Diego Sanjurjo, foco de una nueva interna en el Partido Colorado

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Otros integrantes del CEN, como el senador Robert Silva y Adrián Ferreira, intentaron quitarle hierro al asunto: "Nadie en el partido tiene la verdad absoluta"; "nadie trató de corrupto a nadie"; "son ópticas distintas, nada más". Pero para Sanjurjo, politólogo, experto en políticas públicas de seguridad y asesor del Ministerio del Interior (MI) en el período pasado, durante las gestiones de Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, el daño ya estaba hecho.

"No tengo ningún interés en victimizarme. Lo que sí pongo sobre la mesa es (que) si alguien dice que las cifras de delitos están maquilladas, está diciendo que los técnicos del Ministerio del Interior son corruptos. Aunque todas las oposiciones siempre digan lo mismo, porque políticamente les sirva y estemos todos acostumbrados a que eso pase, eso es acusar de corrupción. Esto es lo mismo a que se dijera que en la Corte Electoral se maquillan las números. Eso tiene que parar", dijo Sanjurjo a Búsqueda .

Como director de la AECA, Sanjurjo presentó el informe preliminar de las cifras de criminalidad en 2025. Estas reflejaron un descenso global de 4,7% de las episodios delictivos respecto a 2024, 3,4% en homicidios, 10,5% en las denuncias de rapiña y 8,3% en las de hurtos. Se detectó una tendencia a la baja en 13 de 15 delitos analizados. Solo el abigeato y la violencia doméstica aumentaron. La AECA fue creada por la actual administración del MI, encabezada por el ministro Carlos Negro, sustituyendo en la confección de estadísticas al Observatorio de Violencia y Criminalidad.

Esos números, que el gobierno valoró positivamente, fueron cuestionados por la oposición. Particularmente dura fue la crítica del senador colorado Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay. "No les creo nada, Oscar", le respondió en X sobre el tema al científico Oscar Ventura, colaborador del portal contraviento.uy. "Eligen los años con los que compararse, festejan una presunta baja del 3% que no es tal en lugar de leer lo que ello significa: la consolidación de una cifra de homicidios que no se tolera más", agregó. Luego de calificar a Sanjurjo (sin nombrarlo) de "amanuense estadístico de turno" que "inaugura una nueva etapa del negacionismo de la inseguridad", añadió que con esa divulgación "de apuro" de los datos no se busca "mejorar la seguridad ciudadana", sino "tener un relato que distraiga del fracaso".

Embed No les creo nada Oscar; eligen los años con los que compararse, festejan una presunta baja del 3% que no es tal, en lugar de leer lo que ello significa: la consolidación de una cifra de homicidios que no se tolera mas; el amanuense estadístico de turno inaugura una nueva etapa… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) January 26, 2026

Respaldos

Sanjurjo, integrante del sector Crece, liderado por Robert Silva, que a su vez es parte de Unir para Crecer, cuya cabeza es el también senador Andrés Ojeda, se convirtió en el eje de una nueva disputa interna del partido. Con menos temperatura ya lo había sido en el último año electoral, cuando sus posturas consideradas excesivamente "académicas" habían recibido críticas del exfiscal y hoy senador Gustavo Zubía y de la también exfiscal Gabriela Fossati, durante el breve acercamiento de esta al coloradismo.

Distintos dirigentes señalaron a Búsqueda la "contradicción" actual de que este sublema, que se presenta a priori como el más confrontativo con el oficialismo dentro de los colorados, tenga entre sus filas a alguien que cumple una función de gran importancia en una de las carteras —a su vez— más importantes del gobierno.

"Todo lo que sé de seguridad lo aprendí de él (Sanjurjo)", dijo Silva a Búsqueda, destacando su "idoneidad" y solvencia que permitieron que un nuevo gobierno de distinto signo quisiera seguir contando con él en el MI. "Yo apoyo la tarea de Sanjurjo, que no actúa en representación del partido, sino por sus saberes técnicos. El Frente Amplio queda en abierta contradicción: hizo una campaña contra todas las cifras que Sanjurjo presentaba en el gobierno anterior y ahora se jacta de las que Sanjurjo muestra", afirmó el senador.

En las elecciones de 2024, en la lista 600 de Crece, Sanjurjo estuvo en la tercera línea al Senado y la segunda a Diputados por Montevideo.

En conferencia de prensa luego de esa sesión del CEN, el secretario general colorado, Andrés Ojeda, dijo que el trabajo de Sanjurjo cuenta con su "absoluto respaldo" en lo referido "a la medición y la calidad técnica". Enseguida, subrayó que el partido no comparte "la gestión en seguridad del gobierno" porque más allá de los datos "lo que no para de crecer es que la seguridad es la principal preocupación de los uruguayos".

Críticas

Entre los cuestionamientos a las cifras está el haber dado un número de homicidios (369) inferior al reportado por Fiscalía (386) y el que se comparen números "preliminares" con los de 2024 ya cerrados.

"Estos datos hay que tomarlos con cautela porque no se compara lo mismo; además, llama la atención la diferencia con Fiscalía", dijo Ferreira, integrante de Vamos Uruguay en el CEN.

Sobre estos puntos, Sanjurjo puntualizó a Búsqueda que la Fiscalía "no tiene la tarea de contabilizar homicidios ni llevar estadística, sino que responde solicitudes de información" de legisladores; también dijo que lo preliminar es el "informe", no las cifras, que considera ya definitivas. "En realidad, yo no creo que cuando alguien de la oposición, antes o ahora, hablaba de 'maquillar' las cifras de delitos lo dijera en serio. Era más que nada un arma política, poniendo lo partidario por encima de la seguridad nacional. Yo pretendo superar eso".

Consultado sobre si hubo dirigentes de la oposición —colorados o no— que le sugirieron dejar el cargo, Sanjurjo fue escueto: "Sí".

"El ministerio informa de 369 muertes en 2025, la Fiscalía de 386. El ministerio dice que sus cifras son 'preliminares' y sujetas a revisión, presenta de apuro sus cifras unos días después que el ministro (Carlos Negro) tiene un accidente y el día anterior a que comparezca ante el Parlamento citado por el diputado Pablo Abdala", dijo Bordaberry a Búsqueda.

El líder de Vamos Uruguay criticó el hecho que "el ministerio tenga al único doctorado en Cambridge en Criminología, con tesis en homicidios, en una oficina sin acceso a la información", en referencia, sin nombrarlo, a Javier Donnangelo, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad. Mientras, "pone a un politólogo, especialista en Ciencias Políticas, a dar la información", en alusión a Sanjurjo. "Entre la información que da (la fiscal de Corte) Monica Ferrero, que es sin dudas independiente, y la que da el ministro Negro con un politólogo, le brindo más validez y confianza a la primera. Todo ello me lleva a dudar de la información del ministerio", concluyó el senador.

Consultado sobre la actuación de Sanjurjo, Bordaberry fue escueto: "No opino".