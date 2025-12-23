Frases de la semana

“Creo que hay algunas cosas que necesitan tiempo. Un gobierno no puede empezar a ejecutar sus planes si no tiene Presupuesto, y recién se votó”. (Vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, ante la consulta referida a si el gobierno “va lento”, Informativo Sarandí, jueves 18)

“Estamos como el novio, esperando que la novia se presente”. (Discurso del presidente paraguayo Santiago Peña en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, en referencia a la firma del acuerdo entre el bloque y la Unión Europea, sábado 20)

Presidencia de la República Las denuncias de funcionarios contra Casablanca en Presidencia involucran a las dos secretarías de Derechos Humanos

“Putin tiene que saber que no vamos a abandonar a Ucrania porque, de ocurrir, nuestro gasto en defensa sería mucho mayor. Si Putin consigue el control de toda Ucrania, eso significará una Rusia envalentonada en nuestra frontera”. (Mark Rutte, secretario general de la OTAN, entrevistado por El País de Madrid, lunes 22)

“Si voy a estar en la mesa, prefiero ser parte de los comensales y no ser el menú”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, consultado en una entrevista con el programa radial En perspectiva sobre la opinión del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, que cree que Uruguay no debería ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lunes 22)

“Papá Noel ante el pedido del gobierno de que le traiga un TLC con la UE: ‘Vamos a ver, pero seguramente termine siendo una pistola de agua’”. (Título de la sección de humor de la diaria, lunes 22)

“Nuestra bandera es roja y está inspirada en la lucha de la clase obrera de más de un siglo. Es la bandera que decidió seguir siendo roja cuando se desplomaban los muros y las convicciones”. (Senador Óscar Andrade, tras ser nombrado secretario general del Partido Comunista, la diaria, lunes 22)

“La izquierda neoliberal y la posmoderna fracasaron”. (Académico de la Universidad Católica de Valparaíso Pedro Santander, en referencia al triunfo electoral de la derecha en Chile, Brecha, viernes 19)

“Eso es la vuelta del imperialismo y la doctrina Monroe. Uruguay no puede adherir a eso”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre la decisión de Uruguay de no apoyar un comunicado suscripto por los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú que era crítico con la dictadura de Venezuela, pero no hacía referencia a la intensificación de la presencia militar norteamericana con acciones directas contra buques venezolanos, El País, lunes 22)

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminarán arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”. (Presidente argentino Javier Milei en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, sábado 20)

“No lo descarto, no”. (Presidente de Estados Unidos Donald Trump, consultado durante una entrevista con NBC News sobre la posibilidad de que promueva una guerra contra Venezuela, viernes 19)

“Hoy la historiografía contemporánea ha exculpado, por razones que puedo entender, la responsabilidad del movimiento tupamaro en haber traído la violencia política al país. No es la única causa del golpe, pero sin la violencia tupamara no habría golpe de Estado en Uruguay”. (Expresidente Julio María Sanguinetti en entrevista con El País, domingo 21)

“En algún momento las ciudades tienen que tomar el toro por las guampas”. (Arquitecta Laura Cesio, integrante del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, sobre el proyecto de construir un túnel en la avenida 18 de Julio y dos carriles exclusivos para ómnibus de alta velocidad en avenida Italia y en 8 de Octubre, iniciativa que compara por su magnitud con la construcción de la rambla sur y la de la avenida del Libertador en el siglo pasado, El Observador, lunes 22)

“No es una posición negociable”. (Agrupación de jóvenes colorados en rechazo a los proyectos de prisión domiciliaria, la diaria, jueves 18)

“No es un ‘porque no’, sino explicar por qué no. Tenés que darles herramientas”. (Actriz y modelo Natalia Oreiro, al referirse a la crianza de su hijo, Montevideo Portal, jueves 18)

“Gracias a la paciencia del socio, que a pesar de los fracasos me siguió votando, tuve tiempo para aprender de los errores”. (Presidente de Liverpool, José Luis Palma, entrevistado por El Observador luego de que fuera distinguido por cuarta vez como Mejor Dirigente en la encuesta Fútbolx100 que organiza ese medio, viernes 19)

“Estaré allí controlando cuántos kilos suben, para ver si vienen gordos”. (Director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, que seguirá de cerca el peso de los jugadores del club cuando vuelvan de un descanso de tres días por Navidad, AFP, domingo 21)

“Cada vez que pisamos la alfombra roja, nos hacen preguntas diferentes a las que se les hacen a los actores. Cuando una actriz pisa la alfombra roja, le dicen: ‘Hola, ¿qué tal? ¿Qué llevas puesto?’. Si es un actor, le dicen: ‘Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue trabajar con Steven Spielberg?’. Esta doble moral está fuera de control. Y como directora, hay formas en las que la gente tiene conversaciones conmigo —no en nuestro equipo— que son completamente diferentes a las de mis compañeros masculinos”. (Actriz Kate Winslet, que debuta como directora con la película Adiós, June, sobre las dificultades de ser mujer en la industria cinematográfica, El País de Madrid, domingo 21)