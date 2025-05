Los blancos y un discutido voto a voto en Lavalleja para cerrar el balance de las elecciones departamentales

Es que hubo un problema con una de las urnas, en concreto la urna número 29. Según pudo saber Búsqueda con fuentes políticas, los funcionarios de una de las mesas de votación tiraron “por error o distracción” los sobres de votación de esa urna. Entonces la mayoría del Partido Nacional interpreta que se debió impugnar el contenido entero de los votos de la urna en cuestión, algo que no hizo el presidente de la Junta Electoral de Lavalleja, el blanco Miguel Ángel Azurica. En las últimas horas hubo reuniones entre los dirigentes nacionalistas de Lavalleja para exigirle la renuncia a Azurica “por no defender los votos de los blancos” y “regalarle la elección al Frente Amplio”. Lo cierto es que de esa urna —que tendría 23 votos frenteamplistas de ventaja— y su contenido se harán cargo funcionarios de la Corte Electoral que viajaron desde Montevideo.

El conteo final estará pronto entre el viernes 16 y el sábado 17. Y mientras eso no ocurre lo que sí pasa es el aumento permanente de la especulación. Hay blancos que dan por perdida la elección, que ven difícil revertir la tendencia, y se apuran a responsabilizar a García por no retener el poder en un departamento en donde la reelección del Partido Nacional ha sido una constante. Otros dirigentes guardan algo de cautela y creen que todo se definirá por unos pocos votos. El razonamiento que domina es que la mitad de los votos observados son de funcionarios públicos, por lo general, afines al Frente Amplio. Y que el resto, la otra mitad, proviene de votantes de zonas rurales identificados con el Partido Nacional. La competencia es muy pareja, pero el pesimismo y el malhumor permean en los dirigentes blancos en Lavalleja.

No fue sorpresa para nadie entre los blancos que la victoria en Montevideo fuera para el Frente Amplio. Por eso hubo una sensación de apatía el domingo de las elecciones en el comando de campaña del candidato Martín Lema. Lo que restaba saber era la diferencia. Si se lograba achicar la brecha con respecto a 2020: esa era la única incertidumbre. Finalmente, la diferencia a favor del Frente Amplio fue de nueve puntos: 49,3% versus 40,3%.

Y después del cimbronazo de la derrota, al otro día y con los números más fríos arriba de la mesa, el equipo técnico de Lema evaluó que había razones para estar satisfechos. Según un documento interno, al que tuvo acceso Búsqueda, se valoró que se haya recortado la diferencia con el Frente Amplio. “Pasamos de 105.000 votos a 77.000 votos (29.000 votos). La diferencia de 8,9 puntos es la menor desde hace 35 años e implica una mejora de tres puntos con respecto a 2020”, dice el informe. Y agrega: “El Frente Amplio no llegó al 50% de los votos. La mayoría de los montevideanos no aprueba esta nueva gestión. Lema fue el candidato individual más votado. Le sacó cinco puntos de diferencia a Bergara, que son más de 45.000 votos. La Coalición Republicana gana un edil y el Partido Nacional cinco ediles. Esto dificulta las mayorías especiales para el Frente Amplio”. El informe cierra destacando que, con respecto al último balotaje, en Montevideo se pasó de 16,4 puntos de diferencia con el Frente Amplio a 8,9.

En su discurso de derrota en la noche del domingo 11, Lema comenzó dando señales sobre su proyecto político para Montevideo. Dijo que en 2030 estará donde el Partido Nacional “defina que tenga que estar”. “Sin eludir ninguna responsabilidad, donde el partido entienda que tengo que estar en este proyecto del que estoy enamorado”.

Y después avisó sobre la victoria de Bergara: “Acá nadie debuta. Acá hay un proceso que legítimamente por la voluntad de los montevideanos va a continuar cinco años más. Pero acá no hay debut. Y como no hay debut, desde el día de la asunción vamos a exigir resultados y no vamos a aceptar ninguna excusa. ¡No hay excusa!”, exclamó. Y dijo que tendrá una postura de “aporte” a la administración frenteamplista, pero de “profunda exigencia”.

Luego habló sobre su campaña y el esfuerzo militante, dijo que “valió la pena” y dio nuevas pistas sobre algo que en su mesa chica ya se sabía: que lo va a volver a intentar, que será otra vez candidato a la intendencia de Montevideo en 2030. “Mañana empezamos de nuevo”, concluyó.

Y a la espera de lo que ocurra con Lavalleja, pero sin variar demasiado el análisis en caso de derrota, la dirigencia blanca se da por satisfecha con la performance en el resto de los departamentos. Se valoró que no se haya cedido terreno a un Frente Amplio con viento a favor por haber obtenido el gobierno central. Se perdió Río Negro, pero se recuperó Salto de la mano de uno de los heridos durante la gestión anterior, Carlos Albisu, que tuvo que renunciar a su cargo como presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en medio de denuncias por clientelismo político. Se retuvo el gobierno de Artigas, con Emiliano Soravilla, delfín de los Caram, procesados por la Justicia por irregularidades en el pago de horas extras en la intendencia. Y también continúa la gestión blanca en Soriano, con Guillermo Besozzi, un candidato reelecto y con prisión domiciliaria mientras se lo investiga por distintas irregularidades en su gestión anterior. Los blancos evaluaron que estos heridos siguen con vida, aunque pagaron el costo de perder caudal de votos en esos departamentos.

Después se celebró la retención de departamentos históricamente blancos como Maldonado, Colonia, Cerro Largo, San José, Florida, Flores, Durazno, Tacuarembó. Y que se haya logrado la reelección en departamentos donde suele haber alternancia como en Paysandú y Rocha, con las candidaturas de Nicolás Olivera y Alejo Umpiérrez, respectivamente.

En tanto, la dirigencia blanca destacó el recambio generacional en Durazno, con Felipe Algorta, y en Flores, con la candidatura de Diego Irazábal.