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    Frases de la semana

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “El Frente Amplio es un carnaval de opiniones y al gobierno le cuesta manejar las situaciones por la diferencia ideológica que tiene adentro”. (Expresidente Julio María Sanguinetti, El País, martes 15)

    “No quiere decir que no nos equivoquemos, pero estamos tratando de tomar la responsabilidad de exigir a ambas partes —porque el conflicto es del sindicato, pero también de la empresa— que tienen que acordar sobre la base de esta garantía de menor afectación de los servicios”. (Ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, sobre la resolución del gobierno para establecer los “servicios mínimos” que debe cumplir la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo TCP, en el marco del conflicto de los trabajadores con la la empresa belga Katoen Natie, su accionista mayoritaria, evento Competitividad para Crecer en la Expo Prado 2026, viernes 11)

    “Orsi no es el mejor en generar un discurso en una rueda de prensa, pero es de los mejores gobernantes”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entrevistado por el semanario Crónicas, viernes 11)

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    “Hay cosas en las que hay que tener cintura, pero hay otras que son blanco y negro. (...) El 1° de mayo cantás La internacional y el 2 estás arriba de un portaviones norteamericano”. (Exdirigente sindical Richard Read al criticar la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores del actual gobierno, El País, miércoles 16)

    “Hay que analizar qué está pasando en este mundo donde no se lee y donde el celular ha sustituido tantas cosas. Esto afecta a países del primerísimo mundo como Finlandia o Estonia”. (Expresidente y fundador del Plan Ceibal, Miguel Brechner, entrevistado por En clave país de El País, viernes 11)

    “Si ralentizar el proceso nos diera incluso uno o dos años adicionales antes de que los modelos alcancen niveles críticos de capacidad, y usáramos ese tiempo para avanzar en la alineación, podríamos reducir enormemente el riesgo de que algo salga muy mal”. (CEO de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, Dario Amodei, en un artículo que publicó en su cuenta de X pidiendo ralentizar el ritmo de desarrollo de los modelos de IA y un seguimiento exhaustivo, planteo al que se plegaron otros líderes del sector, sábado 12)

    “Adelante, marquen el ritmo de la frontera. Son ustedes quienes la marcan. La forma más fácil de no construir una superinteligencia es que se pongan de acuerdo en no construirla. Exigir su marco regulatorio preferido como precio por hacerlo parecerá un chantaje a la opinión pública y al sistema político”. (David Sacks, líder del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente de Estados Unidos, Donaldo Trump, red social X, domingo 13)

    “El profesorado lamenta que los alumnos usen la IA para hacer los ejercicios que ellos han preparado con IA y corregirán con IA”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, viernes 11)

    “Es una señal muy importante porque muestra que tenemos una coincidencia en que el desarrollo del interior es una prioridad”. (Rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, tras una reunión en la que el presidente Yamandú Orsi le informó que la institución dispondrá de $ 40 millones adicionales para atender necesidades de crecimiento edilicio en Salto, rueda de prensa, martes 15)

    “No subimos el combustible hace tres meses, eso tiene que ser la noticia”. (Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, durante una rueda de prensa tras presentar el stand de la cartera en la Expo Prado, lunes 14)

    “Sonría!! No lo estamos filmando pero no cuesta nada!!”. (Cartel escrito en una pared de un garaje y taller mecánico en la Ciudad Vieja, viernes 11)

    “Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No nos queda otra. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza y luchamos para ganar”. (Presidente estadounidense, Donald Trump, en referencia a la guerra de ese país con Irán durante su discurso por los 25 años del ataque a las Torres Gemelas, viernes 11)

    “Viva México libre, independiente y soberano”. (Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al hacer un agregado a la tradicional arenga del Grito de Independencia, ritual que celebra el inicio de la gesta histórica iniciada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla hace 216 años, miércoles 16)

    “Hoy fue un partido muy especial para mí acá, hace dos años perdí un compañero en esta misma cancha”. (Futbolista uruguayo Leandro Lozano, que tras convertir un gol con Boca frente a San Pablo por la Copa Sudamericana recordó a su excompañero en Nacional Juan Izquierdo, DSports, martes 15)

    “Todavía no lo puedo creer. Sin duda es una locura lo que acaba de pasar”. (Deportista uruguaya Angelina Solari, ganadora de la medalla de oro en los 100 metros libres de natación en los Juegos Odesur, Canal 5, domingo 13 )

    “Desde que me lo agarraron no lo he visto. No sé si existe o no existe”. (Marcela Albarado, integrante del grupo Madres por la Libertad, que busca a detenidos por el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, BBC Mundo, martes 15)

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