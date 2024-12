La desinformación electoral en Uruguay circuló con apoyo de actores malintencionados y también de incautos

Red de interacciones sobre placas de desinformación en X

Esta red interactiva muestra cómo los usuarios comentan en posteos de X que contienen placas de desinformación. Los círculos representan a los usuarios, mientras que las líneas que los conectan simbolizan las interacciones a través de comentarios. Los colores agrupan las conversaciones según el tema de las placas y cada usuario puede aparecer en más de una conversación si ha participado en varios temas. Este análisis permite visualizar cómo se forman comunidades de interacción y qué usuarios tienen un papel destacado en la discusión.

Más del 60% de los posteos recuperados comparten una imagen que simula una publicación de Instagram de El País. La placa presenta una cita falsa que se le atribuye a la vicepresidenta electa —en ese momento, candidata a vicepresidenta— Carolina Cosse: “Lo de Charles Carrera no es tan grave. La corrupción existió siempre”.

También se identificaron 31 cuentas que interactuaron con las diferentes publicaciones al menos tres veces. Algunas de ellas son las mismas que compartieron las placas en X por primera vez.

Al separarlas por tema, se evidencia que las que provocaron más interacciones fueron las que contenían una imagen que simulaba ser una publicación de El País en la que se incluía una foto y una cita falsa de Yessy López. La cantante y vedete encabezó la lista a diputados del Espacio 906, el sector del Frente Amplio liderado por Gustavo Torena. La imagen con información falsa que se viralizó atribuía a López haber dicho que “el candombe debería ser solo para mujeres afro” y que “deberían prohibir” la participación de mujeres blancas.

El estudio también logró identificar 10 cuentas que publicaron inicialmente estos artículos y analizó sus 100 publicaciones con más interacciones. De esos 900 artículos, 201 eran respuestas a publicaciones de otras cuentas, en su mayoría pertenecientes a actores con gran potencial de viralidad en redes sociales como los periodistas Leonardo Sarro, Ignacio Álvarez y Graziano Pascale; la senadora Graciela Bianchi; el conductor televisivo Antonio Maeso; el exintegrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Óscar Ventura; la excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll, y Telemundo, el informativo de Canal 12.

Con base en esta información, Búsqueda identificó a 12 usuarios que publicaron inicialmente las placas en X. La lista incluye figuras de cierta notoriedad pública, como la exfiscal y actual militante política Gabriela Fossati o Ventura. También hay perfiles con nombres de usuario genéricos, que no se asocian directamente con una persona, y con los cuales Búsqueda no se ha podido contactar. Se desconoce si todos esos perfiles corresponden a personas reales.

Algunas de las placas falsas hacen referencia a, por ejemplo, supuestos dichos de Cosse sobre subir el IRPF para “financiar” políticas de diversidad sexual (a través de una placa que emula a El País); el “salario” de la pareja del senador Alejandro Sánchez (quien, según la placa, que dice ser de El País, gana $ 390.000 mensuales en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande); supuestos comentarios de la diputada del MPP Bettiana Díaz, en los que dice que en ese sector político hay varios que “simpatizan con Maduro” (El País); o una “noticia” de ese mismo medio de que la excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Graciela Villar “colaboró” con la dictadura, según revela un libro de Álvaro Alfonso.

Diseño sin título-4.jpg Ejemplos de las placas falsas que circularon en redes sociales.

En el caso de Fossati, la exfiscal compartió desde su cuenta de X un video extraído de TikTok, de una supuesta nota de El País titulada Todo en familia, que afirmaba que Fernanda Souza Rodríguez, hija de la senadora electa Blanca Rodríguez, “es asesora de Cosse con un sueldo de $ 260.000”. Esa información es falsa. El video muestra la placa, con música de fondo, y fue compartido por un usuario que levantó el material de TikTok. La situación demuestra que esta red social también fue parte del ecosistema de circulación de desinformación. Búsqueda consultó al titular de la cuenta original que compartió el video, el usuario de X y TikTok de Fernando López Navarro, quien respondió que había visto estos posteos en redes sociales y tomó capturas de pantalla sin especificar a quién pertenecía la publicación original.

Distinto es el caso de Ventura. En su posteo, el exjerarca compartió una placa de una presunta publicación en la que se mencionaba como una noticia de Búsqueda que el abogado Juan Ceretta sería candidato a diputado por el Partido Comunista tras cerrar un “acuerdo” con el senador Óscar Andrade. Cuando compartió la placa, Ventura escribió que estaba “circulando” esa información pero que no la había encontrado en el sitio de Búsqueda, por lo que, “en aras de chequear si la información es correcta”, sería bueno que el propio Ceretta (al cual arrobó) lo confirmara.

En diálogo con Búsqueda, Ventura aclaró que la placa era falsa, dijo que Ceretta le agradeció por compartir la información y sostuvo que vio la placa en una publicación de una cuenta a la que sigue, cuyo usuario de X era @mima140204, que luego la había borrado.

Al ser consultada, esta usuaria explicó que no había creado la placa, pero tiene noción de haberla visto publicada en alguna cuenta de X. También explicó por qué la compartió: “Ceretta como integrante del consultorio de Udelar actuó en el caso en que se denunció a personas de nuestra (fuerza) política. Y luego un medio informa que será diputado por el partido contrario al más notorio procesado. Quizás no hay norma que se lo impida pero no me parece prolijo ni ético. Y en estos tiempos en que no hay escrúpulos en difundir falsedades para desmerecer al contrario, me parece un sospechoso”.

La decisión de esta usuaria de compartir la placa aún sin tener certezas de que la información fuese verdadera puede ser explicada por el fenómeno que la psicología social llama razonamiento motivado. Esta teoría sugiere que los procesos de razonamiento, selección y evaluación de información están influidos principalmente por dos motivaciones u objetivos: el deseo de tener razón o el de reforzar una actitud o postura predeterminada.

No son pocos los usuarios que se arrepienten por haber compartido información falsa. Uno de ellos es el edil montevideano Mario Acuña, quien maneja las redes sociales de su sector político, Congreso Frenteamplista, hoy lista 8009. En la cuenta de esta lista se compartió una placa falsa de El País donde se hacía mención a una presunta noticia en la que la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, “designó a su esposo” con un salario de “$ 420.000 mensuales”. En diálogo con Búsqueda, Acuña recuerda que borró la publicación de Facebook cuando se enteró de que era falsa, pero olvidó hacerlo con la de X.

Marianella Valentín es otra de las usuarias que compartió una de estas publicaciones creyendo que la información que contenía era verdadera. La placa que difundió simulaba ser una publicación de El País que mostraba una imagen de la directora de la diaria Natalia Uval y otra del senador Óscar Andrade y agregaba que la periodista se incorporaría al Partido Comunista “a finales de setiembre”. Según relató Valentín a Búsqueda, cuando se dio cuenta de que lo que había compartido era falso, eliminó la publicación de sus redes sociales.

Un insumo por mensaje privado

En diálogo con Búsqueda, Valentín aseguró que publicó la placa luego de haberla recibido a través de un mensaje privado que le llegó también por la red social X. El usuario que le hizo llegar la placa de Natalia Uval fue @ElInformante1. En su descripción en X, se puede leer: “Compartiendo información y noticias. Periodismo auténtico”. Se trata de una cuenta que suele compartir contenidos desde un perfil indisimuladamente crítico con la izquierda y a la vez también replica muchos posteos que realiza el medio argentino La Derecha Diario.

Búsqueda accedió a la conversación entre ambos usuarios. Tras haber recibido la publicación por mensaje privado, Valentín respondió a la cuenta @Ellinformante1 con la pregunta de si el contenido era verdadero. El usuario le respondió: “Está circulando desde hoy martes a mediodía, a nosotros nos llegó por varios lados”.

Si bien es señalada como promotora de este contenido desinformativo, la cuenta de @ElInformante1 no compartió en su perfil la placa sobre Natalia Uval. Búsqueda consultó a El Informante por la publicación y el usuario negó haberla difundido. Las capturas de pantalla a las que accedió Búsqueda indican lo contrario.

4QH18XIZ.jpg-medium-3.jpeg

El Informante es una de las cuentas señaladas por un informe de la diaria —publicado el 19 de octubre— como protagonista a la hora de dinamizar la conversación online sobre la hija de Blanca Rodríguez. El artículo señala que esta cuenta fue la que más “activó” la conversación y realizó 42 posteos sobre el tema, entre principios de agosto y la primera semana de setiembre.

La difusión de información falsa en manos de actores políticos

Los líderes políticos, además de ser objeto de la información falsa, también pueden ser quienes la difunden o la impulsan.

Durante la campaña previa a las elecciones nacionales, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi compartió en su cuenta de X una placa que simulaba pertenecer a El País conformada por una foto del senador Óscar Andrade y una cita falsa que se le atribuía, en la que afirmaba que el Partido Comunista quiere para Uruguay “el modelo de Maduro”.

En la misma publicación en la que compartió la imagen, Bianchi escribió: las “declaraciones (de ser ciertas) ameritan el más firme rechazo y me genera vergüenza tener que compartir el Senado con Andrade”.

La publicación tuvo 213.900 visualizaciones y fue recompartida 316 veces. Según el análisis que realizó Elina Gómez para Búsqueda, la gran mayoría de los usuarios que interactuaron con este posteo no son los mismos que interactuaron con el resto de las placas. El de Bianchi, por tanto, captó usuarios distintos a todos los demás.

El mismo día, Bianchi pidió disculpas por haber difundido información falsa a través de otra publicación en la misma red social y agregó: “Sí aclaro que no logramos nunca del FAPIT la CONDENA a la dictadura de Maduro, por lo que puede inferirse que se está de acuerdo con el régimen”.

La senadora y tercera en la línea de sucesión presidencial, volvió a justificar en diciembre la difusión de contenido falso. Esta vez, Bianchi respondió a un usuario que se disculpó tras difundir una placa falsa. El posteo simulaba pertenecer a El Observador y contenía una imagen del escritor y dirigente del MLN-T Mauricio Rosencof, acompañada de una cita falsa que se le atribuía: “Debemos sincerarnos, los tupamaros también torturamos”.

En una segunda publicación, el usuario que compartió la placa aclaró que la información era falsa. A este posteo Bianchi contestó: “Como es verdadero el contenido NO importa el instrumento. ‘Noticia falsa’ y ‘discurso de odio’ son creaciones de la ‘izquierda’ para limitar la libertad de expresión”.