La oposición cuestiona demoras en el plan para la gente en situación de calle y falta de “liderazgo” del gobierno

Las críticas al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a su titular, Gonzalo Civila, son “fuego amigo” . La oposición, en cambio, apunta sus dardos a otro lado: a un plan de acción para las personas en situación de calle que consideran tardío y al propio presidente de la República, Yamandú Orsi .

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En lo primero, un plan presentado el martes 7, más de un año después de asumir y luego de un invierno con al menos siete muertos a la intemperie, pusieron énfasis el diputado colorado Felipe Schipani, también integrante de la Comisión de Población de la Cámara Baja, y su par independiente, Gerardo Sotelo. En lo segundo, la oposición que actúa bajo el paraguas de la coalición republicana cuestiona una “falta de liderazgo” y de coordinación en el gobierno, como señaló el senador nacionalista Martín Lema, exministro de Desarrollo Social durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

“El gobierno no juega en equipo, no da dos pases seguidos. Aborda este tema con falta de seriedad e infantilismo. Apuntan al Mides, pero este solo actúa cuando la persona ya está en la calle. Hay que coordinar acciones con el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo (IM) o ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado)”, dijo Lema a Búsqueda . “El gobierno es uno solo. Todo baja desde el presidente de la República, tiene que venir desde arriba”, agregó.

El senador puso como ejemplo su gestión en el Mides, entre mayo de 2021 y marzo de 2024: “Hubo una articulación al 100% que permitió una desaceleración —no una reducción— del número de gente a la intemperie”. Según cifras de la cartera, entre 2019 y 2023 la población que vive en la calle creció 32%, frente a 88% entre 2016 y 2019.

Lema también destacó el aumento de las camas de desintoxicación en ASSE y el traslado de la Dinali (Dirección Nacional del Liberado) de Interior al Mides. “En todo ese tiempo no fui interpelado (por el Parlamento), llamado a comisión general ni a ninguna comisión. No se cuestionó lo que hicimos”, afirmó.

El martes 14 se prevé que Civila comparezca en la Comisión de Población de Diputados, convocado por la presidenta, la nacionalista Fernanda Auersperg, también exjerarca del Mides.

Lema no mencionó a su sucesor en el cargo. Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que el exministro se está cuidando de no tirar “ni una piña rastrera” en este tema. En su lugar, sí cuestionó al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien en entrevista con El País el pasado domingo pidió a “los compañeros que están haciendo operaciones políticas” contra Civila que en su lugar “defiendan al gobierno”. “Al secretario lo veo más preocupado por aspectos estéticos del gobierno que por los temas profundos, ¿no era que lo que importaba era la gente?”, planteó Lema.

Planes

La sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado del lunes 6 tuvo al problema de la situación de calle como uno de los puntos a tratar. A su salida, el secretario general colorado, el senador Andrés Ojeda, luego de machacar con la ausencia (hasta ese día) de un plan para abordar el tema, dijo a Canal 10: “Estamos a dos meses del invierno, ¿tenemos que esperar siete u ocho muertos como el año pasado para entender? ¿Tenemos que tener a los ciudadanos que están en su casa hoy teniendo que convivir con la indigencia alrededor porque el gobierno no sabe qué hacer con el tema?”. Tampoco apuntó a Civila.

El diputado Schipani, participante de esa sesión, señaló que el gobierno “admite que no puede resolver” el problema. Sobre lo que se presentaría al día siguiente, ironizó: “Este es un gobierno que llegó para presentar planes”, aludiendo también al reciente Plan Nacional de Seguridad Pública. “Hay cansancio social en la ciudadanía con este tema, se percibe que el gobierno no hace nada, lo que perturba la convivencia ciudadana”, alertó. Como integrante de la Comisión de Población, dijo que “no se descarta hacer ninguna acción parlamentaria” tras la comparecencia de Civila, única velada alusión al ministro.

Según las consultas de Búsqueda, en la oposición prima la idea de que el “fuego amigo” a Civila, del Partido Socialista, es atizado por el Movimiento de Participación Popular en supuesta “represalia” por el respaldo que los socialistas dieron a la idea de gravar con el 1% a la población más rica del país, algo que el sector mayoritario del gobierno rechaza.

“No es aceptable que a más de un año de asumir no hayan mostrado un plan. No se explica que se hayan rifado ese tema”, señaló por su lado Sotelo. Limitar la operativa al Mides, opinó, “es como querer sacar una tuerca con un destornillador”. Recordó el abordaje “errático y oportunista” del Frente Amplio en la materia (en 2018 la entonces directora de Desarrollo Social de la IM, Fabiana Goyeneche, dijo a El Observador que estas personas “tienen derecho a estar en la calle”) y pidió contraponer “un enfoque institucional y político” con “un liderazgo firme” por encima de Civila, en alusión a Orsi.

Cabildo Abierto, por su parte, reclamó acciones más duras. “Está bien la ayuda social, que haya internaciones por la salud mental, pero si estás de vivo, si actuás con prepotencia, si afectás la convivencia, el castigo tiene que llegar. Eso del ‘pobrecito’, la ‘víctima de la sociedad’, ya es suficiente”, dijo a Búsqueda el diputado Álvaro Perrone. “Nos preocupa la gente en situación de calle, pero también el vecino al que le usan la puerta de la casa de baño”.

Consultado el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, aseguró que la culpa es “del modelo narcoforestalcelulósico que genera pobreza y exclusión”, por el que culpó “tanto al Frente como a los partidos multicolores”.