Frases de la semana

“Lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la conferencia de prensa por la rescisión del contrato del Estado con Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas, viernes 13)

“Fin de un negociado infame; dos garantías inválidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro. Quien defienda algo de lo que llevó a esto es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible”. (Publicación en X del diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, viernes 13)

Oficialismo Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

“Se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir”. (Mario Cardama, propietario del astillero Cardama, tras la decisión del gobierno, Subrayado, viernes 13)

“Es un gobierno que tiene satisfacción de lo que se propuso”. (Politólogo y presidente de Factum, Oscar Bottinelli, la diaria, viernes 13)

“Este gobierno durante su primer año tuvo un enorme fracaso: el problema de la gente en situación de calle. Fue un fracaso total. Cuando la situación se escapó de cualquier parámetro razonable y se estaba muriendo gente en la calle, cambiaron la política y empezaron a llevar personas a Casavalle”. (Politólogo Alfredo Garcé, El País, domingo 15)

“La intendencia no vive de las multas de tránsito. Tienen una incidencia, pero no tenemos un afán recaudatorio”. (Directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tabárez, al afirmar que no hay cambios previstos respecto a las multas y el porcentaje de recaudación destinado a los inspectores de tránsito, Telemundo, jueves 12)

“Si te quieres deprimir con un mate y con bizcochos, solo tienes que salir a pasear por 18”. (Parte de la letra del espectáculo de la murga Cayó la Cabra, con críticas a la Intendencia de Montevideo, El Observador, domingo 15)

“Estamos asistiendo a la ruptura de la ilusión que nos construimos de que el Uruguay de hoy es similar al de hace 80 años”. (Economista y director de la carrera de Economía de la Universidad Católica del Uruguay, Germán Deagosto, semanario Crónicas, viernes 13)

“En el gobierno pasado blancos y colorados no se preocuparon tanto por gobernar, sino por destruir Cabildo Abierto”. (Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, en entrevista con la diaria, lunes 16)

“Es una persona especial, pero no tiene ningún impedimento de circular por el país. La Justicia no le impuso ninguna restricción”. (Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, en referencia a la presencia de Pablo Goncálvez en Punta del Este, El Observador, jueves 12)

“Están llevando adelante el plan de la dictadura, de privar de condiciones de trabajo dignas a todos, absolutamente a todos, a los que hoy las tienen también”. (Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, Radio El Destape, jueves 12)

“El peronismo se desgaja y por eso no sorprende que varios de sus gobernadores hayan respaldado al gobierno en la reforma laboral”. (De un artículo de La Nación, sábado 14)

“Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay”. (Ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, Montevideo Portal, sábado 14)

“Sí, son reales, pero no los he visto. Y no están siendo guardados en... ¿cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaran al presidente de Estados Unidos”. (Expresidente de Estados Unidos Barack Obama, sobre si existen los extraterrestres, Infobae, domingo 15)

“Yo no pude más. Salí de 25 años de tele abierta con psiquiatra”. (Periodista y comunicador argentino Alejandro Fantino, El Observador, jueves 12)

“Si quieres envejecer con gracia, no fumes cigarrillos y ríete mucho, haz la cantidad normal de ejercicio, come bien y mantente fuera del sol”. (Actriz estadounidense Susan Sarandon, revista People, sábado 14)

“Era inconcebible que este hombre que compartió mi vida pudiera haber cometido estos horrores”. (Gisèle Pelicot, víctima de un caso masivo de violación en Francia, en entrevista con BBC, lunes 16)

“Pedían de a cuatro o cinco panchos a la vez, y yo les daba el vuelto. Nos pagaron 14.000 pesos en plata falsa. Con todo el sacrificio que hicimos, nos mataron. Son unos hijos de mil putas”. (Panchero de Maldonado, al denunciar que hinchas de Peñarol le compraron mercadería con billetes falsos durante un partido en el Campus contra Central Español, lunes 16, FM Gente)

“No vamos a dejar que Tenfield u Osvaldo Giménez le mientan a la gente”. (Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Punto penal, Canal 10, domingo 15)

“De pequeño no me gustaba nada el esquí, que es para Noruega como el fútbol para Brasil. A mí me gustaba la playa. Pero mi padre quería enseñarme a esquiar. Le dije: ‘va a ser horrible, papá, va a hacer frío, las botas duelen, toda esta ropa es un lío, pero por ti lo voy a hacer’”. (Esquiador Lucas Pinheiro Braathen, de padre noruego y madre brasileña, quien ganó la semana pasada la primera medalla de oro para Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno, de una nota de ESPN, sábado 14)