Frases de la semana

“No soy político, soy médico. Estas semanas han sido muy difíciles para mi persona”. (Presidente de ASSE, Álvaro Danza, en la conferencia de prensa en la que comunicó la decisión de renunciar a su actividad privada en mutualistas mientras se desempeña en el prestador público, jueves 6)

“No hemos pasado a mayores porque, por la suerte o el azar, ninguna bala dio en un niño, pero quedaron las paredes con esos testigos de la violencia. Vemos ese avance en los conflictos que se terminan desarrollando dentro de la escuela, en cómo se vinculan los niños y las niñas que crecen en esos entornos de violencia”. (Secretaria general de la Asociación de Maestros de Montevideo, Paola López, luego de que se levantara el paro de tres días por una agresión múltiple en la Escuela 123 de Flor de Maroñas, la diaria, martes 11)

“Se fue mi amigo, mi maestro, quien me descubrió y, muchas veces, mi padre. (...) El miércoles te vi y estuve a solas contigo, pensando en todo lo que hicimos juntos, a dónde llegamos y las hermosas familias que creamos. Sé que te fuiste en paz, escuchando jazz y al lado de los tuyos. Te voy a extrañar mucho Cachito”. (Músico Ruben Rada en un mensaje publicado en sus redes sociales tras el fallecimiento de Cacho de la Cruz, viernes 7)

“Aquí ha habido un manejo político de la Jutep, detrás de la finalidad que el gobierno persigue, que es sostener a un presidente de ASSE totalmente deslegitimado. Y eso es lo que hacen los totalitarismos, por eso creo que es gravísima la situación”. (Diputado nacionalista Pablo Abdala, luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública resolviera que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y su trabajo en el sector privado, la diaria, jueves 6)

“Si nosotros queremos descartar Arazatí, que fue un compromiso político de gobierno, lo logro entender, lo comprendo y hasta lo comparto si ustedes quieren que lo diga acá públicamente”. (Senador del Partido Nacional y exministro de Transporte José Luis Falero, al reconocer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que está de acuerdo, “como vecino de San José”, con la decisión de suspender el proyecto que implicaba potabilizar agua del Río de la Plata, El País, martes 11)

“No es lo mismo ser blanco que colorado”. (Expresidente Julio María Sanguinetti, al ser consultado sobre la posibilidad de que la coalición republicana se fusione en un solo partido, Telemundo, jueves 6)

“Hoy hacemos un llamado expreso a que se reanude inmediatamente el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén. El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la innovación y a la educación”. (Presidente de la B'nai B'rith, Jorge Tocar, durante la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, mensaje que, según publicó El País, molestó al presidente Yamandú Orsi, que participó del evento, lunes 10)

“Hay tiempo para todo y hay formas”. (Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, al tomar distancia del reclamo al gobierno de retomar el acuerdo de cooperación entre la Agencia de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén en el marco de la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, El Observador, martes 11)

“En este cambio de época, el Círculo decide, nuevamente, sentarse a pensar qué es lo que está pasando, siempre con una visión democrática”. (Presidente de la República, Yamandú Orsi, al inaugurar la XXX reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, la diaria, jueves 6)

"Advierten que el desinterés por las elecciones universitarias es caldo de cultivo para la llegada de un rector megalómano y autoritario". (Título en la sección de humor de la diaria, miércoles 12)

“Es muy difícil que a vos te ofrezcan un trabajo y si vos no tenés nada, no tenés para darle de comer a tus hijos, no aceptes. Es complicado para una siendo mujer y más del interior”. (Presidenta del sindicato de trabajadoras domésticas, Laura Rivero, al afirmar que en muchos lugares del interior se paga a las trabajadoras domésticas salarios mucho menores a los laudos del sector, El Observador, martes 11)

“En la visita al Astillero de Cardama, en Vigo, constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas OPV así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España, merecen un buen final”. (Diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, que viajó España a su costo para comprobar la marcha de la construcción de las dos patrulleras océanicas para la Armada Nacional, red social X, miércoles 12)

“En un partido de tenis todo puede cambiar en cualquier momento. Cuando estás dentro de la pista no piensas en lo que va a suceder, sino que te centras en el presente. Si no tienes buenas sensaciones, cuesta creer que vayan a llegar, y desde fuera todo parece más fácil de lo que realmente es. Pero tanto hoy como en otros partidos he visto que si insistes y mantienes una buena actitud, al final todo mejora y acabas jugando mucho mejor”. (Tenista español Carlos Alcaraz, en una conferencia de prensa durante la Copa de Maestros, El País de Madrid, miércoles 12)

“De alguna manera debe haber influido. Pero también el mundo no me ayuda en nada para solucionar mi problema de depresión”. (Músico Tabaré Rivero consultado sobre si la depresión influyó en su letras, la diaria, sábado 8)