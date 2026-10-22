Frases de la semana

“Pensamos que atender lo social ayudaba a la lucha contra la inseguridad y ahí se nos metió el narcotráfico”. (Senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian, entrevistada por el semanario Crónicas, viernes 16)

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“Quiero que me voten el 100% de los presos. Hasta tu padre. Él te conoce. Sabe que soy mejor que tú”. (Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que, en un debate previo al balotaje, su competidor en la elección, Flávio Bolsonaro, le pidiera que explicara por qué el 73% de los presidiarios votaban por él, cadena televisiva Band, domingo 18)

“Lula, calma, calma, respéteme que tuve 56 millones de votos”. (Candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, ante una interrupción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un debate previo al balotaje, cadena televisiva Band, domingo 18)

“Uruguay tiene que prepararse para un ciclo progresista, porque nadie puede dar por perdido al Frente Amplio. Nos estamos preparando desde hoy, ¿para pensar el 2029? No, para pensar 20 años para adelante, pero también para ganar en 2029”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras ser reelecto por unanimidad en el cargo en el Congreso de la fuerza política, domingo 18)

“No hay nada revolucionario en destruir y robar. Destruir y robar no es protestar, es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme”. (Primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al anunciar en sus redes sociales medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos registrados el fin de semana en Milán, donde buena parte de los detenidos no llegaban a la mayoría de edad, martes 20)

“Bukele acaba de reconocer que va a liberar un montón de presos. Ojeda se cayó de la silla”. (Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, entrevistado por el programa Desayunos informales de Canal 12, viernes 16)

“¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia? ¿Por qué quemar el Ayuntamiento de Limoges? Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”. (Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un discurso público tras la ola de protestas en ese país que dejó unos 2.000 detenidos, cientos de heridos y numerosos comercios saqueados durante el fin de semana, domingo 18)

“Son cifras muy graves que confirman claramente que la silla del ministro está vacía. El gobierno no tiene rumbo en materia de seguridad. No hay política de seguridad”. (Senador del Partido Nacional, Javier García, tras la publicación de cifras de delitos que mostraron un incremento de los homicidios, rueda de prensa, martes 20)

“Hacer politiquería barata de que esto lo resuelve algún Superman en 24 horas es mentira. (...) No hagamos un escándalo de esto, seguimos dando la pelea. Hay que dar la pelea por las desigualdades porque el ejército de reserva del narcotráfico, desgraciadamente, es la extrema pobreza”. (Senador frenteamplista, Gustavo González, en respuesta a las críticas de la oposición a la gestión del gobierno en seguridad por el aumento de los homicidios, rueda de prensa, martes 20)

“Dentro de 1.137 días Luis va a dejar de ser candidato para ser presidente y nosotros vamos a volver a ser gobierno”. (Excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, al lanzar su nuevo grupo político, la diaria, viernes 16)

“La idea es que la gente no se jubile a los 60”. (Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, entrevistado por el programa radial Aire rico de Del Sol FM, jueves 15)

“Es un buen momento para atacar la industria de las certificaciones médicas”. (Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que pretende vincular la discusión sobre el dinero que destina el BPS a certificaciones médicas en el marco de la discusión del proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento para crear una causal de retiro a los 60 años, la diaria, martes 20)

“No tenemos líderes excepcionales porque vivimos en tiempos mediocres”. (Politólogo argentino Andrés Malamud, entrevistado por El País, viernes 16)

“A diferencia de Lust, que se arrepintió después, yo me arrepentí inmediatamente: antes. Vengo arrepentido desde el lunes”. (Humorista Carlos Tanco durante una entrevista en el programa Doble vía de Teledoce, en el que la semana anterior fue entrevistado el exdiputado Eduardo Lust, quien luego cuestionó el tono de los conductores, domingo 18)

“Si hay una única forma de enseñar, la cosa no funciona”. (Pedagogo francés Philippe Meirieu al hablar en una asamblea territorial del Congreso Nacional de Educación sobre la necesidad de una “pedagogía diferenciada”, la diaria, lunes 19)

“‘Está bien que llueva, que hace falta’, dice un anciano pensando en los centros de datos”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, miércoles 21)

“Que sigamos celebrando la música, que es la que nos trajo hasta acá”. (Cantante uruguaya, Luana Persíncula, cuando en el show que dio en el Antel Arena con entradas agotadas sopló una torta inmensa por sus 25 años, El País, domingo 18)