Frases de la semana

“Mi compromiso es la constancia, no los anuncios grandilocuentes”. (Presidente Yamandú Orsi al hacer un discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General, lunes 2)

“No me gusta el tono de que el gobierno mintió, pero incumplió al poner impuestos”. (Expresidente Julio Sanguinetti al ser entrevistado por el programa radial Doble click de Del Sol FM, martes 3)

Rafael Porzecanski Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

“Si este comité realmente quiere descubrir la verdad sobre los delitos de tráfico sexual de Epstein, no se basaría en charlas de prensa para obtener respuestas de nuestro actual presidente sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos Epstein”. (Exsecretaria de Estado y excandidata a la presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton en su declaración ante el Congreso por la investigación sobre los Archivos Epstein, The Guardian, jueves 26)

“Una parte relevante de la energía política del [Poder] Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior, antes que en consolidar una agenda propia orientada a futuro”. (Fragmento de un documento del Partido Nacional de balance del primer año de gestión del gobierno de Yamandú Orsi, lunes 2)

“El presidente Yamandú Orsi, al no tener un apoyo propio personal como tenía Mujica y Vázquez, está un poco débil, un poco inerme, no en el sentido peyorativo”. (Expresidente Luis Lacalle Herrera, al ser entrevistado por el canal de Youtube Sanfernando TV, citado por Leo Sarro Press, viernes 27)

“Lo que le puede pasar al MPP es que se lo coman en dos panes. Porque el MPP no es el dueño de los votos. No compró los votos de una vez y para siempre”. (Politólogo Adolfo Garcé, programa Aire rico de Del Sol FM, lunes 2)

“Váyanse a Cuba de una vez, vayan a ver cómo proliferan las mieles de la prosperidad del comunismo cubano, pero váyanse de una vez, no molesten más al Senado”. (Senador blanco Sebastián da Silva, tras votar en contra de una moción del oficialismo para tratar como “grave y urgente” en el Senado el bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos a Cuba, miércoles 4)

“Poner a un comunista, sindicalista en el Ministerio de Trabajo es realmente un chiste de mal gusto (...) es poner al enemigo del otro lado”. (Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano & Cía, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo TV, viernes 27)

“La mejor manera de mejorar nuestra competitividad es compitiendo”. (Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio Lestido, semanario Crónicas, viernes 27)

“Profunda alegría por el intendente Guillermo Besozzi, su equipo, su familia y el Partido Nacional”. (Presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al celebrar en la red social X el sobreseimiento del intendente de Soriano Guillermo Besozzi, a quien se le habían imputado diversos actos de corrupción, miércoles 4)

“Cada ley nueva significa un poco menos de libertad. Un avance del Estado sobre los individuos”. (Exinspector general de Trabajo, abogado, docente universitario y columnista, Tomás Teijeiro, El País, viernes 27)

“Estamos muy, muy agradecidos por la colaboración que tenemos de los Estados Unidos y las fuerzas que están trayendo a esta operación (en Irán). Pero Israel podría haberlo hecho y lo habría hecho incluso sin ellos. Porque como sabés, y creo que se demostró en los últimos dos años, no estamos esperando que otros nos defiendan. Nos defendemos nosotros mismos”. (Embajadora de Israel en Uruguay Michal Hershkovitz, El Observador, martes 3)

“No existe ningún fármaco conocido a fecha de hoy que tenga el mismo efecto, y encima sin consecuencias secundarias, que el ejercicio como antidepresivo y ansiolítico”. (Neurocientífico español José Luis Trejo, autor del libro Neuronas en marcha, El País de Madrid, lunes 2)

“Hoy solo queda poner el alma al viento, poner la herida abierta a que vaya sanando de a poco. Hay un montón de tristeza y un montón de felicidad, todo eso junto, y creo que el Carnaval es un fiel representante de eso”. (Director de la murga Doña Bastarda, Camilo Abellá, que se consagró ganadora del concurso de Carnaval días después del fallecimiento de Agustín Ríos, uno de sus integrantes, VTV, miércoles 4)

“Tenemos que empezar a observar a nuestro alrededor”. (Biólogo y autor de tres guías de flores, Emanuel Machín, la diaria, viernes 27)

“Los españoles descubren horrorizados que el mundo está plagado de injusticias tras ver la gala de los Goya. Muchos ciudadanos habían encendido el televisor sin siquiera sospechar que la humanidad se enfrentaba a un retroceso en materia de derechos y que la política internacional amenazaba la paz en occidente. Gracias a los artistas nominados se pusieron al tanto de todo”. (De un artículo del diario satírico español El Mundo Today, lunes 2)

“Cuando empezamos con esta película temíamos que se catalogara como una película sobre discapacidad y quedase relegada a un nicho, pero nos encontramos lo contrario: un público diverso y empático. La diversidad es riqueza, cualquier persona debería poder desplegarse en este mundo acorde a sus capacidades y según sus necesidades”. (Directora española Eva Libertad al recibir el premio Goya a la Mejor dirección novel por la película Sorda, sábado 28)