Frases de la semana

“Lo ocurrido es una tragedia que nos conmueve profundamente. Se están llevando adelante las actuaciones correspondientes, herramientas con las que contamos para llevar adelante una investigación rigurosa y objetiva con la seriedad y sobriedad que el hecho merece”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, en una conferencia de prensa tras el fallecimiento de tres buzos durante un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia, viernes 30)

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“¡Yo no aparecía en la papeleta y, si hubiera aparecido, habríamos ganado CON UNA VICTORIA APLASTANTE!“. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano perdió la mayoría en ambas cámaras legislativas, red social Truth, martes 3)

“Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”. (Expresidenta argentina Cristina Fernández en su primera entrevista desde prisión domiciliaria, The Washington Post, lunes 2)

Diputados La oposición cargó contra Castillo por su apoyo a los “compas” del puerto, mientras el oficialismo cerró filas

“Va a ser un despliegue histórico en todos los rincones del país”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, sobre el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV que incluirá 5.000 policías, conferencia de prensa, martes 3)

“Ya no sucede que todo el mundo está mirando lo mismo”. (Publicista Pipe Stein, CEO de la agencia Notable, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 30)

“Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”. (Papa León XIV en una audiencia general previa a su visita a Uruguay, Argentina y Perú, miércoles 4)

“Para mí, fe y política son dos caras de la misma moneda, nunca fue difícil conciliar esas dimensiones, y tiene que ver también con la experiencia de cada uno. Porque desde muy niña fue la comunidad cristiana-católica la que me abrió sus puertas y me permitió una vivencia en comunidad, y el seguimiento de Jesús que tenía que ver con la opción por los pobres”. (Mercedes Clara, directora de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, durante la charla “Frente Amplio y cristianismo”, organizada en el marco de la visita del papa León XIV, en La Huella de Seregni, la diaria, martes 3)

“En el fondo encierra y revela algo muy malo, (...) lo mal que está la actividad política, [porque] necesitamos una ley para que se devuelva lo que por definición hay que devolverlo”. (Senador colorado Pedro Bordaberry durante la discusión de un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para regular los viáticos que perciben los legisladores y otros funcionarios públicos, martes 3)

“El gobierno le erró al poner a Castillo en el Ministerio de Trabajo”. (Diputado colorado Adrián Juri, entrevistado por el programa Doble click de Del Sol FM, jueves 29)

“De la participación de Isaac Alfie como testigo calificado contra la República Oriental del Uruguay prefiero no opinar”. (Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, tras el fallo favorable al Estado uruguayo dictado en la justicia internacional respecto al litigio por el proyecto Aratirí, conferencia de prensa, jueves 29)

“Lula tendrá que optar entre marchar hacia una democracia más participativa o darle la espalda al pueblo y gobernar entre disputas palaciegas”. (Politólogo brasileño Miguel Lago, Brecha, viernes 30)

“Es posible vencer, es posible lograr el éxito, espero que la victoria de Lula sirva de inspiración para decir que podemos vencer a la extrema derecha”. (Diputado federal y estratega digital brasileño André Janones, creador del grupo de WhatsApp “Ejercito de Lula”, considerado clave en el último resultado electoral, al reunirse en Argentina con referentes del peronismo y promover un “Ejercito del Peronismo”, mensaje en redes sociales, lunes 2)

“Yo tengo un hijo que, a los 8 años, viene de pantaloncito y pelito corto, con la pelota abajo del brazo, y me dice: ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema? No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación”. (Conductor televisivo Fernando Vilar, mientras entrevistaba en el programa Buscadores de TNU a la excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, viernes 30)

“La Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional exige el levantamiento del aire del programa Buscadores, ante la reiteración de expresiones y conductas que consideramos incompatibles con los principios que deben regir un medio público”. (Comunicado del sindicato de trabajadores de Canal 5 sobre las afirmaciones del periodista Fernando Vilar, martes 3)

“El poco tiempo que tenemos para atender los problemas de salud de la población nos agobia”. (Presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Clara Niz, la diaria, viernes 30)

“Ahí vamos nosotros, con mucho sacrificio, con mucha actitud, y con un poco de fútbol: luchando”. (Director técnico de Nacional, Daniel Carreño, luego de la victoria de su equipo frente a Danubio, AUF TV, domingo 1)

“Vos tirate al agua, aunque te dé miedo”. (Periodista Lucía Brocal al despedirse del programa televisivo Desayunos informales de Canal 12, lunes 2)