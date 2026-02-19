  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Frases de la semana

    Frases-de-la-semana.jpeg
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la conferencia de prensa por la rescisión del contrato del Estado con Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas, viernes 13)

    “Fin de un negociado infame; dos garantías inválidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro. Quien defienda algo de lo que llevó a esto es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible”. (Publicación en X del diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, viernes 13)

    Leé además

    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.
    Cardama

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper

    “Se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir”. (Mario Cardama, propietario del astillero Cardama, tras la decisión del gobierno, Subrayado, viernes 13)

    “Es un gobierno que tiene satisfacción de lo que se propuso”. (Politólogo y presidente de Factum, Oscar Bottinelli, la diaria, viernes 13)

    “Este gobierno durante su primer año tuvo un enorme fracaso: el problema de la gente en situación de calle. Fue un fracaso total. Cuando la situación se escapó de cualquier parámetro razonable y se estaba muriendo gente en la calle, cambiaron la política y empezaron a llevar personas a Casavalle”. (Politólogo Alfredo Garcé, El País, domingo 15)

    “La intendencia no vive de las multas de tránsito. Tienen una incidencia, pero no tenemos un afán recaudatorio”. (Directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tabárez, al afirmar que no hay cambios previstos respecto a las multas y el porcentaje de recaudación destinado a los inspectores de tránsito, Telemundo, jueves 12)

    “Si te quieres deprimir con un mate y con bizcochos, solo tienes que salir a pasear por 18”. (Parte de la letra del espectáculo de la murga Cayó la Cabra, con críticas a la Intendencia de Montevideo, El Observador, domingo 15)

    “Estamos asistiendo a la ruptura de la ilusión que nos construimos de que el Uruguay de hoy es similar al de hace 80 años”. (Economista y director de la carrera de Economía de la Universidad Católica del Uruguay, Germán Deagosto, semanario Crónicas, viernes 13)

    “En el gobierno pasado blancos y colorados no se preocuparon tanto por gobernar, sino por destruir Cabildo Abierto”. (Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, en entrevista con la diaria, lunes 16)

    “Es una persona especial, pero no tiene ningún impedimento de circular por el país. La Justicia no le impuso ninguna restricción”. (Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, en referencia a la presencia de Pablo Goncálvez en Punta del Este, El Observador, jueves 12)

    “Están llevando adelante el plan de la dictadura, de privar de condiciones de trabajo dignas a todos, absolutamente a todos, a los que hoy las tienen también”. (Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, Radio El Destape, jueves 12)

    “El peronismo se desgaja y por eso no sorprende que varios de sus gobernadores hayan respaldado al gobierno en la reforma laboral”. (De un artículo de La Nación, sábado 14)

    “Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay”. (Ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, Montevideo Portal, sábado 14)

    “Sí, son reales, pero no los he visto. Y no están siendo guardados en... ¿cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaran al presidente de Estados Unidos”. (Expresidente de Estados Unidos Barack Obama, sobre si existen los extraterrestres, Infobae, domingo 15)

    “Yo no pude más. Salí de 25 años de tele abierta con psiquiatra”. (Periodista y comunicador argentino Alejandro Fantino, El Observador, jueves 12)

    “Si quieres envejecer con gracia, no fumes cigarrillos y ríete mucho, haz la cantidad normal de ejercicio, come bien y mantente fuera del sol”. (Actriz estadounidense Susan Sarandon, revista People, sábado 14)

    “Era inconcebible que este hombre que compartió mi vida pudiera haber cometido estos horrores”. (Gisèle Pelicot, víctima de un caso masivo de violación en Francia, en entrevista con BBC, lunes 16)

    “Pedían de a cuatro o cinco panchos a la vez, y yo les daba el vuelto. Nos pagaron 14.000 pesos en plata falsa. Con todo el sacrificio que hicimos, nos mataron. Son unos hijos de mil putas”. (Panchero de Maldonado, al denunciar que hinchas de Peñarol le compraron mercadería con billetes falsos durante un partido en el Campus contra Central Español, lunes 16, FM Gente)

    “No vamos a dejar que Tenfield u Osvaldo Giménez le mientan a la gente”. (Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Punto penal, Canal 10, domingo 15)

    “De pequeño no me gustaba nada el esquí, que es para Noruega como el fútbol para Brasil. A mí me gustaba la playa. Pero mi padre quería enseñarme a esquiar. Le dije: ‘va a ser horrible, papá, va a hacer frío, las botas duelen, toda esta ropa es un lío, pero por ti lo voy a hacer’”. (Esquiador Lucas Pinheiro Braathen, de padre noruego y madre brasileña, quien ganó la semana pasada la primera medalla de oro para Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno, de una nota de ESPN, sábado 14)

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage