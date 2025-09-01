  • Cotizaciones
    Gobierno propone crear secretaría de “litigios estratégicos” dentro de Presidencia

    La nueva oficina, prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto, implica el traslado de las potestades de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura a la Torre Ejecutiva

    Entrada de la Torre Ejecutiva, el 17 de julio de 2025.

    Entrada de la Torre Ejecutiva, el 17 de julio de 2025.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el domingo 31 de agosto al Parlamento, el gobierno prevé la creación, dentro de Presidencia de la República, de una “Secretaría de Litigio Estratégico del Estado” que funcionaría como “órgano desconcentrado” pero dependiente directamente de la Torre Ejecutiva.

    La creación de esta secretaría se encuentra condensada en un único artículo, que detalla los cometidos que tendría la futura oficina. Entre ellos está “apoyar, gestionar o coordinar la defensa del Estado en aquellos procesos jurisdiccionales que se consideren litigios estratégicos, así como patrocinar o representar al Estado” en ellos. El Poder Ejecutivo será el encargado de definir las distintas categorías de “litigio estratégico”, tanto a nivel nacional como internacional, en las que podrá intervenir esta secretaría.

    A su vez, el Presupuesto propone que la oficina se encargue de “relevar y analizar la situación del Estado, en materia de procesos jurisdiccionales en los que sea parte, quedando a su cargo la administración, gestión, mantenimiento y actualización de un registro que centralice dicha información, priorizando la identificación del litigio estratégico”. Además, podrá requerir colaboración o información de otros organismos del Estado, sean públicos (estatales o no) o sean sociedades anónimas en las que participa el Estado. “Dichos organismos se encontrarán obligados a proporcionar los datos o la información, dentro del término fijado por la referida secretaría”, sostiene la normativa propuesta.

    La secretaría, a su vez, podrá “crear o coordinar salas de expertos” para asesoramiento o estudios de temas y “celebrar convenios o protocolos con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en temas vinculados a sus cometidos”. Además, estará habilitada para “administrar los fondos presupuestales que le sean asignados y los recursos que generen sus actividades, así como aquellos que sean fruto de la cooperación internacional”.

    El proyecto asigna a la secretaría los cometidos de la actual Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura, respecto al Registro Único de Juicios del Estado.

