Nacional Martín Lema, tras un informe del programa de radio Así nos va de radio Carve que mostró que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, hacía marcas virtuales de trabajo en la Universidad de la República al mismo tiempo que participaba de actividades del prestador público, la diaria, martes 21)

“Durante mi transporte hago mil actividades; mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas: Zoom, videollamada y hablo por teléfono —por suerte, no manejo yo, obviamente—, así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados, no tiene ningún misterio”. (Presidente de ASSE, Álvaro Danza, sobre el informe del programa de radio Así nos va de radio Carve, la diaria, martes 21)

“Hoy Uruguay está en condiciones de captar la atención, de ser atractivo y eso es algo que tenemos que aprovechar”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la celebración del Día de la Construcción, El Observador, martes 21)

“Yamandú Orsi se defiende de las críticas y asegura que no es ni muy tibio ni poco tibio”. (De la sección de Humor de la diaria, jueves 16)

“Estamos acostumbrados a la mediocridad, la torpeza, la demora y la burocracia”. (Abogado y exinspector general de Trabajo Tomás Tejeiro, en su columna semanal en El País, jueves 16)

“Nuestra historia y nuestra cultura deben ser protegidas con firmeza. Recuperaremos lo que nos pertenece”. (Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un mensaje en sus redes sociales tras el robo de ocho joyas del Museo del Louvre, domingo 19)

“A pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo, hemos sido superados”. (Presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, al comparecer ante el Senado de Francia para dar cuenta del robo de ocho joyas, El País de Madrid, miércoles 22)

“Es un hit la bandera palestina”. (Senadora frenteamplista Patricia Kramer, entrevistada en el programa radial Malos pensamientos de Azul FM, martes 21)

“Vivo una película de terror”. (Periodista argentina Agustina Peñalva, que denunció al aire y entre lágrimas que un hombre la sigue desde hace dos meses y pidió acción urgente a la Justicia argentina, Montevideo Portal, jueves 16)

“El narco no es solo el narco, sino lo que hay detrás”. (Experta en geopolítica de las drogas Carolina Duque, Brecha, viernes 17)

“Le da rabia que yo no apoye a los norteamericanos con el Ejército colombiano para invadir Venezuela”. (Presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que canceló ayudas financieras al país sudamericano, Univisión, lunes 20)

“En todo el mundo hay cansancio con el pasado. Por eso han ganado Javier Milei, Pedro Castillo en Perú, Daniel Noboa en Ecuador, Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué tienen en común todos ellos? No una ideología. Lo único que los define es que no pertenecen a la clase política tradicional. Porque la gente común percibe que nació una nueva sociedad y los políticos convencionales no entienden nada de eso. Quieren volver a escribir a máquina”.(Consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba, diario El Economista de Argentina, sábado 18)

"Dicen que todos tenemos una película favorita. Jackie Rodríguez Stratta tuvo miles. Las vio, las comentó, las defendió… y hasta disfrutó de las malas". (Periodista Carolina García en un video en homenaje a la trayectoria del periodista especializado en cine Jackie Rodríguez Stratta tras su fallecimiento, Subrayado, martes 21)

“Todos deberíamos saber sobre nuestro cerebro. Creo que es la parte más importante del cuerpo. Y también es, probablemente, el objeto más complejo del universo. Pero tenemos que aprender a vivir con él. La humanidad ha buscado constantemente comprenderse a sí misma. Ese era el famoso lema de los griegos: conócete a ti mismo. Creo que hoy en día conocerse a uno mismo significa saber cómo funciona el cerebro”. (Investigador francés Stanislas Dehaene, que recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de la República, la diaria, miércoles 22)