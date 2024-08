“Indefendible es que haya desaparecidos”, dice Manini Ríos

Elecciones 2024 Manini Ríos confirma a Lorena Quintana como vice: "Es la mejor compañera de fórmula" y "no hay vuelta atrás"

“Indefendible es que haya desaparecidos en el Uruguay. Eso es indefendible”, dijo el ex comandante en jefe. Eso “nadie lo puede defender”, insistió.

Y enseguida agregó: “Pero son hechos puntuales que por eso no puede generalizarse sobre una institución que ha dado sobradas muestras de vocación democrática y de defensa de la institucionalidad”, como dijo ser la militar.

Repreguntado sobre si creía que este tema se “dejará de hablar” cuando los principales actores de aquel período no estén vivos, sentenció: “Mientras haya interesados y fuertes intereses en que eso no se apague, no se va a apagar nunca”.