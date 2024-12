Lista de unidad al CEN del Partido Colorado esconde un nuevo capítulo de la disputa entre sectores

Pasado el alivio que produjo la concreción de una lista de unidad, luego de varios días en los que las partes no lograban acordar algo que ambos líderes buscaban, lo que dejó la marea es la confirmación de los terrenos en que ambos sectores quieren dar la batalla política. En el caso de Unir para Crecer es el Partido Colorado, mientras que en Vamos Uruguay es el Palacio Legislativo, algo de lo que dio muestras la visita de Bordaberry, Viera, y los diputados electos Gabriel Gurméndez y Walter Cervini al presidente electo, Yamandú Orsi, sin dar cuenta a sus compañeros de colectividad, el jueves 28 de noviembre.

Desde el lado de Ojeda señalan que lo que quiere el grupo de Bordaberry es “minimizar” el peso institucional del Partido Colorado a la hora de las decisiones políticas.

Los 500 convencionales nacionales podrán votar este sábado en 19 circuitos ubicados en cada uno de los departamentos del país.

Competencia para la constitución del CEN

Dos listas competirán para la constitución del CEN. A la lista de unidad le surgió la alternativa de la lista 4, encabezada por Marcelo Caporale.

Caporale, de 42 años, actúa en esta legislatura como diputado suplente de Zubía. Sin embargo, al ofrecer su propia lista, el exfiscal lo expulsó del grupo que lidera, Tercera Vía (que a su vez es parte de Unir para Crecer).

La 4 consta de ocho titulares con ocho suplentes. Caporale, que está convencido de conseguir “al menos un lugar” en el CEN (para lo que requiere unos 33 votos), dijo a Búsqueda que hasta este mismo miércoles 18 “hubo intentos espurios” para lograr que alguno de sus postulantes se bajara de la nómina para impugnar la lista.

20240816MZINA_3964.jpg En el medio de Diego Sanjurjo y Gustavo Zubía, Marcelo Caporale Mauricio Zina / AdhocFotos

El nombre de Caporale estará muy presente en estas semanas coloradas hasta la asunción del nuevo Parlamento, el 15 de febrero. El motivo es que también fue electo como segundo diputado suplente por la lista 25, la de Ojeda.

El titular de esa banca es Ojeda, pero fue electo senador. La primera suplente es Elianne Castro, una dirigente de su confianza. Según la intención de Unir para Ganar (el sector de Unir para Crecer que creó el expresidenciable), esa bancada corresponde a Diego Riveiro, el tercer suplente. En el medio de los dos quedó Caporale, como parte del acuerdo de los grupos de Ojeda y Zubía.

Caporale no tiene intención de dejar su banca, según él mismo dijo a Búsqueda, y agregó no saber nada de acuerdo alguno para que asuma Riveiro. “La barra mía está furiosa. No es culpa mía que Ojeda no haya votado bien en Diputados”, afirmó. Sobre Zubía, aseguró “no entender” por qué adoptó la postura que tomó.

Zubía aportó casi el 25% de los votos para que Ojeda ganara la interna colorada el 30 de junio. El exfiscal había bajado su precandidatura anteriormente para ello. Sin embargo, su propia lista, la 9007, no logró ningún legislador en octubre. Zubía consiguió un escaño en el Senado por ocupar el segundo lugar en la lista 25, fruto de ese acuerdo.