Aranceles, guerra comercial y después

Dos de estos documentos buscan justificar la legalidad interna para que el Ejecutivo adopte estas medidas de política comercial sin la intervención del Congreso. No obstante, las acciones vulneran tanto las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como las del USMCA (el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá), aunque el marco internacional no es mencionado en los referidos documentos.

El tercer memorando constituye una amenaza explícita a países con relaciones comerciales desbalanceadas con EE.UU. A pesar de la débil fundamentación económica de la medida, la amenaza es real. Como ejemplo ilustrativo, el premio Nobel de Economía Robert Solow señaló que él mantiene un déficit comercial crónico con su peluquero, evidenciando lo absurdo de este enfoque de un comercio balanceado sobre bases bilaterales. A inicios del próximo mes de abril se anunció que vendrán nuevas acciones referidas al comercio no balanceado.

El cuarto memorando revela la creciente relevancia de las grandes empresas digitales en la política exterior estadounidense y su defensa frente a regulaciones de varios países, que consideran que la actividad de estas empresas erosiona la base fiscal doméstica.

Órdenes ejecutivas

Las órdenes ejecutivas se han dirigido tanto a países como a sectores específicos, generando una dinámica intensa en los últimos dos meses: anuncios, amenazas, represalias y ajustes posteriores. El resultado más inmediato ha sido la incertidumbre para la economía de EE.UU., los países afectados y, en general, para la economía global.

Los principales objetivos de estas medidas han sido México y Canadá. Dada la estrecha relación comercial que mantienen con EE.UU., el poder de fuego de este mercado es mayor. Las expectativas de “nearshoring” y “friend-shoring” parecen haber quedado atrás. El proceso comenzó con un anuncio de un arancel del 25% a las exportaciones de ambos países a partir del 4 de febrero. Posteriormente, la medida se suspendió por un mes y, tras aplicarse brevemente el 4 de marzo, dos días después se dejó sin efecto para el comercio bajo las reglas de origen del USMCA. Aunque algunos califican esto como “mucho ruido y pocas nueces”, las repercusiones de este “ruido” serán analizadas en los próximos artículos. Frente a estas acciones, Canadá reaccionó con represalias crecientes, mientras que México optó por la negociación, tomando medidas aparentemente en línea con la retórica de Trump sobre el control de flujos ilegales de personas y drogas.

Obviamente que en esta etapa se mantiene y se intensifica la guerra comercial con China, que luego de idas y venidas terminó en un resultado de 20% más de aranceles, quizás el objetivo principal desde el comienzo de este proceso de reversión proteccionista. China de forma inmediata reaccionó con represalias orientadas a los sectores de apoyo del gobierno en EE.UU. Aplicó políticas espejo en la reversión arancelaria, primero 10% y luego 20% a partir de inicios de este mes de marzo, básicamente orientadas a importación de productos agrícolas desde EE.UU. A esto se le suma la prohibición de exportaciones de minerales raros (galio, germanio, antimonio) y la declaración de un grupo de 15 empresas de EE.UU. como entidades no confiables con prohibiciones para comerciar.

A partir del 12 de marzo, los sectores en los que se produjo un incremento de aranceles de un 25% fueron el acero y el aluminio. El mismo día Canadá anuncia represalias con un impuesto del 25% a partir del 13/3/25 a una lista de productos estadounidenses por un total de 29.800 millones de dólares canadienses (acero, aluminio y otras manufacturas). La Comisión Europea anuncia represalia en dos partes: restablece los paquetes de aranceles de “reequilibrio” de la UE (de 2018 y 2020), entrarán en vigor el 1 de abril de 2025; se impondrán eventualmente contramedidas adicionales sobre aproximadamente 18.000 millones de euros en exportaciones de bienes de EE.UU. México apuesta a negociar y no ha tomado medidas de represalia aún. Se encuentran a estudio el cobre, la madera y sus manufacturas con resultados esperado para el próximo 1 de abril.

Cuadro 2.png

El síntoma de la debilidad del sistema internacional es que todo esto ocurrió sin repercusiones relevantes en la OMC sobre de qué forma gestionar las reglas del comercio vulneradas. En la nueva época, el unilateralismo agresivo, las represalias y las negociaciones bilaterales se han impuesto. Esto es así al menos en lo que refiere a las relaciones comerciales con los EE.UU. ¿Cómo serán las repercusiones en el resto del mundo?, es lo que seguiremos analizando en los próximos artículos.

1. Los cuadros presentados fueron elaborados con información del Peterson Institute for International Economics y del trabajo del especialista en política comercial Chad Bown: Chad Bown, 2025. Trump's trade war timeline 2.0: An up-to-date guide, Peterson Institute for International Economics https://www.piie.com/experts/senior-research-staff/chad-p-bown.