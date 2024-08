José Carlos Mahía: La fórmula del Frente tiene que tener una "visión común" sobre el plebiscito y Cosse debe explicitar su posición

Pese a su extensa carrera legislativa, el legislador no reniega de continuar en el Parlamento en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio pero no descarta otras alternativas, como competir por la intendencia en Canelones. Confiado en un triunfo de la izquierda en octubre, dice que la línea económica debe ser “astorista” y que le gusta el nombre de Gabriel Oddone, que Carolina Cosse debe anunciar pronto su posición sobre el plebiscito de la seguridad social y que el tema de Venezuela puede generar un problema interno en la fuerza política.

—Sí. Tenía esa expectativa porque vas notando un creciente descontento con la gestión del gobierno y a un Frente Amplio más ordenado, con un buen funcionamiento interno y por lo tanto muy bien parado para ganar las elecciones, incluso con mayoría parlamentaria. Después de la segunda mitad de este período se empezaron a dar escándalos del gobierno, además de la situación económica de la gente y problemas con la seguridad, mientras el Frente Amplio estuvo haciendo un trabajo importante, mostrando unidad.

—¿El Frente puede ganar en primera vuelta?

—No hay que descartarlo, pero no es un escenario que me lo ponga como meta. ¿Qué meta tengo? Ganar el gobierno nacional con mayoría parlamentaria.

—¿Y qué pasa si no hay mayoría parlamentaria?

—Sería una situación inédita y hablaría de la necesidad de profundizar la política de acuerdos. Sería novedoso en el Uruguay. En ese sentido, y dentro de los argumentos por los cuales en Convocatoria terminamos apoyando la candidatura de Yamandú, consideramos que él tiene un ejercicio muy internalizado de diálogo con la oposición. Eso logró que Canelones tuviera acuerdos en temas que trascendían la cantidad de votos que sacó el Frente Amplio. Eso que venía desde Marcos (Carámbula) con Yamandú se consolidó.

—Pero la relación con el oficialismo no está en su mejor momento, al punto que el Frente no está yendo a la coordinación interpartidaria del Senado. ¿Se pueden construir puentes?

—No tengo duda. Creo que se pone más una escena de lo que está mal a lo que efectivamente está mal. Si vas a las cosas que efectivamente se votan, es más una estrategia electoral de polarización aguda que algunos actores del Partido Nacional y del Colorado juegan en términos de estrategia electoral.

—Los analistas, si bien observan una ventaja del Frente Amplio, también señalan que no hay un ánimo claro de cambio en la opinión pública ni una insatisfacción generalizada con la situación económica. ¿Ve claro un triunfo del Frente?

—Yo lo veo así, pero en el marco de una elección pareja, donde ganás por poco o perdés por poco. Pero sí percibo una necesidad de cambio y agotamiento de un proyecto que nunca mostró cohesión. Veo en muchas políticas públicas que, contrariamente a lo que dijeron, no estaban preparados. Y veo mucha improvisación en algunas áreas estratégicas como educación, política internacional o seguridad. El síntoma más claro es que cayó casi todo el gabinete que comenzó en este gobierno, por distintas razones.

—¿El Frente no suma a la polarización cuando, por ejemplo, Orsi decide no participar en eventos a los que asista más de un candidato de la coalición?

—Eso me parece supersensato. Lo vengo practicando hace 20 años. Cuando vamos a un debate tiene que estar claro a quiénes representamos. El Frente Amplio representa al menos al 40% de la población. Y del otro lado ahora se está diciendo que son la Coalición Republicana y que lo que quieren es impedir que gane el Frente, e incluso alguno de los candidatos dice que admira a Lacalle Pou y que es coalicionista. En esos casos vas a debatir con tres más.

20240729JC_0041.jpg Senador José Carlos Mahía durante la entrevista con Búsqueda Javier Calvelo / adhocFOTOS

—Pero no son debates… ¿Igual siente que queda desnivelado?

—Estás regalado un poco. Porque, cuando intervienen, lo hacen habitualmente hablando del Frente Amplio, vos quedás defendiendo contra cuatro una posición. Es desnivelante. Si me decís que son partidos distintos que de verdad pugnan por opciones electorales distintas, lo entiendo. Ahora, están todos apostando para que (Álvaro) Delgado sea presidente. Esa es la única verdad. Entonces la verdadera confrontación en términos de debate va a ser cuando lleguemos a noviembre, si es que hay noviembre, modelo a modelo.

—¿Qué opina de la declaración del Secretariado del Frente Amplio sobre Venezuela?

—Es una declaración sensata y equilibrada. En términos de la situación interna del Frente Amplio y las distintas visiones que hay sobre el proceso político de Venezuela, es una declaración que está alineada con la visión de países que tienen gobiernos de izquierda y que piensan parecido, como el Brasil de Lula o el Chile de (Gabriel) Boric.

—¿Se puede venir un problema interno por esto?

—Es posible. No es nuevo esto, ni en la interna del Frente Amplio ni en la estrategia de los partidos de gobierno de exacerbar la posición sobre Venezuela para que impacte sobre el ciclo electoral uruguayo. Es clave tener una posición sensata y tener claro que lo que pesa en Uruguay es lo que hagamos en Uruguay sobre los problemas de la gente que vive en Uruguay.

—¿Es un tema que mueve la aguja en la campaña?

—No lo veo. En mi barrio no me preguntan por la situación de Venezuela.

—¿Orsi debería desmarcarse de la declaración del MLN, que saluda el triunfo de Nicolás Maduro y habla de una elección “ejemplar”?

—Es un tema más para la interna del MPP que para los demás. Por algo tiene la firma del MLN. No comparto el contenido de la declaración. En estos temas hay que pararse claramente sosteniendo una condena a la violación de los derechos humanos, reconociendo que hay libertades que en Venezuela hoy no existen y poniéndose del lado de los países que quieren una solución por la vía del diálogo y no de la confrontación. Hay que tener sentido común, apelar a los organismos internacionales, promover el diálogo, porque es un país que está muy polarizado y pasando una situación económica y social muy dura. Por algo se fueron los millones de personas que se fueron de Venezuela.

—¿Cómo se para ante la discusión de si Venezuela es una dictadura o no? Es un tema que incomoda en la interna del Frente...

—Lo defino como un régimen autoritario. En su momento lo comparé con el pachequato y los colorados se enojaron bastante conmigo, pero tiene puntas de conexión. Cuando nos acusan de estar con la dictadura y tal, todo bien, pero el Frente Amplio no tuvo a nadie que haya sido parte de un consejo de Estado ni haya ocupado un cargo de confianza durante toda la dictadura.

—Otro tema que divide la interna frenteamplista es el plebiscito sobre la seguridad social que promueven el PIT-CNT y algunos sectores de la izquierda. ¿Le parece importante que Cosse fije una posición?

—Sí, creo que la fórmula del Frente tiene que tener una visión común, y ojalá la tenga.

—O sea que Cosse tiene que dar su opinión en breve.

—Entiendo que sí. Lo mejor para el Frente Amplio es que la fórmula tenga una misma visión sobre el tema. Una cosa puede haber sido la etapa de recolección de firmas para que la gente decidiera y otra cosa es cuando está el plebiscito ya sobre la mesa. Ahí ya estás hablando de pronunciarte sobre votar o no.

—Si se aprueba el plebiscito, que fija la edad jubilatoria en 60 años y equipara las jubilaciones con el salario mínimo, ¿se pone en juego el éxito de un gobierno del Frente Amplio?

—Sería un escenario complicado desde el punto de vista presupuestal. Nosotros tenemos postura contraria y, compartiendo los fines que dice buscar esta reforma, nos parece que ponerla a nivel de la Constitución es un problema muy importante. Por lo tanto vamos por la definición del Frente Amplio, que es cambiar la ley (que reformó la seguridad social, aprobada en abril de 2023) con una previa consulta e intercambio con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema.

—Si el Frente gana, ¿le gustaría que Fernando Pereira siga en la presidencia del partido o lo ve en el gobierno?

—El Frente precisa a Fernando Pereira donde hoy está Fernando Pereira. Creo que Fernando ha hecho un gran trabajo, nos ayudó mucho con todo el bagaje y experiencia que tenía de su trayecto en el PIT-CNT para revitalizar la estructura del Frente, algo que en las administraciones pasadas tuvimos como parte de la autocrítica. Me lo imagino desde ese rol.

—En una reciente entrevista con Canal 5 dejó abierta la puerta a la posibilidad de competir por la Intendencia de Montevideo...

—Creo que Fernando está haciendo un muy buen trabajo donde está y tiene que seguir ahí durante todo el ciclo electoral. Al año siguiente del 2025, cuando termine el ciclo electoral, tenemos elecciones internas en el FA, y ahí se verá.

—El objetivo de Convocatoria es tener una identidad propia, ser una tercera corriente dentro del Frente. El Partido Comunista está apostando a hacer un gran sublema, y en el ala que apoyó a Orsi se está dando la misma discusión. ¿Ve viable un sublema con el MPP? ¿Está arriba de la mesa?

—Es posible, pero falta. Estamos todos conversando entre todos. No tengo a esta hora una respuesta definitiva.

—¿Eso no podría licuar un poco la identidad como ala seregnista?

—No la veo. Los sublemas son esencialmente técnicos. Creo que Convocatoria, el seregnismo, ha marcado una identidad muy importante. Nosotros tuvimos un proceso que en lo personal lo empecé a ver inmediatamente después de las elecciones de 2019, por sus resultados. El no tener acuerdos dentro del seregnismo nos llevó a estar muy subrepresentados a nivel parlamentario y a mostrar un Frente un poco más desequilibrado, que no estaba desequilibrado desde las urnas sino desde el resultado electoral producto de la acumulación que se da a través del sistema electoral vigente. Luego vino el ciclo electoral de las intendencias, donde en Montevideo se fue con distintos candidatos, unos con (Daniel) Martínez y otros con (Álvaro) Villar, y ganó Cosse. Entonces, había mucha evidencia acumulada de que eso no estaba bien y era por temas de los dirigentes. Eso generó que en el año 2021 termináramos conformando Convocatoria y después entró todo el debate sobre si había que tener una candidatura propia.

—Con el diario del lunes, ¿fue una buena idea bajar la candidatura de Mario Bergara para apoyar a Orsi?

—Sí, fue una muy buena decisión, por definición y por cómo la tomamos. Nosotros no bajamos una candidatura para sumarnos y nada más. En un hecho inédito en el Frente Amplio firmamos un documento con los dos candidatos de carácter programático, que fue el hecho que generó la adhesión de Convocatoria a la candidatura de Yamandú. A partir de eso tuvimos que reperfilar nuestro trabajo y hacer muchas cosas cerca de las elecciones internas. Pero el balance fue positivo.

—¿Qué áreas de gobierno son prioridad para Convocatoria?

—Tenemos fortalezas en algunas áreas que son muy notorias, como economía, educación, turismo o políticas públicas. Pero no nos planteamos este tema hasta después de las elecciones, porque sería especular. Lo que sí puedo decir es que Convocatoria va a aportar cuadros muy importantes en distintas áreas que incluyen esas y otras.

20240729JC_0064.jpg Senador José Carlos Mahía durante la entrevista con Búsqueda Javier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Qué debería hacer el Frente Amplio diferente con la educación a lo que hizo en los 15 años que gobernó?

—El primer año va a correr con el presupuesto de la actual administración, y el 1° de marzo van a estar entrando a las escuelas y liceos los estudiantes con los programas que hay hoy. Entonces, el primer año tenemos que revisar todo aquello que tenga que ser cambiado e impulsar cosas nuevas. Como metas: en primera infancia intentar completar la universalidad del nivel tres años. Nosotros lo dejamos en un 77% y este gobierno cambió la modalidad, fue más por los CAIF; pero teniendo el bono demográfico en marcha ni siquiera se planteó la meta de llegar a la universalización. Segundo, la asistencia a clase. Si uno de cada cuatro niños o niñas de 4 años no fueron a la escuela durante dos meses, los cambios empiezan porque por lo menos estén en las aulas. Tercero, tenés que intentar seguir en la modalidad de tiempo pedagógico extendido, ir hacia la educación media de tiempo completo. Otro tema que es clave es el acompañamiento, con tutorías o maestros comunitarios. Ahora no tenés repetición o hay mayor flexibilidad en el pasaje de año a nivel de liceo: eso te da un mejor resultado en cuanto al egreso, pero en el tema de calidad de los aprendizajes, si no le ponés acompañamiento, estás mostrando resultados artificiales. Para hacer todo eso tenés que mejorar en otro punto: la asignación presupuestal, ponerte como meta una inversión superior por estudiante. Y luego, ni que hablar de intentar sacar la Universidad de la Educación, poniendo sobre la mesa acuerdos de gobernanza de la institución.

—¿Y la llamada “transformación educativa” impulsada en esta administración por Robert Silva hay que desmontarla, modificarla o hacer algo nuevo?

—Hay que evaluarla, eso es lo primero. No me gusta ningunear lo anterior porque viene de otro. Lo que pasa es que empezaron muy tarde. No estaban preparados. Es obvio que cayó la pandemia y le pegó a todo el mundo, pero en términos políticos se largó parcialmente el penúltimo año de gobierno. Se está haciendo sobre la marcha y con el cuerpo docente en general en contra. El 97% de las ATD (Asambleas Técnico Docente) se pronunciaron en contra de los contenidos curriculares propuestos y además hay cantidad de docentes que se han ido jubilando porque no aguantan la presión del trabajo administrativo o por el clima que se ha vivido en la ANEP. ¿Por qué fue noticia Secundaria? Por problemas. Y eso es un mal legado.

—¿La representación docente tiene que volver a los consejos desconcentrados? ¿Con voz y voto?

—Sí, eso es definición del Frente Amplio y está en el programa. Hay que tener mucha puntería para la designación de los miembros del Codicen que se designen. Que tengas un equipo con mucha consistencia entre Codicen y consejos desconcentrados. Muchas veces elegir bien los nombres es una parte muy importante del éxito de la gestión. La clave está mucho más en la capacidad de gestión que en el marco legal.

—¿En ocasiones anteriores el Frente no eligió bien?

—No en todas acertó a lo largo de los 15 años. No logramos siempre tener equipos que funcionaran según nuestras expectativas. En algunos casos sí, pero hubo otros con varios cambios o renuncias.

—¿Algún ejemplo?

—Los tengo todos en la cabeza pero no se los voy a decir.

—¿Le gustaría seguir en el Parlamento?

—En principio voy por el Parlamento, y después de las elecciones veremos.

—¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a ser ministro de Educación?

—Es un área natural para mí, pero no me la han planteado, sería especular.

—¿Y ser candidato a intendente de Canelones de nuevo?

—Me lo están planteando también, pero hasta no tener las elecciones y el Parlamento votado no descarto esos escenarios ni tampoco los promuevo.

—¿A Bergara lo ve en la Intendencia de Montevideo o en un ministerio?

—Lo veo encabezando el Senado nuestro y proyectando una gran votación de seregnistas junto con nosotros. Después la especulación de hacia dónde… Pueden ser varias las opciones porque es un hombre que tiene mucho valor político, pero prefiero no adelantar para no generar suspicacia innecesaria.

—¿Es una posibilidad que vaya a Economía?

—No descarto nada. Lo que sí creo es que el próximo gobierno tiene que tener una inspiración desde la línea astorista en muchas políticas públicas, particularmente en la economía. Eso no quiere decir que vos pongas al ministro. Quiere decir que la línea del gobierno tiene que ir por ese lado. Para nosotros la clave es esa. Porque entiendo que la política económica, en la larga duración de los 15 años de la izquierda, fue una de las fortalezas de los gobiernos del Frente.

—En ese sentido, ¿cómo ve a Gabriel Oddone, un nombre que se ha manejado como el posible candidato de Orsi para Economía?

—Es un muy buen nombre. Pero esas son cosas que tiene a resolución y propuesta el presidente Orsi, que es mano en todo esto, particularmente en áreas sensibles.