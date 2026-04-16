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    Frente Amplio estudiará cambios en el IRAE, el Imesi y el Impuesto al Patrimonio

    Un documento interno de la Unidad Temática de Economía de la Comisión de Programa del Frente Amplio sugiere modificaciones a los instrumentos de tributación sobre el patrimonio, entre otros, "de manera de mejorar su progresividad y lograr un mayor aporte fiscal" de los sectores que "concentran la riqueza”

    Acto de aniversario del Frente Amplio, el pasado 26 de marzo.&nbsp;

    Acto de aniversario del Frente Amplio, el pasado 26 de marzo. 

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    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    Un documento interno del Frente Amplio, elaborado por la Unidad Temática de Economía (Uteco) de la Comisión de Programa, sugiere posibles modificaciones a la política tributaria. El texto parte de las “definiciones programáticas” del oficialismo, así como “de los acuerdos de la propia unidad temática” que fueron presentados a las autoridades del Frente. “Nuestra fuerza política tiene como objetivo construir una sociedad igualitaria, con un alto nivel de vida y en armonía con el medio ambiente”, dice el texto, que fue presentado por los economistas Luis Bértola y Pablo Martínez.

    El informe sostiene que si bien Uruguay es una sociedad de “desarrollo relativo alto”, mantiene “características sociales inaceptables y tiene oportunidades para mejorar considerablemente su bienestar y su igualdad”. Para eso, identifica “algunos campos de las políticas impositivas que merecen un examen detenido en relación con su posible contribución” a dichos objetivos. En el documento no se plantean “propuestas concretas”, ya que “cualquier medida requiere estudios en profundidad de los posibles impactos sobre la actividad económica, la inversión y el consumo de los hogares, en un horizonte de mediano y largo plazo”.

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    En momentos en que parte de la fuerza política insiste en instalar en el debate público un impuesto adicional al 1% más rico de la población, la Uteco sostiene que cualquier tipo de “ajuste” o “reforma” al sistema tributario “debería partir de la estructura y las figuras impositivas vigentes y, a priori, no debería contemplarse la creación de nuevos impuestos”. Por el contrario, plantea, lo ideal sería “simplificar el sistema”.

    IRAE, Imesi, Impuesto al Patrimonio y otros

    En su análisis, la Uteco considera que el Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas (IRAE) tiene una “muy baja recaudación”, debido a “la gran variedad de incentivos fiscales que lo afectan”, lo que “debería ser objeto de estudio”. Respecto al Impuesto Específico Interno (Imesi), se asegura que “es necesario revisar la política de estímulo a la importación de autos eléctricos, en particular los de alta gama, y potenciar el uso de dicha herramienta con fines distributivos”.

    La unidad destaca el rol del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como “componente central” de la reforma tributaria y sostiene que es necesario continuar avanzando en esa dirección. Para ello propone estudiar “la revisión del actual sistema dual del impuesto, unificando las rentas del capital y del trabajo bajo una misma escala progresiva, innovando con base en consideraciones distributivas y de género”.

    A su vez, señala que el Impuesto al Patrimonio también tiene una “bajísima recaudación”, mientras que a “nivel internacional” ha sido “cada vez más aceptado”. Por eso, sugiere “considerar modificaciones a los instrumentos de tributación sobre el patrimonio, de manera de mejorar su progresividad y lograr un mayor aporte fiscal sobre los muy altos patrimonios netos no productivos de los sectores que concentran la riqueza”.

    Plantea también “adaptar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales”, para hacerlo “fuertemente progresivo, introduciendo un mínimo no imponible, incrementando las tasas máximas y ampliando el conjunto de activos gravados”.

    La unidad temática plantea, por otra parte, que implementar una política de “IVA personalizado” permitiría “introducir progresividad en el principal componente de la recaudación fiscal, que actualmente presenta características regresivas, al generalizar las bases imponibles, eliminar exoneraciones y seleccionar los grupos de beneficiarios”. Se trata de una modificación que se insta a “examinar detenidamente”, ya que “es el principal impuesto en importancia relativa que existe en la actualidad”.

    A su vez, insta a considerar los factores que “generan los altos niveles de informalidad que prevalecen entre las mipymes”, y que las políticas fiscales deben “incorporar la dimensión de género, que es una de las que más generan desigualdad en nuestra sociedad”.

    También se propone avanzar en la focalización de las renuncias fiscales hacia proyectos “que generen mayores externalidades positivas para la economía”.

    Finalmente, la unidad sostiene que las “externalidades ambientalmente negativas” de las formas de producción y consumo “no pueden resolverse sin un cambio de paradigma en el uso de los instrumentos impositivos”, para que “impacten tanto en el consumo como en el tipo de producto y en las tecnologías de producción”.

    Durante la Mesa Política del lunes 13, los representantes de la Uteco explicaron que no plantaron líneas y propuestas concretas porque eso debe ser iniciativa de la fuerza política y del gobierno. Ante una consulta de la Mesa, respondieron que el documento no fue enviado al Ministerio de Economía y Finanzas.

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