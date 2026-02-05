  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Diego Sanjurjo, foco de una nueva interna en el Partido Colorado

    "Entre la información que da (la fiscal de Corte) Monica Ferrero, que es sin dudas independiente, y la que da el ministro Negro con un politólogo, le brindo más validez y confianza a la primera", dijo el senador de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry

    Diego Sanjurjo.

    Diego Sanjurjo.

    FOTO

    Mauricio Zina, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Otros integrantes del CEN, como el senador Robert Silva y Adrián Ferreira, intentaron quitarle hierro al asunto: "Nadie en el partido tiene la verdad absoluta"; "nadie trató de corrupto a nadie"; "son ópticas distintas, nada más". Pero para Sanjurjo, politólogo, experto en políticas públicas de seguridad y asesor del Ministerio del Interior (MI) en el período pasado, durante las gestiones de Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, el daño ya estaba hecho.

    Leé además

    Carlos Negro chocó a un motociclista en el barrio Cerrito de la Victoria. 
    Seguridad Pública

    Tras su accidente, el ministro del Interior, Carlos Negro, se trasladará siempre con custodia

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Combatir los delitos informáticos es una de las prioridades del Ministerio del Interior.
    Seguridad Pública

    Interior reportó una baja en casi todos los delitos, incluidas las estafas, un descenso “difícil de explicar”

    Por Juan Francisco Pittaluga

    "No tengo ningún interés en victimizarme. Lo que sí pongo sobre la mesa es (que) si alguien dice que las cifras de delitos están maquilladas, está diciendo que los técnicos del Ministerio del Interior son corruptos. Aunque todas las oposiciones siempre digan lo mismo, porque políticamente les sirva y estemos todos acostumbrados a que eso pase, eso es acusar de corrupción. Esto es lo mismo a que se dijera que en la Corte Electoral se maquillan las números. Eso tiene que parar", dijo Sanjurjo a Búsqueda.

    Como director de la AECA, Sanjurjo presentó el informe preliminar de las cifras de criminalidad en 2025. Estas reflejaron un descenso global de 4,7% de las episodios delictivos respecto a 2024, 3,4% en homicidios, 10,5% en las denuncias de rapiña y 8,3% en las de hurtos. Se detectó una tendencia a la baja en 13 de 15 delitos analizados. Solo el abigeato y la violencia doméstica aumentaron. La AECA fue creada por la actual administración del MI, encabezada por el ministro Carlos Negro, sustituyendo en la confección de estadísticas al Observatorio de Violencia y Criminalidad.

    Esos números, que el gobierno valoró positivamente, fueron cuestionados por la oposición. Particularmente dura fue la crítica del senador colorado Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay. "No les creo nada, Oscar", le respondió en X sobre el tema al científico Oscar Ventura, colaborador del portal contraviento.uy. "Eligen los años con los que compararse, festejan una presunta baja del 3% que no es tal en lugar de leer lo que ello significa: la consolidación de una cifra de homicidios que no se tolera más", agregó. Luego de calificar a Sanjurjo (sin nombrarlo) de "amanuense estadístico de turno" que "inaugura una nueva etapa del negacionismo de la inseguridad", añadió que con esa divulgación "de apuro" de los datos no se busca "mejorar la seguridad ciudadana", sino "tener un relato que distraiga del fracaso".

    Embed

    Respaldos

    Sanjurjo, integrante del sector Crece, liderado por Robert Silva, que a su vez es parte de Unir para Crecer, cuya cabeza es el también senador Andrés Ojeda, se convirtió en el eje de una nueva disputa interna del partido. Con menos temperatura ya lo había sido en el último año electoral, cuando sus posturas consideradas excesivamente "académicas" habían recibido críticas del exfiscal y hoy senador Gustavo Zubía y de la también exfiscal Gabriela Fossati, durante el breve acercamiento de esta al coloradismo.

    Distintos dirigentes señalaron a Búsqueda la "contradicción" actual de que este sublema, que se presenta a priori como el más confrontativo con el oficialismo dentro de los colorados, tenga entre sus filas a alguien que cumple una función de gran importancia en una de las carteras —a su vez— más importantes del gobierno.

    "Todo lo que sé de seguridad lo aprendí de él (Sanjurjo)", dijo Silva a Búsqueda, destacando su "idoneidad" y solvencia que permitieron que un nuevo gobierno de distinto signo quisiera seguir contando con él en el MI. "Yo apoyo la tarea de Sanjurjo, que no actúa en representación del partido, sino por sus saberes técnicos. El Frente Amplio queda en abierta contradicción: hizo una campaña contra todas las cifras que Sanjurjo presentaba en el gobierno anterior y ahora se jacta de las que Sanjurjo muestra", afirmó el senador.

    En las elecciones de 2024, en la lista 600 de Crece, Sanjurjo estuvo en la tercera línea al Senado y la segunda a Diputados por Montevideo.

    En conferencia de prensa luego de esa sesión del CEN, el secretario general colorado, Andrés Ojeda, dijo que el trabajo de Sanjurjo cuenta con su "absoluto respaldo" en lo referido "a la medición y la calidad técnica". Enseguida, subrayó que el partido no comparte "la gestión en seguridad del gobierno" porque más allá de los datos "lo que no para de crecer es que la seguridad es la principal preocupación de los uruguayos".

    Críticas

    Entre los cuestionamientos a las cifras está el haber dado un número de homicidios (369) inferior al reportado por Fiscalía (386) y el que se comparen números "preliminares" con los de 2024 ya cerrados.

    "Estos datos hay que tomarlos con cautela porque no se compara lo mismo; además, llama la atención la diferencia con Fiscalía", dijo Ferreira, integrante de Vamos Uruguay en el CEN.

    Sobre estos puntos, Sanjurjo puntualizó a Búsqueda que la Fiscalía "no tiene la tarea de contabilizar homicidios ni llevar estadística, sino que responde solicitudes de información" de legisladores; también dijo que lo preliminar es el "informe", no las cifras, que considera ya definitivas. "En realidad, yo no creo que cuando alguien de la oposición, antes o ahora, hablaba de 'maquillar' las cifras de delitos lo dijera en serio. Era más que nada un arma política, poniendo lo partidario por encima de la seguridad nacional. Yo pretendo superar eso".

    Consultado sobre si hubo dirigentes de la oposición —colorados o no— que le sugirieron dejar el cargo, Sanjurjo fue escueto: "Sí".

    "El ministerio informa de 369 muertes en 2025, la Fiscalía de 386. El ministerio dice que sus cifras son 'preliminares' y sujetas a revisión, presenta de apuro sus cifras unos días después que el ministro (Carlos Negro) tiene un accidente y el día anterior a que comparezca ante el Parlamento citado por el diputado Pablo Abdala", dijo Bordaberry a Búsqueda.

    El líder de Vamos Uruguay criticó el hecho que "el ministerio tenga al único doctorado en Cambridge en Criminología, con tesis en homicidios, en una oficina sin acceso a la información", en referencia, sin nombrarlo, a Javier Donnangelo, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad. Mientras, "pone a un politólogo, especialista en Ciencias Políticas, a dar la información", en alusión a Sanjurjo. "Entre la información que da (la fiscal de Corte) Monica Ferrero, que es sin dudas independiente, y la que da el ministro Negro con un politólogo, le brindo más validez y confianza a la primera. Todo ello me lleva a dudar de la información del ministerio", concluyó el senador.

    Consultado sobre la actuación de Sanjurjo, Bordaberry fue escueto: "No opino".

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado